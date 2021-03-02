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Из грязи в... "Цветная" герцогиня Меган Сассекская тиранит прислугу
12:08 04.03.2021

Герцогиня Сассекская Меган опечалена обвинениями в издевательствах над прислугой

Представитель герцогини Сассекской сообщил, что она опечалена сообщением о том, что против нее были выдвинуты обвинения в издевательствах в то время, когда она еще жила в Кенгсингтонском дворце.

Историю о том, как Меган предположительно вынудила уйти с работы двух своих личных помощников и причинила моральную травму третьему, напечатала газета Times, в распоряжении которой оказалось электронное послание с подробностями конфликта и именами участников.

По словам ее представителя, это была очередная личная нападка на герцогиню.

Публикация состоялась накануне выхода в эфир интервью Меган и принца Гарри с Опрой Уинфри, запланированного на понедельник.

Меган проживала во дворце почти год после того, как в мае 2018 года вышла замуж за принца Гарри. Из статьи следует, что жалоба на герцогиню поступила в октябре 2018 года.

"Герцогиня опечалена этой последней личной нападкой на нее еще и потому, что сама она была жертвой издевательств и всецело поддерживает тех, кто пережил подобную боль и травму, - говорится в заявлении ее личного представителя. - Она намерена и далее прилагать усилия к тому, чтобы в мире царило сострадание, и будет стараться быть примером в том, как творить правильные и хорошие дела".

Букингемский дворец, отвечающий за прием людей на королевскую службу, заявил, что чрезвычайно обеспокоен обвинениями в буллинге в отношении герцогини Сассекской и внимательно изучит их.

Букингемский дворец никогда не терпел и не потерпит травли и харасмента на рабочем месте, говорится в заявлении.

В нем также говорится о намерении провести беседу с сотрудниками, имевшими отношение к делу, чтобы посмотреть, какие можно вынести из этого уроки.

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Предельное напряжение

Комментарий Джонни Даймонда, корреспондента Би-би-си по делам королевской семьи

Пока что все сходятся лишь в одном: сейчас все внимание будет сосредоточено на интервью, которое Меган дала Опре Уинфри.

Дворцовая челядь давно уже хотела рассказать историю так, как она видится им. Некоторые из обслуживающего персонала дворца убеждены, что буквально лезли из кожи вон, чтобы после свадьбы помочь Меган, после чего с ними обошлись весьма грубо или позже вовсе уволили как никчемных и бесполезных людей.

И эта история должна была рано или поздно нагнать чету герцогов Сассекских. "Список претензий весьма обширен, да и время выбрано совсем не случайно", - сообщил Би-би-си один из источников на условиях анонимности.

Сторона Меган не пытается оспорить существование или содержание этого электронного послания, а в нем содержатся весьма серьезные обвинения.

Письмо буквально облекает в плоть слухи и домыслы, витавшие вокруг герцогини, когда через несколько месяцев после свадьбы сразу несколько человек из числа обслуги ушли с работы.

Но сторонники Меган не намерены сдавать позиции. Они утверждают, что люди, имена которых называются в послании, попавшем в газету, ничего не знали о жалобе и она никогда не обрела форму официального документа.

Но где бы ни скрывалась правда, напряжение и огласка накануне выхода в эфир интервью возросли до предела.

Герцог и герцогиня Сессекские сложили с себя полномочия высокопоставленных членов королевской семьи еще в марте 2020 года и сейчас живут в Калифорнии.

В феврале Букингемский дворец объявил, что они не вернутся к исполнению своих церемониальных обязанностей.

Интервью Опры Уинфри с герцогом и герцогиней Сассекским выйдет в эфир в США в воскресенье

Двухчасовое интервью Меган и принца Гарри выйдет в эфир в США на канале CBS в воскресенье вечером 7 марта и в Британии в 9 вечера по Лондону в понедельник 8 марта на канале ITV.

В анонсе CBS говорится, что в интервью Меган расскажет о своем замужестве, о том, как она вошла в королевскую семью, о материнстве и том, как ей живется под таким сильным общественным давлением.

Затем к ней присоединится принц Гарри, и уже вместе они расскажут, как в прошлом году приняли решение переехать в США и о своих дальнейших планах.

В анонсирующем отрывке из интервью герцог Сассекский проводит параллели между отношением со стороны королевской семьи и общества к его матери, принцессе Диане, и Меган.

По словам Гарри, до тех пор пока они с Меган не решили сложить с себя полномочия высокопоставленных членов королевской семьи, он опасался, что история может повториться.

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614848880
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