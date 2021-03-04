Дональд Трамп возвращается в политику, - В.Прохватилов

21:59 04.03.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 04.03.2021



Новый консерватизм Рона ДеСантиса



В Орландо (штат Флорида) прошла 47-я ежегодная конференция консервативного политического действия (CPAC), на которой впервые после своего ухода с поста президента США Дональд Трамп выступил с речью, ознаменовавшей его возвращение в политику.



Вся конференция напоминала шоу вокруг Трампа, подтверждением чего стала двухметровая позолоченная статуя 45-го президента США в шортах и с волшебной палочкой в руках, установленная в отеле Hyatt Regency Orlando, где проходила конференция.



Дональд Трамп возвращается в политику



Трамп заявил, что "демократы потерпят сокрушительное поражение на промежуточных выборах и однозначно потеряют Белый дом через четыре года". Он намекнул, что может вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2024 года, в очередной раз отметив, что прошлой осенью он тоже победил: "Они [демократы] только что проиграли Белый дом. Но кто знает, кто знает, может быть, я решу победить их в третий раз".



Дональд Трамп возвращается в политику



Байдена и его администрацию Трамп критиковал вдохновенно и красочно: "У Джо Байдена был самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории. Он уже показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки".



Трамп обвинил также администрацию Байдена в ослаблении контроля над незаконной миграцией. В первый же день своего президентства Байден разрешил въезжать на территорию США гражданам тех мусульманских стран, которым был запрещен въезд при Трампе: Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Кроме того, Байден направил в конгресс законопроект о предоставлении гражданства нелегальным мигрантам, число которых достигает в Америке 11 миллионов.



Дональд Трамп возвращается в политику



Остановку строительства стены на границе с Мексикой и провал Вашингтона в деле помощи пострадавшему от сильных холодов Техасу Трамп назвал показателями политической импотенции новой администрации.



Трамп резко критикует внешнюю политику Байдена, отмечая, что Америка не может позволить себе решать проблемы всего мира. Демократов он назвал "марионетками Китая". Он пообещал также, что в ближайшем будущем его внимание "будет сосредоточено на возмездии 17 республиканцам в конгрессе, которые проголосовали за импичмент в палате представителей и сенате после захвата 6 января Капитолия".



Оппозиция Трампу среди видных представителей Республиканской партии очевидна. На конференцию в Орландо не приехали Митт Ромни и Майк Пенс. В последний момент отказался от участия в CPAC сенатор Марк Рубио, сославшись на "неожиданную семейную проблему". Однако низовой республиканец голосует за Трампа. Каждый год на CPAC проходят так называемые соломенные опросы (straw-polls) республиканских активистов о том, кого они хотели бы видеть своим лидером. Такие опросы проводятся тайным голосованием. На этот раз Трамп легко победил, набрав 55%, на втором месте губернатор Флориды Рон ДеСантис (21%), которого называют возможным преемником Трампа. 95% участников CPAC одобрили деятельность Трампа на посту президента.



Республиканский опрос



Демократы отнеслись к результатам CPAC-2021 серьезно и обрушили на Трампа шквал убойной критики. Его назвали одержимым местью, а его речь – полной лживых тезисов и измышлений. The New York Times пишет, что участники CPAC не представляют всех республиканцев, так как это "крайне правое крыло Республиканской партии и теперь включает непропорционально большое количество самых горячих сторонников мистера Трампа". В соцсетях была организована кампания травли администрации отеля Hyatt и организаторов CPAC. К полудню 27 февраля появилось почти 100 тысяч твитов, в которых сцена CPAC сравнивалась с выставкой нацистских символов, а хештег #boycottHYATT был распространен в "Твиттере" и на других платформах.



Губернатор Флориды Рон ДеСантис



Модератором конференции республиканцев выступил губернатор Флориды Рон ДеСантис, ввязавшийся на днях в резкую полемику с президентом Байденом на видеоконференции по проблемам "пандемии". ДеСантиса считают возможным преемником Трампа и восходящей звездой партии. Он кратко изложил идеологию "нового консерватизма" из шести против: против авантюризма во внешней политике, против крупных технологических компаний, против иммиграции, против Китая, против локдаунов.



"Мы не можем и мы не будем возвращаться во времена провалившегося республиканского истеблишмента прошлых лет", – сказал ДеСантис, провозгласив Флориду "оазисом свободы" в стране, страдающей от "гнета репрессивных ограничений". Избравшийся губернатором Флориды в 2019 году ДеСантис был членом палаты представителей конгресса в 2013-2018 гг. и часто критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Из перспективных республиканцев он не столь узнаваем, как Трамп или Помпео, зато он обладает важным преимуществом – молодостью, ему 42 года.



В 2013 году ДеСантис присоединился к инициативе "Американцы за процветание", выдвинутой миллиардерами Чарльзом и Дэвидом Кох, пообещав проголосовать против любого закона о глобальном потеплении, который приведет к повышению налогов. Во время его избирательной кампании в штате Флорида ДеСантиса поддержала Ассоциация начальников полиции штата. Губернаторская платформа ДеСантиса включала поддержку законодательства, которое позволяло бы открыто носить легально приобретенное огнестрельное оружие.



Еще одним возможным преемником Трампа от республиканцев называют Майка Помпео, который выступил на CPAC, обвиняя Байдена в том, что его политика в отношении Китая приведет к безработице и бедности в США. По словам Помпео, отказ от санкционированного Трампом строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в Соединенные Штаты "отнимет у американцев 10 тысяч рабочих мест".



Первостепенной мишенью республиканцев становится сейчас насаждаемая демократами "культура отмены" – до мелочей отработанная техника травли всех, кто не вписывается в демократическую идеологию.