|На торги аукциона в Москве выставлены редчайшие денежные знаки Чимионского рабкоопа (1924 г.)
19:33 04.03.2021
Лот 810.
Чимионский Рабкоп, Ферганская область, (1924 г.).
Товарный ярлык 20 копеек н/д.
С оттиском печати и штампа "Рабкоп "ЧИМИОН"".
Сохранность очень хорошая.
Рябченко# 20415 (без оценки).
Редкий.
закрытие лота 15:22:15 13.03.2021
стартовая цена - 70 000 руб
Лот 811.
Чимионский Рабкоп, Ферганская область, (1924 г.).
Товарный ярлык 50 копеек н/д.
С оттиском печати и штампа "Рабкоп "ЧИМИОН"".
Сохранность очень хорошая.
Рябченко# 20416 (без оценки).
Редкий.
закрытие лота 15:22:30 13.03.2021
стартовая цена - 70 000 руб
пос. Чимион Ферганской области - один из старейших в ЦентрАзии центров нефтедобычи, данный рабочий кооператив (рабкооп) существовал в 1930-30-х гг. при нефтепромыслах.
ссылка на лоты -
https://numismat.ru/au.shtml?au=1016&descr=чимион