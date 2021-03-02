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Четверг, 04.03.2021
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Turkiye: Проблема алфавита - кошмар для тюркского мира
13:25 04.03.2021

Тюркские страны одна за другой переходят на латиницу, за исключением Киргизии. Преподаватель отделения современных тюркских языков Университета Памуккале призывает "тюркских братьев" не попадаться "на удочку российской политики и ее сторонников", иначе не избежать хаоса.
Türkiye (Турция): "алфавитный" хаос, поджидающий тюркский мир

Мерьем Айбике Синан (Meryem Aybike Sinan)
Главным общим кошмаром для тюркского мира, вне всякого сомнения, стала проблема алфавита!

Сегодня в тюркском мире не осталось страны, которая не переходит на латиницу, за исключением Киргизии. Последним решение о переходе с кириллицы на латинский алфавит принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, подписав соответствующий указ. Ранее такой шаг сделал Казахстан, решивший с 2023 года полностью перейти на латинский алфавит. Теперь мы ждем такую же радостную весть и от президента Киргизии Садыра Жапарова.

На протяжении всей истории алфавит в тюркском мире менялся так много раз, что это вызвало множество проблем с точки зрения прямой передачи культурного наследия, культурной и цивилизационной истории. Я побеседовала с преподавателем отделения современных тюркских языков и литературы Университета Памуккале, профессором, доктором Бильге Озкан Налбант (Bilge Özkan Nalbant) и спросила у нее: "Сколько всего алфавитов использовали тюрки до настоящего времени?"

"В истории развития тюркского языка в силу торговых, культурных, религиозных и прочих причин для записи этого языка использовались адаптированные к нему на разном уровне кектюркская, манихейская, согдийская, уйгурская письменность, брахми, тибетский, сирийский алфавит, иврит, греческий, арабский алфавит, кириллица, латиница, - отмечает эксперт. - Среди них кектюркский алфавит общепризнан как письменная система, принадлежащая самим тюркам. Количество знаков (букв), которое в енисейской письменности превышало 100, в орхонском варианте сократилось до 38".

Мерьем Айбике Синан: Госпожа Бильге, важна многочисленность букв?

Бильге Озкан Налбант: В отличие от большого массива знаков в енисейской письменности во времена кектюрок количество графем уменьшилось. Это свидетельствует о развитии системы письма. В результате тюркское единство, которое не могло быть достигнуто при енисейской письменности, было достигнуто в период кектюрок, и возникла государственная система, единый алфавит. Главное в письменных системах - не обилие букв, а возможность понимать друг друга.

- Сегодня, когда страны Тюркского совета одна за другой переходят на латиницу, на что следует обратить внимание?

- Обсуждаемое сегодня в тюркском мире единство алфавита и процесс перехода на латинский алфавит следует рассматривать в этом контексте. Тюркский мир при переходе на латиницу должен избавить себя от большого количества букв, затрудняющего понимание. В процессе перехода на латинский алфавит тюркские республики пытаются ввести в систему письма множество букв, отражающих особенности их языков. Это негласно поддерживается в том числе российской политикой и ее сторонниками, что усложняет ситуацию. Тюркский мир не должен попадаться на эту удочку, и следует максимально придерживаться 29-буквенной системы письма, принятой Турцией.

- Какие проблемы ждут нас в противном случае?

- В противном случае переход на латиницу не будет иметь никакого смысла, и тюркский мир снова попадется на этот фокус с алфавитом, который отрезал друг от друга Западный Туркестан - кириллицей, навязанной русскими, Восточный Туркестан - арабским алфавитом, навязанным уйгурам китайцами, и Турецкую Республику, принявшую латинский алфавит. Еще один аспект опасности - вопрос о создании новых систем книгоиздательства в результате попадания в письменные системы тюркских республик слишком большого количества разных графем, не соответствующих фонетической системе турецкого языка. Не нужно забывать, кому было бы выгодно погружение тюркского мира в этот бессмысленный хаос. Тюркские племена должны как можно скорее отбросить в сторону беспокойство о "племенничестве" и отстаивать надплеменное осознание "тюркскости".

Надеемся, что это справедливое предупреждение госпожи Бильге стоит на повестке дня и Тюркского совета. Проведение конгресса тюркологов на эту тему алфавита будет очень важным шагом для будущего…

Оригинал публикации: Türk dünyasını bekleyen "alfabe" karmaşası!Опубликовано 03/03/2021

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614853500
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