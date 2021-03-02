Аркадаг вручил особоприближенным новые знаки отличия - "Защитник Родины Туркменистана"

12:14 04.03.2021

Членам Совбеза присвоено звание "Защитник Родины Туркменистана"

Как сообщает ТДХ, в ходе состоявшегося 3 марта заседания Государственного совета безопасности, посвященного итогам работы в январе-феврале 2021 года, Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Туркменистана, председатель Госсовета безопасности Курбанкули Бердымухаммедов подписал указ о присвоении членам Госсовета безопасности Туркменистана почетного звания "Türkmenistanyň Watan goragçysy" ("Защитник Родины Туркменистана").



Почетного звания удостоены:



вице-премьер, секретарь Совета безопасности генерал-лейтенант полиции Чарымурад Аманов;

вице-премьер, председатель высшей контрольной палаты подполковник Сердар Бердымухаммедов;

министр обороны генерал-майор Бегенч Гундогдыев;

министр внутренних дел генерал-майор полиции Мамедхан Чакыев;

генеральный прокурор государственный советник юстиции 3-го класса Батыр Атдаев;

председатель Верховного суда судья второго квалификационного класса Гуванчмурад Уссанепесов;

министр национальной безопасности полковник Курбанмурад Аннаев;

начальник Пограничной службы–командующий Пограничными войсками полковник Язгельды Нурыев;

министр адалат (юстиции) старший советник юстиции Бекмурад Мухаммедов;

начальник Службы безопасности Президента Туркменистана полковник Довлетгельды Мередов;

председатель Таможенной службы подполковник Максат Худайкулиев;

председатель Миграционной службы подполковник Бекмурад Овезов.



Почетное звание "Türkmenistanyň Watan goragçysy" было учреждено в соответствии с указом К. Бердымухаммедова 16 января 2021 года. Оно является государственной наградой Туркменистана и присваивается членам Государственного совета безопасности, "имеющим большие заслуги по защите государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, конституционного строя, обеспечению законности и правопорядка". Награжденным вручается удостоверение и нагрудный знак.