На торги аукциона в Москве выставлены редчайшие денежные знаки Чимионского рабкоопа (1924 г.)

19:33 04.03.2021

Лот 810.

Чимионский Рабкоп, Ферганская область, (1924 г.).

Товарный ярлык 20 копеек н/д.

С оттиском печати и штампа "Рабкоп "ЧИМИОН"".

Сохранность очень хорошая.

Рябченко# 20415 (без оценки).

Редкий.

закрытие лота 15:22:15 13.03.2021

стартовая цена - 70 000 руб



Лот 811.

Чимионский Рабкоп, Ферганская область, (1924 г.).

Товарный ярлык 50 копеек н/д.

С оттиском печати и штампа "Рабкоп "ЧИМИОН"".

Сохранность очень хорошая.

Рябченко# 20416 (без оценки).

Редкий.

закрытие лота 15:22:30 13.03.2021

стартовая цена - 70 000 руб



пос. Чимион Ферганской области - один из старейших в ЦентрАзии центров нефтедобычи, данный рабочий кооператив (рабкооп) существовал в 1930-30-х гг. при нефтепромыслах.



ссылка на лоты -

https://numismat.ru/au.shtml?au=1016&descr=чимион