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|Похабень вместо работы. Депутаты Бекешев и Райымкулов обматерили друг друга в КырПарламенте
13:04 04.03.2021
Депутаты Бекешев и Райымкулов обматерили друг друга в Жогорку Кенеше
Табылды Кадырбеков
Во время заседания Райымкулов подошел к Бекешеву. Сначала они о чем-то поговорили, а потом стали громко кричать друг на друга.
Депутаты Жогорку Кенеша Дастан Бекешев и Бактыбек Райымкулов обматерили друг друга на заседании парламента.
Во время заседания Райымкулов подошел к месту, где сидел Бекешев. Сначала они о чем-то поговорили, а потом стали громко кричать и нецензурно обзывать друг друга.
Затем Райымкулов вышел к процедурному микрофону и попросил спикера скорее рассмотреть его законопроект, приравнивающий НПО к иностранным агентам.
Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. Ранее на заседании Бекешев заявил, что "некоторые депутаты выходят на митинги в поддержку коррупционеров, а здесь пытаются понравиться власти и перед народом говорят уже другие слова".
Отметим, что Бактыбек Райымкулов 28 февраля выступил на митинге в поддержку Райыма Матраимова в Оше.