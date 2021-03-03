Кремль сдавит горло США титановой хваткой

20:14 04.03.2021 Россия перестанет поставлять Америке редкий металл, а они нам - самолеты?



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Владимир Лепехин

Михаил Александров

Олег Смирнов



В российском МИД призвали Вашингтон "не играть с огнем" в связи с новыми санкциями по "делу Навального". Москва ответит, "исходя из принципа взаимности", - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.



А как будет реагировать? Вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает отвечать на санкции торговыми контрсанкциями.



"Возьмите США, у них самолеты летают на нашем… титан и другие металлы. Мы не будем давать, и у них все эти самолеты остановятся. Наши ракеты уносят их различные космические приборы в космическое пространство", - заявил он, добавив, что "у нас много возможностей тоже влиять на них".



- Мне это непонятно. Конечно, мы можем прекратить им поставлять титан, но надо делать это не на "горячую голову", а все продумать, - комментирует идею Жириновского бывшего заместителя министра гражданской авиации СССР Олега Смирнова - У нас 95% пассажирооборота в авиации осуществляется на "Боингах" и "Аэробусах". Если они прекратят поставлять нам самолеты, это будет коллапс. В России все и так разрушено. А сегодня еще Сердюков с Чемезовым решают ликвидировать КБ в Москве. Это будет просто последний гвоздь в крышку гроба авиастроения.



Конечно, перестав продавать им титан, мы нанесем американцам урон. Купить они его могут и в других местах, у Китая, например, но у нас титан качественнее - что особенно важно в ракетостроении и других отраслях. И схемы у нас налажены. Но отказ США поставлять самолеты может гораздо больше навредить нам. Надо понимать, что гражданская авиация - это не просто вид транспорта, но элемент национальной безопасности, учитывая размеры нашей страны. Не будет авиации - не будет России.



- Все решения в отношении каких-то внешних партнеров или противников США диктуются абсолютно практическими соображениями, опирающимися на мотивы получения максимальной политической и экономической прибыли, - уверен директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.



- Смысл санкций против российских юридических и физических лиц не столько ритуальный, сколько знаковый. Решение по санкциям расставляет некоторые политические маркеры. В данном случае они направлены в основном против силовиков и правоохранителей - тем самым американские законодатели дают понять Путину и всему российскому истеблишменту, что тренд, связанный с таким транзитом власти в РФ, который приведет к укреплению в стране позиций силовиков, в США считают неприемлемым. Никаких других особых соображений в определении санкционного списка в отношении РФ, кроме формальной причастности некоторых российских правоохранителей к делу Навального в данном случае нет.



"СП": - Каким будет ответ? Жириновский предложил отвечать на санкции против России торговыми контрсанкциями.



- Никаких торговых контрсанкций с нашей стороны быть не может, поскольку американская экономика никак не зависит от российский. Зависимость здесь другая - российской экономики от американской. И если, к примеру, Россия прекратит поставки в США титана или урана, зарубежные потребители этого ресурса все равно получат его через посредников.



Жириновский всего лишь пиарится на данной теме. На самом деле России не следует реагировать на американские санкции на публичном уровне, поскольку у российского руководства в принципе нет никаких козырей, способных как-то повлиять на американскую сторону. Посему нужно заниматься не сомнительными контрсанкциями, а последовательным обеспечением суверенитета России и снижением степени зависимости РФ от американской экономики.



Да, чисто теоретически Россия действительно может сделать кое-что, крайне неприятное для США. Это минимизация объемов закупок американских ценных бумаг, снижение объема коммерческих сделок в долларах, сокращение вывоза капитала в офшоры с американской юрисдикцией, сокращение закупок товаров американского производства, а также снижение импорта продукции из США. Но это теоретически. Практически российское правящее сословие к подобным мерам не готово. Посему заявления Жириновского и К - не столько беспощадный, сколько бессмысленный блеф.



- Торговые контрсанкции надо применять с умом, - продолжает разговор эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.



- Бить надо там, где им будет больно. Отмена поставок титана, может и создаст им временные неудобства, но не будет критичной. К тому же это ударит по нашим компаниям, производящим титан. Вот ограничить поставки титана, частично перенаправив его с внешних поставок на наши собственные нужды, вполне возможно. Например, правительство могло бы создать стратегический запас титана и выкупить часть его у наших компаний. Тогда на экспорт пойдет меньше, цены на титан возрастут, нам будет польза, а Запад начнет считать потери.



Но главное в торговых санкциях - это запретить или сократить поставки их продукции на российский рынок. Как это сделать? Элементарно. Вводим санкции против каких-то их компаний и запрещаем ввоз их продукции. Прежде всего, это надо сделать по тем товарам, где существуют российские аналоги или которые мы можем легко купить у соседей.



Как можно быстрее надо ввести санкции против "Фэйсбук" и "Твиттер" и запретить свободный доступ к ним из России. Те наши деятели, которые без них жить не могут, пусть работают через Тор. Но число таких крайне ограничено.



Можно также, ввести санкции против Мicrosoft, Adobe и других западных производителей софта. Как следствие этих санкций, мы не будем защищать их интеллектуальную собственность на территории России. Любой человек или организация сможет спокойно пользоваться нелицензированным ПО. Такие же санкции можно ввести против студий Голливуда, выпускающих русофобские фильмы. Продукция этих студий в России должна быть запрещена к публичному показу. Но для такой точечной работы нужен специальный орган, который этим займется (например, спецкомитет при правительстве), потому что МИД с этой работой либо не справляется, либо вообще не хочет ею заниматься.



У нас много возможностей влиять на Запад, и наиболее эффективные наши действия возможны не в сфере экономики, а в сфере политики. Мы уже давно могли бы предпринять эффективные меры, но наше начальство, видимо, боится действовать решительно.



Я уже предлагал закрыть наше представительство при ЕС, выйти из Совета Европы и ОБСЕ. Надо значительно сократить число наших дипломатов в западных странах. От их присутствия там нет никакого толку. Это бессмысленная трата государственных денег. Дипломатов же надо перекинуть в другие страны, где у нас хорошие перспективы для сотрудничества. Одновременно мы могли бы выгнать из России массу западных дипломатов, которые занимаются здесь поддержкой пятой колонны. Ну, и западные НКО. Их не просто надо объявлять иностранными агентами, а все их закрыть. Вот ввели они персональные санкции против четырех наших граждан, а мы в ответ закрыли четыре их НКО.



Серьезное средство влияния - наш экспорт вооружений. Для начала надо выйти из режима контроля за распространением ракетных технологий. Это будет серьезный сигнал Западу. Если он не подействует, то можно начать продавать ракеты средней дальности и дальние бомбардировщики противникам Запада, например, Ирану, КНДР, Вьетнаму, Венесуэле. Тогда на Западе запрыгают.



Что мешает нам начать продавать многоцелевые атомные подводные лодки тому же Ирану и некоторым другим странам? Это сразу бы изменило баланс сил в некоторых регионах мира. А мы пока ограничиваемся продажей таких подлодок только Индии.



"СП": - Чего Запад хочет добиться персональными санкциями? Ввели по второму разу против Мишкина и Чепиги. Бастрыкин и Бортников давно под санкциями. И что?



- Персональные санкции - это попытка настроить влиятельных людей против Путина, а также продемонстрировать другим чиновникам на разных уровнях, чтобы они не очень усердствовали в борьбе против пятой колонны. По существу, эта тактика, нацелена на то, чтобы вызвать саботаж против политики Путина в различных звеньях госуправления. Поскольку у нас в госаппарате и государственных СМИ очень много прозападных и просто неустойчивых элементов, то эта тактика может сработать. Поэтому я всегда говорил, что нужна тотальная чистка госаппарата и СМИ от людей прозападных взглядов и русофобов. Пусть излагают свои взгляды в интернете как частные лица.



Но вот на месте Бортникова, Бастрыкина и Золотова я бы сильно обиделся на эти санкции, и послал бы Западу мощную ответку. Ведь это же очень влиятельные люди в стране. Что им мешает потребовать от нашего правительства и МИД не грозных заявлений, а реальных ответных санкций против Запада? Может, хватит быть добренькими? Источник - СвободнаяПресса

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