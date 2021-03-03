 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.03.2021
14:57  А.Дубнов разглядел в С.Жапарове харизму и черные носки
13:46  Националистические беспорядки 1969 года в Ташкенте : почему они произошли (уроки истории)
13:44  Украина доигралась: Донбассу вернули право на ответку
13:41  Ближний Восток - дипломатия перестрелок, - А.Желенин
13:39  Очень знакомо. Амер-генералы размотали поллярда $ на афере с итальянскими самолетами для Афганистана
13:25  Turkiye: Проблема алфавита - кошмар для тюркского мира
13:13  Афганская армия утратила последний форпост на севере страны. Пал Баламургаб

13:04  Похабень вместо работы. Депутаты Бекешев и Райымкулов обматерили друг друга в КырПарламенте
12:17  В Таджикистане наблюдаются три из пяти признаков транзита власти, - Р.Шамгунов
12:14  Аркадаг вручил особоприближенным новые знаки отличия - "Защитник Родины Туркменистана"
12:12  О статусе учителя и ученого в Казахстане. И что такое вульгарная коммерциализация науки, - Н.Нартазина
12:08  Из грязи в... "Цветная" герцогиня Меган Сассекская тиранит прислугу
12:07  Алтайская гастроль. Явление Мишустина с министрами повергло в шок придорожных буфетчиц, - "МК"
11:33  Фабрика фейков и ее истинные хозяева, - В.Никифорова
11:31  Китай объявил миру о новой катастрофе  - Взрыв пузыря!
11:28  Самой привлекательной страной для трудовых мигрантов стала Канада
10:16  Умер слепой поэт из Актобе Валерий Мартыненко
09:34  Про-генацвалили. Как русофобия довела до нищеты и деградации Грузию, - В.Панов
09:33  Малаховщина. Как поставить заслон грязи и пошлости на нашем телевидении, - А.Соколов
08:04  Китай не хочет вступать в военный союз с Россией, - В.Скосырев
08:01  Д.Ашимбаев: На вычеркивании советского прошлого – будущего не построить
01:54  Генетическая ювелирная память. В моду вошли казахские народные украшения
01:53  Планы на ветер: почему комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций по добыче
01:50  За узбекского профессора Оллакулова, пытавшегося создать независимую полит-партию, взялись узб-"правоохранители"
00:23  США решили не ссориться с Турцией, - "НГ"
Среда, 03.03.2021
23:50  В Москве задержан туркменский студент-диссидент Чолиев. Грозит экстрадиция
23:13  У КырПолитКлоуна Текебаева опять отобрали депутатский мандат. В который раз?
21:31  США и ЕС синхронно ввели против РФ санкции. За "навальняшу"
21:13  Сайлаукызы Саулекуль назначена послом Казахстана в Марокко
21:03  Немцы готовы платить за полет к "Спутнику V". Вакцинная дипломатия набирает ход
20:51  Ташкент. Студент юруниверситета погиб на строительном объекте, где он жил и работал
20:17  Грядет ли новая японско-русская война? - М.Делягин
19:55  Целый ряд факторов может подтолкнуть США и Китай к войне, - Strategist
19:37  Кто убил "отца иранской атомной бомбы". Израильский след
19:34  Иран воспользовался доверчивостью Эрдогана, - И.Субботин
19:30  Задержан за корруп начальник Финпола Бишкека Казабеков
18:19  Придется ли Молдове отмечать 35-летие независимости? - А.Цуканова
16:32  РосГлубинка. Вновь убийство целой семьи, совершенное мигрантом, - А.Сошенко
13:55  Миролюбие русских только подталкивает Штаты и Израиль к войне, - Пол Робертс
13:53  В Белоруссии непременно наступит Русская весна, - С.Артеменко
09:56  Каз-банкира-афериста Ертаева осудили еще на 9 лет за хищения в банках
09:05  Скончалась тадж-актриса Фатима Гулямова
08:59  В КырПарламент доизбрали профессионального кулатуушечника Кемелова - мутузить оппонентов
08:47  Можно ли выгнать корабли США из Черного моря?
08:42  Узбекистан решил объединить всех. Саммитом Центральной и Южной Азии
08:34  Попробуй только подумать не строем. РосДемШиза вновь переругалась, - "МК"
08:11  Афганский вице-спикер Катовзай обвинен в контрабанде 90 кг золота и $15 млн, конфискованных в Таджикистане
00:48  Человеческие жертвоприношения и странные погребальные обряды ЦентрАзии, - Н.Нуртазина
00:42  Водохранилище Рогунской ГЭС: тихая вода берега подмывает…, - К.Сирожидинов
00:27  Всюду клин: США зашли в тупик в вопросе вывода войск из Афганистана
00:16  Как Россия может защитить русских Украины
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Очень знакомо. Амер-генералы размотали поллярда $ на афере с итальянскими самолетами для Афганистана
13:39 04.03.2021

Пентагон потратил миллионы на итальянские самолеты, проданные на металлолом

Максим Макарычев

ВВС США потратили 549 миллионов долларов на неисправные грузовые самолеты итальянского производства для афганского правительства, при этом никто из официальных лиц и бизнесменов, причастных к сделке, не был привлечен к ответственности, говорится в докладе генерального инспектора министерства обороны США.

В данном отчете, оказавшемся в распоряжении NBC News, отмечается, что ни бывший генерал ВВС США, который активно участвовал в реализации проекта в качестве куратора сделки, ни компания, которая продала неисправные самолеты Пентагону, не столкнулись с судебным преследованием по факту поставок некачественной военной техники.

США объявили об участии в европейской военной программе PESKO
Министерство обороны США купило 20 грузовых самолетов G222 у компании Alenia North America в 2008 году, но самолеты оказались неисправными. Кроме того, заказчик столкнулся с длительными задержками с доставкой запасных частей, проблемами с техническим обслуживанием и многочисленными жалобами афганских пилотов на безопасность самолетов. Программа была приостановлена, и в 2014 году самолеты были уничтожены и превращены в металлолом за 40 257 долларов, говорится в отчете. "К сожалению, никто из участников программы не был привлечен к ответственности за провал программы G222", - отмечается в документе.

В отчете генерального инспектора также говорится, что у бывшего офицера ВВС "был налицо явный конфликт интересов, потому что он активно участвовал в программе G222, находясь на действительной воинской службе, а затем ушел в отставку и стал основным контактным лицом Alenia в рамках этой программы". Управление специальных расследований ВВС США вместе с представителями Службы уголовных расследований министерства обороны США и ФБР начало расследование обстоятельств заключения сделки. Согласно отчету генерального инспектора, федеральные власти намерены также возбудить дело против подрядчика, Alenia, за возможное мошенничество с контрактами и другие нарушения, а также привлечь к ответственности отставного офицера ВВС, участвовавшего в приобретении самолетов.

Источник - российская газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614854340
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года №515
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 февраля 2021 года №527
- Мажилис одобрил законопроекты о ратификации договоров ЕАЭС
- Кадровые перестановки
- Ашимбаев: На вычеркивании советского прошлого – будущего не построить
- "Ак жол" требует официального разъяснения планов налогообложения онлайн-переводов, а также внятных экономических расчетов и оснований его внедрения
- Финансы с усами
- Патриотизм по-казахски: много шума – и ничего...
- В рамках взаимодействия Верховного Суда и суда МФЦА
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  