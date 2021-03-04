 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай готовится удвоить ВВП к 2035 году, - "НГ"
00:46 05.03.2021

На открывшейся сессии парламента китайские законодатели займутся решением проблем растущего долга страны

Владимир Скосырев
04.03.2021

На Всекитайском собрании народных представителей – посланцы разных народов и уголков Поднебесной.
В Пекине открылись сессии парламента – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и консультативного органа, Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК). На этих форумах, созываемых раз в год, обсуждаются приоритетные задачи, стоящие перед страной. Как ожидают, премьер-министр Ли Кэцян в докладе расскажет о развитии экономики в ходе нынешней пятилетки, а также обрисует ее перспективы на 15 лет вперед. В 2021 году исполняется 100 лет КПК, и ее руководству важно показать, что оно не только выполнило обещание искоренить бедность, но и способно отразить угрозы, порождаемые враждебной политикой США. Одна из целей, обозначенных китайским руководством ранее, – удвоение ВВП к 2035 году.
Естественно, что в парламенте, находящемся под контролем Коммунистической партии, все ключевые решения никакой оппозиции не встречают. Но это не значит, что делегаты не могут высказывать критических замечаний по конкретным вопросам, особенно касающимся социально-экономических проблем, волнующих население. Вот почему утечки и высказывания участников форума тщательно отслеживаются репортерами зарубежных, да и китайских СМИ. Правда, в связи с пандемией их разместили, как передало агентство АР, в медиацентре, находящемся на приличном расстоянии от здания парламента.

В прошлом году из-за коронавируса Пекин отложил проведение ежегодных сессий до мая. Но на сей раз они созываются, как и прежде, в марте. Это, как подчеркнуло агентство "Синьхуа", свидетельствует о том, что "политическая, экономическая и социальная жизнь возвращается в нормальное состояние".

В фокусе внимания сессий будет проблема, которую многие другие страны тоже хотели бы иметь, замечает Financial Times. Она состоит в том, как скорректировать рост восстановившейся после пандемии экономики. Ее стабильность и растущий долг – вот забота руководства. Меры стимулирования, принятые правительством в начале пандемии, привели к увеличению уровня долга до 270% ВВП. "Главная задача – стабилизировать кредитное плечо, но если политика закручивания гаек зайдет слишком далеко, то это может оказать негативное влияние как на финансовые рынки, так и на реальную экономику", – говорит Ван Цзюнь, сотрудник в государственном мозговом тресте "Китайский центр международного экономического обмена".

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "К 100-летию партии председатель КНР Си Цзиньпин отчитался о победе над бедностью. Примерно через месяц после этого заявления будут сформулированы цели ближайшей 14-й пятилетки и будут обсуждаться долгосрочные цели до 2035 года. Главное – как обеспечить устойчивый рост экономики. Речь идет о качестве роста. Есть понимание того, что прежних высоких темпов больше не будет. Нынешний год скорее всего будет исключением, поскольку произойдет восстановление после того, как в прошлом году экономика выросла лишь на 3%. В 2021 году этот показатель составит около 8%. Но, судя по всему, начиная с 2022 года средний темп роста будет на уровне 5,5%. Возникает целый комплекс задач. Помимо обеспечения таких темпов, необходимо обеспечение технологической независимости от Запада. Важное место отводится медицине, вакцинированию населения. Число заболевших в стране ничтожно по меркам других государств. Но Китаю нужно вновь открываться внешнему миру – чтобы китайцы могли ездить за рубеж, а иностранцы могли ездить в Китай".

Китайские финансисты очень хорошо освоили терминологию, которую применяют их западные коллеги. "Черный лебедь" – это беда, которую никто не ожидал, такая как коронавирус. А есть еще "серый носорог" – большая проблема, которая всегда рядом с вами, но ее не замечают. Это долги местных администраций и предприятий, подчеркнул эксперт. Но Пекин в отличие от некоторых западных стран проводит очень аккуратную кредитно-денежную политику, всегда помнит о том, что "серый носорог" рядом, и не позволит ему увеличиться до опасных размеров, заключил Ломанов.

Собрания также дадут Си Цзиньпину возможность продемонстрировать свой бесспорный контроль над всеми ветвями власти и показать, что под его водительством Поднебесная успешно справляется как с внутренними, так и с внешними вызовами. Веру в превосходство китайской модели развития над моделью западной либеральной демократии лидер КНР постарался вдохнуть во время недавней поездки на северо-запад страны и встреч с местными партийцами. Как передала New York Times, ссылаясь на официальную публикацию властей этого региона, Си сказал, что для Китая открылась пора возможностей. Ведь Восток поднимается, а Запад идет к закату. Но в то же время генсек КПК предостерег слушателей против недооценки конкуренции со стороны США. Америка, по его словам, остается крупнейшей угрозой для развития и безопасности страны. Эта тема, пусть и не в форме публичных заявлений, тоже, по мнению аналитиков, найдет отражение во время дискуссий на открывшемся форуме в Пекине.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614894360
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