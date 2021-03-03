 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.03.2021
21:59  Дональд Трамп возвращается в политику, - В.Прохватилов
21:36  Слащева с дракой вернула себе редакторство официозным "Словом Кыргызстана"
20:36  Новая Конституция ведет Киргизию к новой революции, - В.Панфилова
20:14  Кремль сдавит горло США титановой хваткой
19:33  На торги аукциона в Москве выставлены редчайшие денежные знаки Чимионского рабкоопа (1924 г.)
18:38  Токаев прекратил борьбу за землю. В Казахстане, опасаясь китайской экспансии, запретили продажу сельхозугодий иностранцам
17:40  В Киргизии будут судить.. действующую главу ВерхСуда мадам Калиеву. Она - против

14:57  А.Дубнов разглядел в С.Жапарове харизму и черные носки
13:46  Националистические беспорядки 1969 года в Ташкенте : почему они произошли (уроки истории)
13:44  Украина доигралась: Донбассу вернули право на ответку
13:41  Ближний Восток - дипломатия перестрелок, - А.Желенин
13:39  Очень знакомо. Амер-генералы размотали поллярда $ на афере с итальянскими самолетами для Афганистана
13:25  Turkiye: Проблема алфавита - кошмар для тюркского мира
13:13  Афганская армия утратила последний форпост на севере страны. Пал Баламургаб
13:04  Похабень вместо работы. Депутаты Бекешев и Райымкулов обматерили друг друга в КырПарламенте
12:17  В Таджикистане наблюдаются три из пяти признаков транзита власти, - Р.Шамгунов
12:14  Аркадаг вручил особоприближенным новые знаки отличия - "Защитник Родины Туркменистана"
12:12  О статусе учителя и ученого в Казахстане. И что такое вульгарная коммерциализация науки, - Н.Нартазина
12:08  Из грязи в... "Цветная" герцогиня Меган Сассекская тиранит прислугу
12:07  Алтайская гастроль. Явление Мишустина с министрами повергло в шок придорожных буфетчиц, - "МК"
11:33  Фабрика фейков и ее истинные хозяева, - В.Никифорова
11:31  Китай объявил миру о новой катастрофе  - Взрыв пузыря!
11:28  Самой привлекательной страной для трудовых мигрантов стала Канада
10:16  Умер слепой поэт из Актобе Валерий Мартыненко
09:34  Про-генацвалили. Как русофобия довела до нищеты и деградации Грузию, - В.Панов
09:33  Малаховщина. Как поставить заслон грязи и пошлости на нашем телевидении, - А.Соколов
08:04  Китай не хочет вступать в военный союз с Россией, - В.Скосырев
08:01  Д.Ашимбаев: На вычеркивании советского прошлого – будущего не построить
01:54  Генетическая ювелирная память. В моду вошли казахские народные украшения
01:53  Планы на ветер: почему комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций по добыче
01:50  За узбекского профессора Оллакулова, пытавшегося создать независимую полит-партию, взялись узб-"правоохранители"
00:23  США решили не ссориться с Турцией, - "НГ"
Среда, 03.03.2021
23:50  В Москве задержан туркменский студент-диссидент Чолиев. Грозит экстрадиция
23:13  У КырПолитКлоуна Текебаева опять отобрали депутатский мандат. В который раз?
21:31  США и ЕС синхронно ввели против РФ санкции. За "навальняшу"
21:13  Сайлаукызы Саулекуль назначена послом Казахстана в Марокко
21:03  Немцы готовы платить за полет к "Спутнику V". Вакцинная дипломатия набирает ход
20:51  Ташкент. Студент юруниверситета погиб на строительном объекте, где он жил и работал
20:17  Грядет ли новая японско-русская война? - М.Делягин
19:55  Целый ряд факторов может подтолкнуть США и Китай к войне, - Strategist
19:37  Кто убил "отца иранской атомной бомбы". Израильский след
19:34  Иран воспользовался доверчивостью Эрдогана, - И.Субботин
19:30  Задержан за корруп начальник Финпола Бишкека Казабеков
18:19  Придется ли Молдове отмечать 35-летие независимости? - А.Цуканова
16:32  РосГлубинка. Вновь убийство целой семьи, совершенное мигрантом, - А.Сошенко
13:55  Миролюбие русских только подталкивает Штаты и Израиль к войне, - Пол Робертс
13:53  В Белоруссии непременно наступит Русская весна, - С.Артеменко
09:56  Каз-банкира-афериста Ертаева осудили еще на 9 лет за хищения в банках
09:05  Скончалась тадж-актриса Фатима Гулямова
08:59  В КырПарламент доизбрали профессионального кулатуушечника Кемелова - мутузить оппонентов
08:47  Можно ли выгнать корабли США из Черного моря?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Слащева с дракой вернула себе редакторство официозным "Словом Кыргызстана"
21:36 04.03.2021

4 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Скандал в "Слово Кыргызстана". Тамару Слащеву восстановили в должности главреда

Тамару Слащеву восстановили в должности главного редактора газеты "Слово Кыргызстана". Часть коллектива вновь недовольна. Об этом 24.kg сообщила сотрудница редакции Жанна Каримова.

По ее словам, сегодня в офис газеты пришли пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек, заместитель руководителя аппарата правительства Жаныбек Жалалов, заведующая отделом информационного обеспечения аппарата правительства Толкун Камчыбекова.

"Мы глубоко возмущены восстановлением. Вторую часть коллектива даже не стали слушать. Как можно возвращать на должность человека, который обворовал газету, привел к банкротству? Галина Байтерек сказала нам, что никого не будет слушать. Сказала: кому не нравится - увольняйтесь. Разве может пресс-секретарь главы государства говорить такие вещи? Мы правительственная газета. Она даже не имела права приходить и указывать нам. Зачем-то привели милицию с собой. А где были милиционеры, когда недавно жестоко избили и. о. главного редактора?" - возмущена Жанна Каримова.

Она добавила, что недовольный коллектив намерен выйти на митинг против восстановления Тамары Слащевой.

Другая сотрудница редакции Уматкуль Бралкиева 24.kg сообщила, что коллектив доволен восстановлением главного редактора. "Сегодня кабмин вновь представил коллективу восстановленную в должности Тамару Слащеву. Проверка Счетной палаты и Финполиции закончилась. Никаких хищений, серых схем и махинаций они не нашли", - заключила она.

Напомним, бывший главный редактор правительственной газеты "Слово Кыргызстана" Тамара Слащева была освобождена от занимаемой должности 4 января. Коллективу газеты в тот же день представили нового руководителя. Курманбек Мамбетов продержался на посту 40 дней.

Недавно в офисе редакции газеты "Слово Кыргызстана" произошла драка. В результате пострадали коммерческий директор Уматкуль Бралкиева и и. о. главного редактора Кифаят Аскерова.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614882960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года №515
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 февраля 2021 года №527
- Мажилис одобрил законопроекты о ратификации договоров ЕАЭС
- Кадровые перестановки
- Ашимбаев: На вычеркивании советского прошлого – будущего не построить
- "Ак жол" требует официального разъяснения планов налогообложения онлайн-переводов, а также внятных экономических расчетов и оснований его внедрения
- Финансы с усами
- Патриотизм по-казахски: много шума – и ничего...
- В рамках взаимодействия Верховного Суда и суда МФЦА
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  