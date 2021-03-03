В Киргизии будут судить.. действующую главу ВерхСуда мадам Калиеву. Она - против

17:40 04.03.2021

Калиева прокомментировала разрешение на привлечение ее к ответственности



Комиссия при Совете судей разрешила силовикам привлечь к ответственности главу ВС. Ранее на нее завели уголовное дело.



Председатель Верховного суда КР Гульбара Калиева назвала решение дисциплинарной комиссии при Совете судей незаконным.



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Напомним, сегодня ДК дала согласие на привлечение Калиевой к уголовной ответственности. Ее самой на заседании не было. Накануне ГКНБ заявил, что Калиева под разными предлогами затягивает процесс рассмотрение вопроса о ней в дисциплинарной комиссии. Пресс-служба Верховного суда ответила, что заседание откладывается по причине болезни председателя.

Комментарий Калиевой также распространила пресс-служба ВС. Она сообщила, что заседание провели без участия председателя, несмотря на представленные больничный лист и заявление с просьбой не рассматривать вопрос без нее.



"Кроме того, непонятна такая срочность принятия решения, тогда как законодательством предусмотрен четырехмесячный срок на рассмотрение. Подобные действия идут вразрез с законодательством", - сказала глава Верховного суда.

Дело главы Верховного суда

24 декабря 2020 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что заведено уголовное дело в отношении председателя Верховного суда Гульбары Калиевой. Речь шла о коррупции при разработке и внедрении АИС "Местный суд". В ответ ВС напомнил о презумпции невиновности, отметив, что проект "Местный суд" реализуют доноры, которые проводят тендеры и выбирают подрядчиков. Подчеркивалось, что публичные обвинения представителей судебной власти в итоге приводят к ее дискредитации.



Прокомментировал заявление Ташиева и Совет судей. Он также напомнил о презумпции невиновности и попросил исполняющего обязанности президента "оградить судебную систему от подобных недопустимых заявлений, носящих заведомо обвинительный характер".



Мотолок судьи и книга на столе. Архивное фото

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ГКНБ обвинил Верховный суд и Совет судей в предвзятости. В итоге 28 декабря в ДК внесли представление на Калиеву.

Между тем госкомитет начал еще одно досудебное производство в отношении председателя Верховного суда. Утверждается, что отдельные представители судебной власти из-за личной неприязни и для привлечения к ответственности неугодных судей распространяли в интернете дискредитирующие их материалы, а Калиева скрыла этот факт и результаты служебного расследования.



В Верховном суде прокомментировали дело.