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|Афганская армия утратила последний форпост на севере страны. Пал Баламургаб
13:13 04.03.2021
На днях между талибами и гарнизоном базы Баламургаб на севере Афганистана в провинции Бадгис шли ожесточенные бои, во время которых позиции регулярных войск постоянно обстреливались из минометов. Во время обстрелов на базе начались масштабные пожары, сделавшие невозможным дальнейшее нахождение там ее защитников, поэтому им пришлось экстренно эвакуироваться.
Таким образом, афганская армия утратила последний форпост на севере страны. Сам Баламургаб был захвачен талибами (Талибан - террористическая группировка, запрещенная в РФ) почти два года назад, и база военных все это время фактически находилась в осаде. Захват города исламистами и постоянные военные действия привели этот населенный пункт в полный упадок. Сейчас Баламургаб почти обезлюдел.
Бои за базу афганских вооруженных сил совпали с годовщиной подписания соглашения в Дохе между Талибаном и США, где речь шла о выводе американских военных до 1 мая в обмен на политическое урегулирование между противоборствующими группами в Афганистане. Судя по всему, стороны конфликта к мирному диалогу пока не готовы.
Исламистское движение Талибан зародилось среди афганских пуштунов в 1994 году. Оно захватило власть в стране и удерживало ее с 1996 по 2001 год.