|Аркадаг вручил особоприближенным новые знаки отличия - "Защитник Родины Туркменистана"
12:14 04.03.2021
Членам Совбеза присвоено звание "Защитник Родины Туркменистана"
Как сообщает ТДХ, в ходе состоявшегося 3 марта заседания Государственного совета безопасности, посвященного итогам работы в январе-феврале 2021 года, Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Туркменистана, председатель Госсовета безопасности Курбанкули Бердымухаммедов подписал указ о присвоении членам Госсовета безопасности Туркменистана почетного звания "Türkmenistanyň Watan goragçysy" ("Защитник Родины Туркменистана").
Почетного звания удостоены:
вице-премьер, секретарь Совета безопасности генерал-лейтенант полиции Чарымурад Аманов;
вице-премьер, председатель высшей контрольной палаты подполковник Сердар Бердымухаммедов;
министр обороны генерал-майор Бегенч Гундогдыев;
министр внутренних дел генерал-майор полиции Мамедхан Чакыев;
генеральный прокурор государственный советник юстиции 3-го класса Батыр Атдаев;
председатель Верховного суда судья второго квалификационного класса Гуванчмурад Уссанепесов;
министр национальной безопасности полковник Курбанмурад Аннаев;
начальник Пограничной службы–командующий Пограничными войсками полковник Язгельды Нурыев;
министр адалат (юстиции) старший советник юстиции Бекмурад Мухаммедов;
начальник Службы безопасности Президента Туркменистана полковник Довлетгельды Мередов;
председатель Таможенной службы подполковник Максат Худайкулиев;
председатель Миграционной службы подполковник Бекмурад Овезов.
Почетное звание "Türkmenistanyň Watan goragçysy" было учреждено в соответствии с указом К. Бердымухаммедова 16 января 2021 года. Оно является государственной наградой Туркменистана и присваивается членам Государственного совета безопасности, "имеющим большие заслуги по защите государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, конституционного строя, обеспечению законности и правопорядка". Награжденным вручается удостоверение и нагрудный знак.