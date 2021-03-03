Украина доигралась: Донбассу вернули право на ответку

13:44 04.03.2021

Бойцы ДНР, наконец, получили возможность накрыть агрессора огнем



Дмитрий Родионов

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Лариса Шеслер



Военным Донецкой народной республики разрешили открывать огонь на подавление огневых точек Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Народной милиции ДНР.



Свое решение власти ДНР обосновали тем, что намерены защитить население от "украинского террора": Киев нарушает условия перемирия, а международные наблюдатели никак не реагируют на эти нарушения. "Мы оставляем за собой право адекватного ответа", - заявили в НМ ДНР.



Власти республики также потребовали от Киева отказаться от "огневых провокаций, направленных на срыв перемирия".



Напомним, с 27 июля 2020 года стороны конфликта в Донбассе обязались соблюдать особый режим перемирия, которое должно продлиться до полного урегулирования кризиса. Эта попытка соблюсти договоренности о прекращении огня является 21-й по счету. Как и прежде, перемирие неоднократно нарушалось украинской стороной, а в последнее время число обстрелов территории ДНР и ЛНР возросло.



Как говорится в сообщении представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за минувшие сутки Украина четыре раза нарушила перемирие. Например, ночью подразделения ВСУ в течение часа обстреливали населенный пункт Ленинское на юге Донецка, выпустив свыше 100 мин.



Украина традиционно объяснет обстрелы мирных городов и сел тем, что "сепары первые начали".



"Если они стреляют и убивают, то что нам делать? Молчать? Давайте будем людьми! Я призываю не начинать стрельбу, а отвечать", - заявил председатель украинской делегации в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук.



Можно не сомневаться, что военные ДНР с удовольствием воспользуются предоставленным им правом на "ответку".



Кстати, в ЛНР теперь тоже разрешат? Кем вообще принимаются такие решения?



- Обычно такие решения принимаются синхронно, и принимает их, естественно, политическое руководство республик, - поясняет председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.



- Я думаю, многим понятно, что политическое руководство республик непосредственно координирует и согласовывает свои действия с кураторами.



"СП": - Что это значит? Почему вдруг разрешили? Терпение в Донецке лопнуло? А чего столько терпели?



- Войска республик не получали разрешения на ответный огонь до тех пор, пока была уверенность, что киевское руководство избегает обострения, и все эксцессы инициированы неуправляемыми радикалами или провокаторами из ВСУ. Как только стало понятно, что изменилась именно позиция Киева, и инициатором обострения является высшее руководство, исчезли все мотивы избегать обострения со стороны республик.



"СП": - Украинская сторона практически не соблюдала перемирия, но отвечать им было запрещено. Как это сказывалось на отношении населения к властям и на моральном духе бойцов?



- У меня много товарищей, друзей и среди военных ДНР, и среди мирного населения. Одна из моих лучших подруг живет в многострадальной Горловке. Конечно, моральное состояние людей, которых подвергают обстрелам, очень тяжелое, и это совершенно понятно.



Но до недавнего времени интенсивность военных действий на Донбассе была сравнительно невысокой. Понятно, что нарушения договоренности по прекращению огня были, но редкие перестрелки все же ограничивались неглубокой полосой линии разграничения.



Сейчас же все изменилось, и часто интенсивность обстрелов достигает уровня 2015?2016 годов.



"СП": - Нет ли у руководства республик ощущения того, что в любой момент может начаться война? Может, к ней уже готовятся?



- На протяжении 2019?2020 года Зеленский стремился заручиться поддержкой европейских стран, и именно поэтому, действительно, сделал несколько шагов в сторону компромисса по донбасскому вопросу. Были проведены обмены военнопленными, установлены участки разведения войск, резко снизилась интенсивность боевых действий.



Но, во-первых, это вызвало бурную реакцию украинских националистов, и Зеленский стал осторожно сдавать назад. Во-вторых, успешная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе породила иллюзию на аналогичную операцию Украины на Донбассе. В-третьих, переход власти в США к демократам и Байдену побудил Зеленского задекларировать более агрессивную политику по отношению к России, в надежде на русофобскую позицию Байдена.



И теперь реальность войны на Донбассе резко возросла. Это видят и Донецк, и Луганск.



"СП": - Семь лет нас постоянно пугают, что вот-вот ВСУ перейдут в наступление, что усиление обстрелов - признак того, что они готовятся… Есть ли предпосылки для того, чтобы Киев сорвался?



- Сегодня у власти в Киеве находятся люди, которые никогда не были в большой политике. Их непредсказуемость и неподготовленность угрожает войной намного больше, чем показная агрессивность украинских военных времен Порошенко. В своем стремлении угодить Байдену они вполне могут вовлечь Украину и Донбасс в настоящую горячую войну.



Для того чтобы охладить тупые и горячие головы новых "наполеонов" из Киева, необходим адекватный и решительный ответ на расширение провокаций. Надеюсь, что нынешнее разрешение на открытие упреждающего огня - первый шаг в этом направлении.



- Строгий запрет (с короткими перерывами) открывать не то что упреждающий, а даже ответный огонь был все эти уже почти семь лет донбасской войны одним из самых деморализующих армию и мирных жителей ЛДНР факторов, - убежден политолог Станислав Смагин.



- Причем реализовывался данный запрет под лозунгом "нас втягивают, не поддадимся на провокации". Почему именно сейчас запрет снят, причем официально? Это может быть и реальная готовность отразить вражеское наступление, и желание через демонстрацию готовности смутить наступающих. В принципе, сейчас довольно много признаков говорят о скором серьезном обострении и готовности ЛДНР и РФ реагировать на него адекватно. Но такие "без пяти минут обострения", так и не выливавшиеся в полномасштабную кампанию, случались уже не раз. Хотя сейчас температура, повторюсь, выше среднего.



"СП": - Какова вероятность возобновления крупномасштабных боевых действий?



- Надо понимать, что для главного куратора Украины - Вашингтона, Россия сейчас вряд ли первоочередная цель. Первоочередная - Китай, а Россия интересна в плане как минимум вывести ее из числа потенциальных союзников Поднебесной, а как максимум - сделать антикитайским "штрафбатом".



Украина - один из ключевых инструментов достижения этой цели. К сожалению, подавляющее большинство российского правящего класса готова на что угодно, лишь бы лично у них не было проблем с западными счетами, недвижимостью и самой возможностью доступа на Запад.



Впрочем, есть и определенная военно-силовая прослойка, ориентированная на Китай, может быть, не очень многочисленная, но в силу статуса и доступа к разным рычагам - влиятельная. Это небольшая группа государственных деятелей с повышенной "токсичностью" для коллективного Байдена понимает, что разговор с внешними оппонентами с отрицающих безоговорочное капитулянство позиций - залог их если не физического, то политического выживания и комфорта.