Как большевики свергали Николая в феврале 1917 (уроки полит-технологии), - И.Друзь

00:12 05.03.2021 Большевики и "февралисты"

О роли большевиков в Февральской революции 1917 года



Игорь Друзь

04.03.2021



Накануне 104-я годовщины Февральской революции, вопрос о ее значении и сути снова оказался в центре внимания. Неокоммунистические идеологи предпринимают все новые попытки изобразить большевиков русскими патриотами, которые якобы не участвовали в свержении царя и не раздували Гражданской войны. А иные мифотворцы доходят до того, что распространяют "версии" о том, что за Лениным якобы изначально стоял … Генштаб Русской армии, а Сталин был родственником императора и потому спас его вместе с семьей. И подобный бред уже захватил в свою орбиту миллионы людей!



На самом деле за публичное распространение подобных версий - о неучастии большевиков в свержении царя - в СССР полагались бы репрессии. Ведь это резко противоречило генеральной линии Компартии, которая не только не скрывала, но и хвасталась тем, что раздувала Гражданскую войну в России и свергала монархию. В частности, в "Кратком курсе истории ВКП (б)" по этому поводу было сказано буквально следующее: "Большевистская партия оказалась единственной пролетарской партией, которая осталась верной делу социализма и интернационализма и организовала гражданскую войну против своего империалистического правительства… Рабочие России и партия большевиков … прорвали фронт империализма, свергли царя".



В ответ на это левые пропагандисты пытаются объявить мифотворцами советских историков. Хотя это резко противоречит их же собственным рассказам о "лучшем в мире" советском образовании: выходит, оно было насквозь лживым.



Конечно, не только большевики свергали императора - в заговоре активно участвовали и некоторые генералы, думские политики, аристократы, состоявшие в масонских ложах. Но именно большевики сумели парализовать крупнейшие города России небывалыми забастовками и массовыми беспорядками, провести масштабнейшую работу по разложению армии, что создало маститым заговорщикам возможность реализовать свои антимонархические планы.



Большевики так любили Февральскую революцию, что в 1918 году сделали ее дату праздничным выходным днем, коим он оставался довольно долго. Они также назвали именем Февраля массу топографических объектов. А советские историки написали об огромной роли большевиков в Февральской революции хвалебную статью в Большой Советской Энциклопедии.



Еще несколько десятилетий назад никто из историков любого направления не оспаривал факта активнейшего участия большевиков в Февральской революции. Этому, естественно, давались разные оценки в зависимости от убеждений историка, но сам тезис не оспаривался практически никем - ни красными, ни белыми. На эту тему есть, например, содержательная книга видного историка-белоэмигранта В.С. Кобылина "Анатомия измены. Истоки антимонархического заговора". Автор собрал много интересных фактов о Февральской революции в архивах, лично общался со многими видными политиками той поры, да и сам ее наблюдал. Он отметил пагубную роль думских политиков и генералов в свержении монархии. Однако высказался и об огромной роли большевиков, которые в феврале 1917 года организовали беспрецедентные стачки и бунты под антимонархическими лозунгами.

В.С. Кобылин почти буквально совпадал с "Кратким курсом ВКП (б)", написав такие строки: "Из социалистов большевики ПЕРВЫЕ объявили политическую забастовку. Уже открыто были выброшены лозунги: "Долой Царское правительство", "Да здравствует Временное Правительство и Учредительное собрание" (а всего год спустя за поддержку Учредительного собрания взявшие власть большевики начнут расстреливать демонстрации рабочих).

… В субботу 25 февраля бастовало уже 250 000 рабочих. По рукам ходила листовка большевиков следующего содержания: "Все под красные знамена революции. Долой Царскую монархию…" ".



Да, среди белых действительно попадались февралисты. Но это были отдельные личности, да и то - обычно раскаявшиеся. А вот большевики ВСЕ были февралистами, поскольку даже те, что находились в то время за границей, поддержали Февральскую революцию информационно и политически.



Неолеваки также пишут о том, что партия большевиков в период Февральской революции будто бы была совсем слабой, а Ленин даже не догадывался о грядущей революции, сидя в эмиграции. Для сравнения с большевиками манипулятивно приводится численность партии эсэров, которых в 1917 году было чуть ли не миллион. На самом деле их стало так много только к лету 1917 года, когда революционность вошла в моду. А в период Февральской революции их было лишь около 60 тыс. человек. И РСДРП, с ведущей и направляющей силой - фракцией большевиков, была тогда гораздо сильнее и многочисленнее. Она объединяла в себе антихристианские и антимонархические силы самых разных направлений: от польских и латвийских сепаратистов с еврейскими националистами БУНДа вкупе - до "интернационалистов"-меньшевиков; от групп оккультистов-"богостроителей" Луначарского и Богданова - до "научных материалистов" Ленина. Сепаратисты окраин обычно входили в эту партию на правах ее автономных частей.



Например, Социал-демократия Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ), с 1906 года входила в РСДРП на правах автономной единицы и до Февральской революции насчитывала примерно 30 000 человек. Она имела свои подпольные типографии, отряды террористов, большие связи с органами власти в западных губерниях России.



Кстати, эти польские социал-демократы, с которыми так дружили большевики, сыграли потом ведущую роль в отколе Польши от России. Их лидер Игнаций Дашиньский даже стал первым премьер-министром Польши. В ней начинал свою революционную деятельность и сын польского шляхтича Феликс Дзержинский, в юности бывший ярым польским националистом.



А БУНД вошел в РСДРП еще в 1898 г. Его члены участвовали в подготовке и проведении I съезда РСДРП, и Кре­мер - один из руководителей БУНДа – был из­бран тогда членом ЦК РСДРП. БУНД вошел в РСДРП как организация, автономная в вопросах "касающихся еврейского пролетариата". Был, правда, и краткий период выхода БУНДа из РСДРП, но это было ненадолго, и в Февральскую революцию они бунтовали все вместе при ведущей и направляющей роли фракции большевиков.



А еще в РСДРП входила весьма мощная Латвийская социал-демократическая рабочая партия (ЛСДРП). После Октябрьской революции она мобилизовала для Красной армии примерно 80 000 бойцов, "прославившихся" неимоверной жестокостью по отношению к русским в период Гражданской войны. Многие латыши стали чекистами, и тоже "прославились" страшными зверствами. С другой стороны, латвийские "эсдэки" стали потом самой многочисленной парламентской партией независимой Латвии. ЛСДРП имела крупнейшую фракцию в Учредительном собрании Латвийской Республики (1920-1922 гг.), а потом и в Сеймах, с Первого по Четвертый (1922-1934 гг.).



Большевики при этом были ведущей силой сепаратистов окраин, и последние платили им взаимностью. Например, на IV съезде РСДРП в 1906 году большевики победили и утвердили свою линию благодаря голосам польских и литовских сепаратистов, а также представителей БУНДа, с которыми у большевиков был заключен тесный союз.



Самих большевиков на момент Февраля было примерно 26 000, почти столько же и меньшевиков, в ту пору союзных им и в целом ведомых. Плюс вышеперечисленные сепаратисты. Вот, например, какая картина наблюдалась на V съезде РСДРП, состоявшемся в Лондоне в 1907 году. На съезде присутствовали 336 человек: большевиков - 105, меньшевиков - 97, бундовцев - 57, от Социал-демократии Королевства Польского и Литвы - 44, Социал-демократии Латышского края - 29. Кстати, проведение такого съезда, тянувшегося две с половиной недели, без сомнения, стоило очень больших денег (ведь нужно было обеспечить участникам паспорта и визы для проезда, защиту местной власти) и имело международную политическую поддержку. А еще нужна была оплата дороги в Лондон для сотен делегатов, их проживания и питания. Вдобавок - вопросы пиара, безопасности, оплаты залов для собраний и т.д. И таких забот у РСДРП было не мало. Не говоря уже о том, что эта партия содержала большой бюрократический аппарат, отряды террористов, типографии, стоившие тогда огромных денег и много чего еще. Никакие другие революционные партии России не могли сравняться с РСДРП по размаху ее деятельности.



Ясно, что такая партия никак не могла жить на одни "эксы" - она обязательно должна была иметь большие и при этом стабильные источники финансирования. Кстати, без них было бы вообще невозможно сплотить в одной организации столь разные силы: радикальных националистов окраин, мистиков, атеистов. "Снизу", без наличия внешнего богатого куратора такая структура вообще не может быть создана. Но если бы даже каким-то чудом ее создать, то она очень быстро раскололась бы на части, а не существовала много лет, проводя огромную революционную работу и всякие многочисленные съезды в самых дорогих городах мира.



По этой теме есть известное исследование американского профессора Саттона "Уолл-Стрит и большевицкая революция", где на основе рассекреченных документов Госдепа США доказано финансирование "русской" революции международными банковскими структурами.



Однако, судя по всему, вскрытые им факты составляют лишь верхушку айсберга: на самом деле финансирование ими РСДРП активно осуществлялось и за много лет до революции.



РСДРП была спроектирована, как своего рода политическая "ракета", ступени которой должны были вывести на властную орбиту России самых радикальных революционеров, за роль которых долго боролись большевики и меньшевики.



Если бы большевики были до лета 1917 года лишь одной из мелких революционных партий, как теперь часто говорят левые патриоты, то с какой стати их финансировали бы тогдашние глобалисты? Нет, прозябающим революционным аутсайдерам глобалисты денег не дают. Я наблюдал вблизи три революции (они были профинансированы теми же оккультно-финансовыми группировками, что и "майдан" 1917 года): 1991 года, 2004-го и 2014-го. И могу сказать точно: мировая Закулиса ВСЕГДА дает деньги только самым успешным. Например, в свое время среди украинских националистов были избраны самые организованные и фанатичные - партия нацистов "Свобода". Именно ей сначала дали большие средства, а в 2012 году "Свободу" даже протащили в парламент. Примерно так же было и с большевиками: им дали деньги не просто так, а потому, что они сумели наиболее бурно проявить себя в деятельности по развалу Российской империи. Еще в 1905 году они устроили самый крупный мятеж - московский, потом именно они перекрыли Транссиб, срывая поставки для Русской армии, воюющей с японцами.



Собственно говоря, большевики и начали революцию 1905 года своей Бакинской стачкой. На мой взгляд, именно оттуда началось тесное сотрудничество Сталина с Ротшильдами: прямых улик, конечно, уже не найти, но зато есть много косвенных.



На этот мой материал тогда откликнулся генерал Л.П. Решетников - отставной генерал-лейтенант Службы внешней разведки, экс-глава Института стратегических исследований при Администрации президента РФ. Историк по образованию, детально изучивший тот период, Л.П. Решетников тогда написал в ответ на мой материал: "Это не версия, это изложение реальной линии реальных событий. Автор "ухватил змею за хвост". Именно оттуда (с Бакинской стачки. - И.Д.) тянутся связи Джугашвили с американцами, превратившиеся в 1930 годы в экономическое сотрудничество с США по индустриализации СССР, симпатии и "дружбу" Сталина с Рузвельтом".



То, что Ленин был более значительной революционной фигурой, и тоже задолго до Октября, показывает тот факт, что 3(16) апреля на Финляндском вокзале его радостно приветствовала делегация видных политиков во главе с председателем Исполнительного комитета Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, меньшевиком Николаем Чхеидзе (тоже бывшим членом РСДРП). Влиятельный масон Чхеидзе тогда начал продвигать и своего земляка Сталина. Петросовет, ведомый РСДРП (в которой доминировали большевики), сразу стал вторым по значению органом революционной власти, а чуть позже - и первым. Кроме прочего, именно ленинский пломбированный вагон оказался "первой ласточкой" среди политэмигрантских поездов и пароходов, а значит, именно ему Закулиса покровительствовала больше всех.



Поэтому ерундой звучат фразы левых патриотов о том, что Ленин, сидя в своей Швейцарии, даже не догадывался о скорой революции в России. Обычно они при этом цитируют его выступление в Цюрихе 9 (22) января 1917 года. Ленин тогда рассказывал о революции 1905-1907 годов, называя ее "прологом грядущей европейской революции", а в самом конце доклада обронил фразу: "Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции". Неверно толкуя эти слова, многие делают вывод, что Ленин совсем не верил в близкую перспективу революции. Но он просто сказал, что так "может быть". А значит, не исключал, что все может быть и наоборот… Более того, в том же докладе он говорил: "Нас не должна обманывать теперешняя гробовая тишина в Европе. Европа чревата революцией".



Многие леваки выдергивают слова Ленина из контекста, вдобавок игнорируя другие его заявления, сделанные зимой 1916-1917 гг., когда он прямо утверждал: "Революционная ситуация в Европе налицо. Налицо величайшее недовольство, брожение и озлобление масс". Еще 18 декабря 1916 года Ленин писал Арманд: "Получил сегодня еще одно письмо из СПб... Настроение, пишут, архиреволюционное". А уже 31 января 1917 года Ленин писал, что в случае революции в России придется "иметь дело с правительством Милюкова и Гучкова, если не Милюкова и Керенского". Прогноз Ленина (если это вообще прогноз, а не утечка информации, показывающая высочайшую осведомленность главы большевиков) оказался абсолютно точным: 2 (15) марта все эти три политика вошли в состав Временного правительства.



А 19 февраля, за считанные дни до революции, в письме Инессе Арманд Ленин поделился новостью: "Получили мы на днях отрадное письмо из Москвы… Пишут, что настроение масс хорошее … и что, наверное, будет на нашей улице праздник". Как известно, его "праздник" наступил уже через несколько дней…



В общем, пока мы не осмыслим до конца ту трагедию, мы не осознаем и сути нашего времени. И если реальная история прошлого окончательно затмится бредовыми выдумками, то бредовым может стать и наше будущее…



Специально для "Столетия" Источник - столетие

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