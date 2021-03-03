Слащева с дракой вернула себе редакторство официозным "Словом Кыргызстана"

21:36 04.03.2021

4 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Скандал в "Слово Кыргызстана". Тамару Слащеву восстановили в должности главреда



Тамару Слащеву восстановили в должности главного редактора газеты "Слово Кыргызстана". Часть коллектива вновь недовольна. Об этом 24.kg сообщила сотрудница редакции Жанна Каримова.



По ее словам, сегодня в офис газеты пришли пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек, заместитель руководителя аппарата правительства Жаныбек Жалалов, заведующая отделом информационного обеспечения аппарата правительства Толкун Камчыбекова.



"Мы глубоко возмущены восстановлением. Вторую часть коллектива даже не стали слушать. Как можно возвращать на должность человека, который обворовал газету, привел к банкротству? Галина Байтерек сказала нам, что никого не будет слушать. Сказала: кому не нравится - увольняйтесь. Разве может пресс-секретарь главы государства говорить такие вещи? Мы правительственная газета. Она даже не имела права приходить и указывать нам. Зачем-то привели милицию с собой. А где были милиционеры, когда недавно жестоко избили и. о. главного редактора?" - возмущена Жанна Каримова.



Она добавила, что недовольный коллектив намерен выйти на митинг против восстановления Тамары Слащевой.



Другая сотрудница редакции Уматкуль Бралкиева 24.kg сообщила, что коллектив доволен восстановлением главного редактора. "Сегодня кабмин вновь представил коллективу восстановленную в должности Тамару Слащеву. Проверка Счетной палаты и Финполиции закончилась. Никаких хищений, серых схем и махинаций они не нашли", - заключила она.



Напомним, бывший главный редактор правительственной газеты "Слово Кыргызстана" Тамара Слащева была освобождена от занимаемой должности 4 января. Коллективу газеты в тот же день представили нового руководителя. Курманбек Мамбетов продержался на посту 40 дней.



Недавно в офисе редакции газеты "Слово Кыргызстана" произошла драка. В результате пострадали коммерческий директор Уматкуль Бралкиева и и. о. главного редактора Кифаят Аскерова.