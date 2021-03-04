Новая Конституция ведет Киргизию к новой революции, - В.Панфилова

20:36 04.03.2021

Основной закон наделит президента страны абсолютной властью

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



4.03.2021



Киргизский парламент укрепляет президентскую власть.

Парламент Киргизии в первом чтении одобрил законопроект о назначении референдума по принятию новой Конституции. Второе и третье чтение пройдет в ускоренном режиме, поскольку плебисцит назначен на 11 апреля 2021 года. В этот день также состоятся местные выборы в 28 городах и 420 районах. Новая Конституция наделяет президента неограниченной властью, минимизирует роль и полномочия Жогорку Кенеша (парламента). Такой передел власти может привести к очередной революции. Freedom House уже включил Киргизию в категорию "несвободных" стран.

Новая Конституция Киргизии будет принята вопреки возмущению части гражданского общества тем, что в стране меняется форма правления – с парламентской на президентскую. Так решило меньшинство избирателей, которые проголосовали 10 января 2021 года на президентских выборах и референдуме по смене формы правления. Большинство – около 60% избирателей – предпочли остаться дома. Сейчас они обращают внимание на то, что Конституция будет принята с грубыми нарушениями.



Накануне профильный комитет одобрил проект Конституции. Парламент 3 марта приступил к обсуждению документа. Никакие изменения уже внести в законопроект нельзя. Об этом заявили спикер парламента Талант Мамытов и депутат Бактыбек Турусбеков, принимавшие участие в конституционном совещании.



По ходу заседания выяснилось, что среди авторов проекта нового Основного закона значатся депутаты, которых уже нет в живых или которые находятся в СИЗО. Некоторые народные избранники отказались брать на себя ответственность и подписывать такой документ. Парламентарий Дастан Бекешев назвал происходящее фальсификацией: "Это не имеющий юридической силы документ, подделка". "Законопроект, который вы инициируете, не принесет блага стране. Вы хуже для народа делаете, свободу слова ущемляете, создаете зависимость судей от исполнительной власти, монстерские функции Генпрокуратуре приписываете. Говорите, что президент будет за все отвечать, в то же время есть пункт, где президент в случае чего возлагает ответственность на председателя Кабинета министров. Это обман", – отметил Бекешев. По его мнению, принятие Конституции в таком виде приведет к новому перевороту, к новой революции.



Депутат Ирина Карамушкина призвала спикера парламента не вводить в заблуждение народ. Она также обратилась к представителям ЦИКа: "Гражданские активисты, юристы, политики, законопослушные граждане обращаются к депутатам, к президенту, проводят каждую неделю митинги с требованием отменить проведение референдума по новой Конституции из-за множества противоречий". Она отметила, что Киргизия возвращается "к позорному президентскому правлению, от которого ушла". Она также сообщила, что за последний месяц увеличился поток отъезжающих граждан. Люди покидают родину, меняют киргизское гражданство, потому что у них нет уверенности в завтрашнем дне.



"Народ проголосовал за президентское правление, но не надо путать его с монархическим", – сказала депутат Евгения Строкова. По ее словам, в новой Конституции судебная власть подчинена президенту, прокуратура подчинена президенту, "не будет возможности даже провести импичмент президенту".



"Сегодня парламент принимает проект Конституции без общественного обсуждения, без учета предложений и замечаний, без соблюдения установленных сроков для общественного обсуждения. Это влечет за собой резкое падение доверия к действиям власти. Конституция принимается вне консенсуса. А это будет основной закон страны, который после принятия всегда будет вызывать споры о своей легитимности", – говорится в заявлении "Института Медиа Полиси".



Политик, экс-кандидат в президенты Киргизии Равшан Джеенбеков сказал "НГ", что, нарушая процессуальные нормы, власть закладывает мину под Конституцию страны. "Новые люди, приходя к руководству страной, считают, что у них недостаточно власти. Это не только проблема Киргизии, это проблема всех авторитарных властей. Киргизия – не исключение. То, что сегодня идет процесс концентрации власти в одних руках, в руках президента, приведет к следующей революции, социальному взрыву, экономической деградации страны", – считает политик. Он обратил внимание, что Конституцию разрабатывают и принимают политики из тех партий, того парламента, которые обслуживали президента Сооронбая Жээнбекова, приведшего страну к октябрьским событиям.



По словам Равшана Джеенбекова, общество по вопросу принятия новой Конституции уже разделилось. "Кто-то занят элементарным выживанием, кто-то понимает всю пагубность и бесперспективность затеи и уезжает из страны. Но есть активные граждане, политики, которые придерживаются демократических взглядов, активно сопротивляются и предупреждают президента и новую власть, что эта Конституция приведет страну к расколу и последующему перевороту", – отметил политик. По его мнению, в новом законе достаточно много пунктов, ограничивающих свободу слова, развитие демократии.



Международная неправительственная организация Freedom House в ежегодном докладе, опубликованном накануне, оценила уровень свободы в Киргизии в 28 баллов из 100 (39 из 100 было в 2020 году), политических прав – 4 балла из 40, гражданских свобод – 24 балла из 60. "Статус Кыргызстана снизился с "частично свободного" до "несвободного", так как последствия несовершенных парламентских выборов характеризовались серьезным политическим насилием и запугиванием, что привело к захвату власти лидером националистов и осужденным преступником, освобожденным из тюрьмы его сторонниками. Самовольное взятие на себя роли и.о. президента Садыром Жапаровым и последующее исполнение им обязанностей премьер-министра, перенос даты новых парламентских выборов после отмены результатов предыдущих в октябре 2020 года, запугивание оппонентов со стороны сторонников Жапарова, "экономическая амнистия" чиновников, инициированная конституционная реформа стали одними из многих причин для значительного снижения рейтинга республики", – отмечается в докладе.