Очень знакомо. Амер-генералы размотали поллярда $ на афере с итальянскими самолетами для Афганистана

13:39 04.03.2021

Пентагон потратил миллионы на итальянские самолеты, проданные на металлолом



Максим Макарычев



ВВС США потратили 549 миллионов долларов на неисправные грузовые самолеты итальянского производства для афганского правительства, при этом никто из официальных лиц и бизнесменов, причастных к сделке, не был привлечен к ответственности, говорится в докладе генерального инспектора министерства обороны США.



В данном отчете, оказавшемся в распоряжении NBC News, отмечается, что ни бывший генерал ВВС США, который активно участвовал в реализации проекта в качестве куратора сделки, ни компания, которая продала неисправные самолеты Пентагону, не столкнулись с судебным преследованием по факту поставок некачественной военной техники.



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Министерство обороны США купило 20 грузовых самолетов G222 у компании Alenia North America в 2008 году, но самолеты оказались неисправными. Кроме того, заказчик столкнулся с длительными задержками с доставкой запасных частей, проблемами с техническим обслуживанием и многочисленными жалобами афганских пилотов на безопасность самолетов. Программа была приостановлена, и в 2014 году самолеты были уничтожены и превращены в металлолом за 40 257 долларов, говорится в отчете. "К сожалению, никто из участников программы не был привлечен к ответственности за провал программы G222", - отмечается в документе.



В отчете генерального инспектора также говорится, что у бывшего офицера ВВС "был налицо явный конфликт интересов, потому что он активно участвовал в программе G222, находясь на действительной воинской службе, а затем ушел в отставку и стал основным контактным лицом Alenia в рамках этой программы". Управление специальных расследований ВВС США вместе с представителями Службы уголовных расследований министерства обороны США и ФБР начало расследование обстоятельств заключения сделки. Согласно отчету генерального инспектора, федеральные власти намерены также возбудить дело против подрядчика, Alenia, за возможное мошенничество с контрактами и другие нарушения, а также привлечь к ответственности отставного офицера ВВС, участвовавшего в приобретении самолетов.