 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 04.03.2021
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21:36  Слащева с дракой вернула себе редакторство официозным "Словом Кыргызстана"
20:36  Новая Конституция ведет Киргизию к новой революции, - В.Панфилова
20:14  Кремль сдавит горло США титановой хваткой
19:33  На торги аукциона в Москве выставлены редчайшие денежные знаки Чимионского рабкоопа (1924 г.)
18:38  Токаев прекратил борьбу за землю. В Казахстане, опасаясь китайской экспансии, запретили продажу сельхозугодий иностранцам
17:40  В Киргизии будут судить.. действующую главу ВерхСуда мадам Калиеву. Она - против

14:57  А.Дубнов разглядел в С.Жапарове харизму и черные носки
13:46  Националистические беспорядки 1969 года в Ташкенте : почему они произошли (уроки истории)
13:44  Украина доигралась: Донбассу вернули право на ответку
13:41  Ближний Восток - дипломатия перестрелок, - А.Желенин
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13:13  Афганская армия утратила последний форпост на севере страны. Пал Баламургаб
13:04  Похабень вместо работы. Депутаты Бекешев и Райымкулов обматерили друг друга в КырПарламенте
12:17  В Таджикистане наблюдаются три из пяти признаков транзита власти, - Р.Шамгунов
12:14  Аркадаг вручил особоприближенным новые знаки отличия - "Защитник Родины Туркменистана"
12:12  О статусе учителя и ученого в Казахстане. И что такое вульгарная коммерциализация науки, - Н.Нартазина
12:08  Из грязи в... "Цветная" герцогиня Меган Сассекская тиранит прислугу
12:07  Алтайская гастроль. Явление Мишустина с министрами повергло в шок придорожных буфетчиц, - "МК"
11:33  Фабрика фейков и ее истинные хозяева, - В.Никифорова
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09:33  Малаховщина. Как поставить заслон грязи и пошлости на нашем телевидении, - А.Соколов
08:04  Китай не хочет вступать в военный союз с Россией, - В.Скосырев
08:01  Д.Ашимбаев: На вычеркивании советского прошлого – будущего не построить
01:54  Генетическая ювелирная память. В моду вошли казахские народные украшения
01:53  Планы на ветер: почему комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций по добыче
01:50  За узбекского профессора Оллакулова, пытавшегося создать независимую полит-партию, взялись узб-"правоохранители"
00:23  США решили не ссориться с Турцией, - "НГ"
Среда, 03.03.2021
23:50  В Москве задержан туркменский студент-диссидент Чолиев. Грозит экстрадиция
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21:31  США и ЕС синхронно ввели против РФ санкции. За "навальняшу"
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21:03  Немцы готовы платить за полет к "Спутнику V". Вакцинная дипломатия набирает ход
20:51  Ташкент. Студент юруниверситета погиб на строительном объекте, где он жил и работал
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19:34  Иран воспользовался доверчивостью Эрдогана, - И.Субботин
19:30  Задержан за корруп начальник Финпола Бишкека Казабеков
18:19  Придется ли Молдове отмечать 35-летие независимости? - А.Цуканова
16:32  РосГлубинка. Вновь убийство целой семьи, совершенное мигрантом, - А.Сошенко
13:55  Миролюбие русских только подталкивает Штаты и Израиль к войне, - Пол Робертс
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09:56  Каз-банкира-афериста Ертаева осудили еще на 9 лет за хищения в банках
09:05  Скончалась тадж-актриса Фатима Гулямова
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На торги аукциона в Москве выставлены редчайшие денежные знаки Чимионского рабкоопа (1924 г.)На торги аукциона в Москве выставлены редчайшие денежные знаки Чимионского рабкоопа (1924 г.)
19:33 04.03.2021

Лот 810.
Чимионский Рабкоп, Ферганская область, (1924 г.).
Товарный ярлык 20 копеек н/д.
С оттиском печати и штампа "Рабкоп "ЧИМИОН"".
Сохранность очень хорошая.
Рябченко# 20415 (без оценки).
Редкий.
закрытие лота 15:22:15 13.03.2021
стартовая цена - 70 000 руб

Лот 811.
Чимионский Рабкоп, Ферганская область, (1924 г.).
Товарный ярлык 50 копеек н/д.
С оттиском печати и штампа "Рабкоп "ЧИМИОН"".
Сохранность очень хорошая.
Рябченко# 20416 (без оценки).
Редкий.
закрытие лота 15:22:30 13.03.2021
стартовая цена - 70 000 руб

пос. Чимион Ферганской области - один из старейших в ЦентрАзии центров нефтедобычи, данный рабочий кооператив (рабкооп) существовал в 1930-30-х гг. при нефтепромыслах.

ссылка на лоты -
https://numismat.ru/au.shtml?au=1016&descr=чимион

Источник - numismat.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614875580
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