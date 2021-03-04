Паралич диктатора. Битва за Кувейт: 30 лет спустя, - Александр Храмчихин

00:14 05.03.2021 Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.



4.03.2021

Политические ошибки Саддама Хусейна привели к краху созданной им государственной системы.

"Матерью всех битв" Саддам Хусейн назвал сражение за Кувейт. То самое, которое он так сокрушительно проиграл. Захватив Кувейт, а затем не помешав американцам и их союзникам создать мощнейшую группировку на Аравийском полуострове, он пришел к естественному итогу ("Что погубило Саддама Хусейна", "НВО", 29.01.21).



Избиение



Воздушная операция антииракской коалиции началась в ночь на 17 января и превратилась в методичное "раздавливание" иракских ВС. Авиация США и союзников подавила систему ПВО Ирака, а затем начала сносить инфраструктуру, систему управления ВС и страной в целом, сухопутные войска в Кувейте и на юге Ирака. Авиация коалиции совершила за время войны 110 тыс. вылетов, в том числе 35 тыс. боевых, израсходовала 88 тыс. т авиационных боеприпасов.



Очень эффективными оказались "невидимки" F-117А, которые совершили около 1,3 тыс. вылетов (исключительно по ночам), поразив до трети всех важнейших целей. Дополнением к авиации стали 288 крылатых ракет "Томагавк", выпущенных с ПЛА, крейсеров и эсминцев.



Стратегические бомбардировщики В-52 использовались не столько как носители крылатых ракет, сколько как "бомбовозы", которые безнаказанно занимались ковровыми бомбардировками иракских войск на переднем крае и в ближнем тылу. Таким образом, тактическая и палубная авиация решали стратегические задачи, уничтожая инфраструктуру и управление Ирака, а стратегическая авиация – тактические задачи, уничтожая сухопутные войска. Безнаказанные бомбардировки не только убивали иракских солдат и офицеров, но и оказывали деморализующее воздействие на тех, кто оставался в живых.



В начале воздушной кампании преимущество ВВС США и их союзников над ВВС Ирака (и количественное, и качественное) было гораздо меньшим, чем во время вьетнамской войны над ВВС ДРВ. Но если над Ираком удалось добиться полного господства в воздухе в первый день войны, над Северным Вьетнамом этого не получилось за все четыре года (1965–1968 и 1972). Это нельзя объяснить только преимуществом в технике и тактике, налицо и психологическая разница. Потенциал ПВО Ирака был очень высоким, даже в условиях хаоса и дезорганизации им удалось сбить от 30 до 50 самолетов противника. Но абсолютная пассивность командования ни к чему, кроме поражения, привести не могла.



Сопротивление



Единственной попыткой иракского руководства хоть что-то сделать стало наступление на приграничный саудовский городок Рас-Хафджи. Оно началось 29 января малыми силами (не более 2 тыс. чел.), но вызвало замешательство у американских морских пехотинцев, которые начали с того, что уничтожили собственный БТР LAV-25. Но американцы оборонялись, а саудовцы сразу побежали, дав иракцам захватить город. Но ограниченность иракских сил при абсолютном господстве американцев в воздухе решила дело: штурмовики А-10А и "ганшипы" АС-130 начали уничтожать иракскую бронетехнику. Под их прикрытием арабы перешли в контрнаступление. 30 января за город шли ожесточенные бои. В них, в частности, сошлись катарские танки французского производства АМХ-30 с иракскими Т-55. И те и другие были уже очень устаревшими. Единственный бой катарской армии и единственный в истории бой танков АМХ-30 закончился их победой со счетом 3:2. Из ПЗРК "Стрела-2" иракцы сбили американский "ганшип" АС-130, в котором погибло 14 человек, а на земле подбили саудовский БТР V-150. На следующий день было подбито еще 7 таких БТР, но воздушная мощь дала себя знать. Потеряв до 300 человек и до 90 танков, БМП, БТР и автомобилей, иракцы отступили. Американцы потеряли 25 человек (14 в "ганшипе"), БТР и АС-130, арабы (саудовцы и катарцы) – 18 человек, 2 АМХ-30, от 8 до 10 БТР. Победа коалиции была достигнута лишь за счет господства в воздухе (иракская авиация даже не пыталась воевать). Начни иракская армия массированное наступление по всему фронту при поддержке авиации – весь ход войны был бы другим. Но диктаторы редко бывают героями. Гораздо чаще они думают о спасении своей шкуры. И именно поэтому спасти ее не удается. Хусейна повесили через 15 лет после описываемых событий.



Активным действием иракских ВС можно было считать и атаки баллистическими ракетами Р-17 (западная кличка "Скад") по Саудовской Аравии (46 ракет) и Израилю (42 ракеты). Удары по Израилю наносились с целью втянуть его в войну и изменить позицию арабов, которые, за исключением Иордании и Йемена, выступили против Ирака. В Израиле погиб один человек, еще несколько умерли от сердечных приступов. В саудовском городе Дахран одна из Р-17 попала в казарму, убив 28 национальных гвардейцев США. Охота американской авиации и английского спецназа за мобильными пусковыми установками "Скадов" была крайне неэффективной. То же относится и к действиям против ракет Р-17 американской ЗРС "Пэтриот". Хотя официальные лица в США и Израиле заявляли об эффективности этой ЗРС, сбившей якобы почти все "Скады", ученые из этих же стран признали, что эффективность "Пэтриота" не превышала 10%. То есть и с этими активными действиями Ирака коалиция не справилась. Но действия были также слишком ограничены и заведомо безрезультатны.



Добивание



Через месяц после начала воздушной кампании командование коалиции решило, что противника пора добить в ходе наземной операции. Основная группировка из американских, британских и французских войск должна была наступать на юг Ирака, а вспомогательная, включавшая арабские войска (египетские и сирийские при помощи саудовцев) и американскую морскую пехоту, наступала на Кувейт. ВМС США провели демонстративную операцию, имитировавшую высадку морского десанта в Кувейте, что отвлекло часть иракских сил. В реальности морская пехота США наступала по суше.



Наземная операция началась в ночь на 24 февраля. Разумеется, она сопровождалась мощной воздушной кампанией. На второй день иракцы по всему фронту начали отступление, переходящее в паническое бегство либо в массовую сдачу в плен. Попытка иракского контрудара в Кувейте была легко отражена.



В ночь на 27 февраля американская 3-я бронетанковая дивизия перерезала шоссе Багдад–Басра. Утром 28 февраля иракские войска прекратили сопротивление. В этот момент ничто не мешало коалиции добить иракскую армию и сменить руководство страны. Но Вашингтон видел Ирак важной сдерживающей силой по отношению к Ирану. Добивать его было не велено, хотя военные этого требовали.



Война закончилась сокрушительным разгромом Ирака вследствие поведения Хусейна (сначала агрессия, потом бездействие). Несостоятельность руководства Ирака дала США возможность отработать применение нового оружия в условиях, близких к полигонным. США получили ценный боевой опыт и создали образ своей непобедимости.



Потери сторон



Относительно достоверно известны потери в воздухе. Американские F-15С сбили за войну четыре или пять иракских МиГ-29, два МиГ-25, шесть МиГ-23, два МиГ-21, шесть Су-22, два Су-25, семь "Мираж-F1", три вертолета. Еще два "Миража" сбили саудовские F-15С. F/А-18А американской морской авиации сбили два МиГ-21, палубный истребитель F-14 – один вертолет и даже штурмовики А-10 – два вертолета (Ми-8 и ВО-105).



Еще от 100 до 200 иракских самолетов были уничтожены на земле, но здесь с объективными подтверждениями уже проблема. Кроме того, больше 100 самолетов Ирак потерял "по собственному желанию". Вместо того чтобы отправить их в бой (как это делали вьетнамцы), иракское командование переправило 22 бомбардировщика Су-24, семь штурмовиков Су-25 и 44 Су-20/22, 24 истребителя-бомбардировщика "Мираж-F1", 12 самолетов МиГ-23 и четыре истребителя МиГ-29 в Иран. Видимо, в Багдаде решили: "Враг моего врага – мой друг". Тегеран, однако, не забыл об иракской агрессии 1980 года. Иранцы конфисковали иракские самолеты. Хусейну осталось лишь утереться.



Авиация коалиции начала нести потери еще до начала боевых действий. С 4 сентября 1990 по 13 января 1991 года в Саудовской Аравии, Омане и Катаре разбились один F-111F, один F-15E, три F-16 (1 A, 2 C), один RF-4С ВВС США, один "Торнадо" и один "Ягуар" ВВС Великобритании.



В ходе боевых действий ПВО Ирака сбила один АС-130, два А-6Е, пять AV-8В, шесть А-10, два самолета целеуказания и наведения OV-10А, один F-4G, один F-14, два F-15E, три F-16C, один F/A-18C ВВС и морской авиации США, семь-восемь "Торнадо", один саудовский F-5Е. В первую ночь "Бури в пустыне" F/А-18С был сбит иракским перехватчиком МиГ-25. Это единственная официально признанная потеря боевого самолета ВС США в воздушном бою после вьетнамской войны и единственная официально признанная потеря американского истребителя 4-го поколения в бою с самолетом советского производства. Все остальные самолеты считаются сбитыми наземной ПВО.



Наиболее эффективным средством этой ПВО оказался "старый добрый" ЗРК С-75, ветеран Вьетнама. На его счету один F-15E, один F-14, один или два "Торнадо". Два штурмовика А-10 были сбиты ЗРК "Стрела-10", по одному F-16С на счету ЗРК "Квадрат" и С-125. ПЗРК "Стрела-2" и "Игла" сбили один F-16С, один "Торнадо", один АС-130, три-четыре AV-8В, два OV-10A. Зенитная артиллерия сбила один F-15Е, два А-6Е, один А-10А, один F-5Е, один-два "Торнадо", один F-4G и, возможно, один AV-8В. Чем были сбиты еще несколько самолетов, осталось неясным.



Потерянными по техническим либо неясным причинам считаются один В-52G, один EF-111A, два A-6E, один AV-8B, четыре F-16C, два F/A-18C, три ударных вертолета АН-64 "Апач" и один спасательный вертолет МН-60L ВС США, один саудовский F-15С, один-два английских "Торнадо". Часть этих машин могла быть сбита иракской ПВО либо разбилась из-за полученных повреждений.



Всего США потеряли один В-52G, один F-111F, один EF-111A, один АС-130, четыре А-6Е, шесть AV-8В, шесть А-10 (два в варианте ОА-10), два OV-10А, три F-15E, девять F-16 (1 A, 9 C), один F-14А, три F/A-18C, один F-4G, один RF-4С, четыре вертолета (3 АН-64, 1 МН-60L); Великобритания – восемь "Торнадо", один "Ягуар"; Италия – один "Торнадо"; Саудовская Аравия – по одному F-15C, F-5Е и "Торнадо". Итого 54 самолета и четыре вертолета.



ВМС Ирака в основном погибли еще во время войны с Ираном. К началу "Бури в пустыне" они состояли главным образом из захваченных кувейтских катеров. Все они были успешно потоплены авиацией коалиции (в основном английскими вертолетами "Линкс"). На иракских минах в Персидском заливе подорвались американские крейсер и десантный вертолетоносец, но их повреждения были незначительными.



Насчет потерь сухопутных войск все очень неясно. Потери ВС Ирака убитыми оцениваются в диапазоне от 20 до 200 тыс. человек. Количество уничтоженной и захваченной техники – от 1,8 тыс. до 3,7 тыс. танков, от 500 до 2,4 тыс. БМП и БТР, от 1,4 тыс. до 2,6 тыс. артсистем. Столь колоссальный разброс оценок удивителен, ведь практически вся территория, на которой велись боевые действия, контролировалась силами коалиции. Исходя из имеющихся фотоматериалов, Ирак потерял лишь немногим более 400 танков и немногим более 250 БРМ, БМП и БТР (включая вспомогательные машины и трофейную кувейтскую технику). Надо отметить, что в войне 2003 года ("Почему США проиграли войну в Ираке", "НВО", 16.03.18) потери Ирака в технике были не меньше. В период между войнами иракские арсеналы из-за жестких санкций не пополнялись, то есть техника, потерянная в 2003-м, заведомо пережила 1991-й.



Не все ясно и с потерями коалиции. США признали потерю убитыми 298 человек (145 – боевые потери), Великобритания – 24, Франция – двух, арабы – не менее 70 (Саудовская Аравия – 44, Египет – 14, ОАЭ – шести, Катар – не менее четырех, Сирия – двух). Были потеряны 17 танков: 14 американских "Абрамс" М1А1, два катарских АМХ-30, один британский "Скорпион". Также коалиция потеряла четыре БРМ (по две американские М3 "Брэдли" и британские "Спартан"), не менее 12 БМП, не менее десяти БТР. Большую часть своих потерь в бронетехнике командование коалиции списало на "дружественный огонь".



Уроки



После войны американские военные признали самым боеспособным из иностранных сухопутных контингентов коалиции не английский или французский, а сирийский. Президент Сирии Хафез Асад Америку сильно не любил, но своего "товарища по партии" БААС Саддама Хусейна не любил гораздо сильнее. Его армия продемонстрировала отличную боевую выучку. Вашингтон Асада тоже сильно не любил, но за помощь отблагодарил, разрешив ему на 15 лет оккупировать Ливан.



Война в Персидском заливе стала эпохальной потому, что одна сторона четко продемонстрировала, как воевать надо, а другая – как ни в коем случае не надо. Как показали последующие события, уроки из этой войны были извлечены не те, что нужно. Источник - ng.ru

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