Похабень вместо работы. Депутаты Бекешев и Райымкулов обматерили друг друга в КырПарламенте

13:04 04.03.2021

Депутаты Бекешев и Райымкулов обматерили друг друга в Жогорку Кенеше



Табылды Кадырбеков



Во время заседания Райымкулов подошел к Бекешеву. Сначала они о чем-то поговорили, а потом стали громко кричать друг на друга.



Депутаты Жогорку Кенеша Дастан Бекешев и Бактыбек Райымкулов обматерили друг друга на заседании парламента.



Во время заседания Райымкулов подошел к месту, где сидел Бекешев. Сначала они о чем-то поговорили, а потом стали громко кричать и нецензурно обзывать друг друга.



Затем Райымкулов вышел к процедурному микрофону и попросил спикера скорее рассмотреть его законопроект, приравнивающий НПО к иностранным агентам.



Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. Ранее на заседании Бекешев заявил, что "некоторые депутаты выходят на митинги в поддержку коррупционеров, а здесь пытаются понравиться власти и перед народом говорят уже другие слова".



Отметим, что Бактыбек Райымкулов 28 февраля выступил на митинге в поддержку Райыма Матраимова в Оше.