Токаев прекратил борьбу за землю. В Казахстане, опасаясь китайской экспансии, запретили продажу сельхозугодий иностранцам

18:38 04.03.2021

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

28.02.2021



Касым-Жомарт Токаев снял вопрос о земле с повестки дня.

В Казахстане запретили продавать и сдавать в аренду сельскохозяйственные земли иностранным гражданам и компаниям. В конце нынешнего года заканчивался введенный ранее мораторий на продажу земли. Точку в спорном земельном вопросе, который поднимал волну акций протестов, поставил президент Касым-Жомарт Токаев. Идет подготовка к земельной реформе. Эксперты считают, что инициатива главы государства направлена прежде всего на сохранение суверенитета Казахстана.

Запрет на продажу и аренду земли касается также юридических лиц с иностранными акциями. "Земельный вопрос всегда был очень важным для нашего народа. Это прочный фундамент и священный символ нашей государственности. Я неоднократно говорил, что казахстанская земля не может быть продана иностранцам. Слухи об этой проблеме нужно прекратить. Я решил, что это нужно сделать срочной законодательной инициативой президента. Администрации президента следует разработать соответствующий законопроект по этому вопросу", – заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на последнем заседании Национального совета общественного доверия.



Глава государства поручил до 25 марта создать комиссию по земельной реформе, правительству до конца августа 2021 года разработать пакет предложений, а каждый этап комиссионной работы сделать открытым и прозрачным для общественности.



Советник президента Ерлан Карин пояснил, что, согласно действующим нормам, законопроект может инициироваться тремя способами: по законодательной инициативе правительства, по инициативе депутатов парламента и по инициативе президента. В каждом из случаев есть своя соответствующая процедура согласования. Разработка законопроекта в рамках президентской инициативы позволит в короткие сроки законодательно оформить запрет на продажу и аренду земли иностранцами. "Таким образом, можно с уверенностью сказать, что самый главный вопрос в земельной дискуссии закрыт. Остальные вопросы пользования сельхозземель должны быть рассмотрены в рабочем порядке в рамках Земельной комиссии, которая будет сформирована в месячный срок и начнет свою работу в конце марта", – отметил Карин.



Напомним, Земельный кодекс был принят в 2003 году в спешке, без голосования. Более 700 поправок к закону, который предложили депутаты нижней палаты парламента, были проигнорированы. В большинстве регионов сложились масштабные конгломераты латифундистов. В 2003 году правительство Имангали Тасмагамбетова едва не получило вотум недоверия, пытаясь продавить Земельный кодекс. Вопросы аренды и частной собственности на землю и возможность ее продажи иностранцами приводили к митингам. Наиболее массовые акции прошли в 2016 году из-за сообщений о якобы имевшихся намерениях властей выставить на аукцион 1,7 млн га земли. Одними из активных покупателей могли стать китайские предприниматели. Активисты утверждали, что за этой идеей стоят лоббисты во властных структурах Казахстана. Первый президент Нурсултан Назарбаев ввел пятилетний мораторий на продажу и аренду земли, срок которого истекает 31 декабря 2021 года.



Поставил ли президент Токаев точку в спорном земельном вопросе, покажет время. Как сказал "НГ" казахстанский политолог Досым Сатпаев, "Токаев хорошо понимает, что земельный вопрос в Казахстане – это вопрос не только политический или экономический. Это вопрос ментальности казахов, для которых земля – понятие сакральное. Митинги 2016 года это хорошо показали. Никогда ранее в Казахстане не было таких массовых акций протеста, которые охватили бы одновременно все крупные города страны. Даже казахстанская оппозиция, которая проводила антиправительственные митинги по социальным вопросам, никогда не достигала такой масштабности и географического охвата. Власть это хорошо понимает, поэтому независимо от того, кто будет у власти, вопрос земли – ее продажи или долгосрочной аренды – будет вызвать мощную негативную реакцию населения".



Второй важный момент, по мнению Сатпаева, связан с серьезным кризисом доверия к власти со стороны населения и высоким уровнем коррупции. "Когда заходит речь о каких-то экономических схемах касательно земли, граждане всегда будут подозревать, что проведены теневые коррупционные схемы. Прецеденты уже были в других сегментах, например приватизация 90-х годов и последующая перепродажа или банкротство приватизированных предприятий", – отметил эксперт.



И третий момент – антикитайские настроения в Казахстане. "Земельные митинги 2016 года сопровождались в том числе антикитайскими заявлениями. Для этого были определенные основания. На официальном уровне делались заявления о том, что в сельское хозяйство будут привлекаться инвестиции, а одним из крупных инвесторов может быть Китай. Антикитайские настроения в Казахстане не уменьшаются, а, напротив, получили второе дыхание в связи с репрессивными мерами китайского правительства по отношению к этническим меньшинствам и содержанием их в так называемых лагерях перевоспитания в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Все эти факторы заложили и формируют недоверие к власти со стороны основной части населения, а сейчас это казахи и казахоязычная аудитория, для которых вопрос земли не просто политический, а вопрос исторической и ментальной идентификации", – отметил Сатпаев.



"Инициатива президента Токаева направлена прежде всего на сохранение суверенитета Казахстана. Надо отметить, что на данном этапе транснациональные компании, преследуя цель реализации своих планов о "великом перенаселении", переформатировании всего экономического уклада и трансформации мировой энергетики, закладывают основы энергетической революции постиндустриально-ноосферного типа. Все перечисленные предпосылки вынуждают их находиться в поиске вхождения и скупки привлекательных активов по всей планете. Поэтому на нынешнем этапе необходимо на законодательном уровне запретить долгосрочные аренды и продажу земель иностранцам", – сказала "НГ" доктор политических наук, президент Международного центра геополитического прогнозирования "Восток–Запад" Карлыгаш Нугманова. По ее словам, в Казахстане осознают, что есть надобность в эффективном использовании земли, но своими силами. "Земля ни в коем случае не должна продаваться иностранцам. На сегодняшний день немало так называемых латифундистов, которые в свое время получили от государства право аренды на землю, и при этом там не осуществляется хозяйственная деятельность", – подчеркнула эксперт.