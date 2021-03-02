Мифы и правда. Кто и как выбирал ханов в казахской степи?

08:02 05.03.2021 Нередко можно услышать, что когда-то в наших краях чуть ли не царила полная демократия и что, мол, народ сам выбирал ханов. На самом деле "право избирать" имели только представители знати, а "право быть избранным" - и вовсе лишь очень узкий круг обладателей "голубых кровей". В то же время, наверное, можно вести речь об определенных "демократических процедурах". О том, кто и как выбирал хана, кто мог им стать, мы беседуем с историком – профессором одного из университетов.



Традиции монархии



- Как зародилась ханская власть?



- Отвечая на этот вопрос, сначала следует вспомнить эпоху древних кочевых тюрков, создавших первую евразийскую империю в Великой степи (VI-VII вв.) от Енисея до Волги. Они заложили традиции наследственной монархии, когда власть концентрировалась в руках правящей элиты выходцев из каганского рода Ашина. А в XIII веке возникла новая сверхдержава - Великий Монгольский улус, созданный Чингисханом и его потомками в масштабах уже всей Евразии.



Традиционной нормой тюрко-монгольской правовой системы было "торе" - закон, обычай, право. Оно обозначало ханскую власть, управление государством. Свод законов "Великая Яса", впервые обнародованный в 1206-м, на несколько веков закрепил устойчивую традицию принадлежности верховной власти представителям "золотого рода" Чингисхана и незыблемый порядок избрания верховного хана на общемонгольском курултае в Каракоруме. Причем в выборах должны были участвовать все чингизиды, где бы они ни находились, - это служило подтверждением легитимности нового правителя. Так было, например, в 1229-м при избрании верховным ханом монгольского государства Угедея, второго сына Чингисхана, а когда спустя тринадцать лет он умер и пришлось избирать его преемника, Бату-хан прервал свой поход в Европу у берегов Адриатического моря и послал своих представителей в Монголию на эту церемонию.



Казахское ханство как прямой наследник политических традиций кочевой государственности древних тюрков и тюрко-монгольских племен, тоже строго придерживалось правил формирования, сохранения и передачи верховной власти. Так продолжалось в течение почти четырех столетий, до середины XIX века, начиная с первых правителей Керея и Жаныбека и до последнего хана Кенесары Касымова. Эти традиции не нарушались и в колониальную эпоху – до тех пор, пока в 1822-м царская администрация не упразднила ханский институт в Среднем жузе, а через два года и в Младшем.



- Что означала для казахов ханская власть?



- В патриархальном казахском обществе она традиционно рассматривалась как гарант незыблемости государственного устройства, общего блага, стабильности и правопорядка и имела особый сакральный смысл. Но четкого законодательства о престолонаследии не существовало – даже в своде законов Тауке-хана "Жеты жарғы" не было такого пункта. И вплоть до XIX века оставались в силе нормы обычного права о передаче верховной власти от отца к старшему сыну, также сохранялся в общих чертах древнетюркский обряд интронизации нового хана – хотя древние тюрки были шаманистами, а казахи уже давно стали мусульманами. Этот обряд хорошо описан в книге известного исследователя нашей истории А.И.Левшина "Описание киргиз-казачьих, или киргих-кайсацких, орд и степей", изданной в 1832-м.



Кстати, даже после ликвидации ханской власти ее авторитет среди казахов оставался очень высоким. Например, в 1916-м во время народного восстания против царского указа о привлечении казахов на тыловые работы в Тургайском уезде "ханом" провозгласили известного в степи деятеля Абдугаппара Жанбосынова. Правда, сам он именовал себя амиром (от араб. "повелитель"), поскольку не был чингизидом по рождению. Предводителей некоторых восстаний в период насильственной коллективизации начала 1930-х в народе тоже называли "ханами" согласно древним традициям.



Право на верховную власть



- Кто мог претендовать на ханский трон? Какие в этом плане существовали ограничения для потенциальных кандидатов?



- С начала эпохи монгольского завоевания, то есть с XIII века, на этот, как вы сказали, трон избирались только прямые потомки Чингисхана по линии его старшего сына Жошы-хана. Традиция их корпоративной собственности на высшую власть соблюдалась в казахском обществе веками. В то же время как бы ни была "бела кость" ханского потомка, но если он не блистал умом и другими качествами, не имел значительного числа приверженцев, то не мог рассчитывать на общественную поддержку. Иначе говоря, помимо "чистых кровей", нужно было иметь харизму, качества общенародного вождя.



Согласно неписаной традиции, всеказахскими ханами избирались только потомки второго казахского хана Жаныбека по линии одного из его сыновей Жадика. Так было в XVI-XVIII веках, в период существования единого казахского государства. Но столетняя война с джунгарами внесла свои коррективы в престолонаследие. После смерти последнего общеказахского хана Тауке (1680-1715 гг.) Казахстан стал окончательно распадаться на три жуза: Старший, Средний и Младший. Первые упоминания о них появились в 1616 году, а при хане Тауке жузами от его имени управляли назначаемыми им бии. Однако война с джунгарами потребовала не ораторов-биев, а военных вождей, опытных и смелых военачальников.



В 1711-м на народном съезде в приаральских Каракумах по предложению известного батыра из Среднего жуза Шакшак-Жаныбека ханом Младшего жуза впервые выбрали неродовитого султана из младшей ханской династии Абулхаира. То есть, в экстремальных условиях войны с джунгарами казахи этого региона пошли на сознательное нарушение традиционного генеалогического принципа.



Несмотря на молодость, Абулхаир обладал большим военным опытом. В годы Великого бедствия на общенародном съезде в Ордабасы его избрали верховным главнокомандующим казахской армией, которая дважды нанесла джунгарам сокрушительные поражения в горах Улытау и при Анракае. Тем не менее, общеказахским ханом был избран не Абулхаир, а слабовольный и недееспособный (зато принадлежавший к старшей ханской династии) Абулмамбет. Правда, его затем сменил выдающийся полководец и государственный деятель Абылай, при котором Казахское ханство пережило период возвышения во всей Центральной Азии.



- Как проходила процедура избрания?



- Процесс выборов нового хана проходил в несколько этапов. Сначала его кандидатуру в своем кругу согласовывали представители царствующего рода султаны-чингизиды. Как правило, они делали выбор в пользу главного в роду – например, брата или старшего сына умершего хана. То есть, чингизиды делегировали одного из своих рядов на исполнение функций правителя, давали ему инвеституру и принимали от него присягу. В то же время главы родов и племен проводили свои частные совещания для обсуждения этого вопроса, решали, кому поручить присутствовать в ханской ставке. Затем для обсуждения кандидатуры нового хана созывался курултай. На него приглашалась крупная родоплеменная знать: бии, батыры, тарханы, старшины, другие родоначальники. представители духовенства. Они высказывали свои мнения, взвешивали сильные и слабые стороны претендента, оценивали его личные качества, такие, как родовитость, ум, способности, воинское мастерство и т.д.



Вотум доверия и вотум недоверия



- Иначе говоря, в обсуждении участвовала только, так сказать, элита?



- Да, но, тем не менее, избрание хана проходило вполне демократично, гласно, путем дискуссии. И при этом свято соблюдалось монопольное право чингизидов на верховную власть.



После того, как представители "белой кости" (султаны и ходжи) и "черной кости" (бии и батыры) приходили к единому мнению, имя нового хана объявляли собравшемуся народу. Причем прибывшие на собрание рядовые кочевники обязаны были быть при оружии. Таким образом, в обряде интронизации принимали участие только взрослые мужчины.



После публичного объявления имени нового хана несколько знатных султанов, родоправителей и биев сажали его на белый войлок, три раза в разные стороны поднимали к небу, представляя всему обществу. А затем уже народ с криками одобрения бросался поздравлять нового повелителя, приподнимая его над своими головами. Заканчивалась церемония традиционным "хан талау", когда собравшиеся разрывали на лоскутки белый войлок, на котором восседал правитель, и даже его верхнюю одежду – для подтверждения своего участия в выборах. Избранный хан, придерживаясь древних традиций, в знак благодарности за оказанное доверие устраивал большое пиршество за счет своих средств. Оно длилось несколько дней, сопровождалось раздачей подарков, должностей, различными соревнованиями (скачки, стрельба из лука, борьба и т.д.).



Символом ханской власти были знамена: у первых казахских ханов, как у Чингис-кагана, было по девять знамен разного цвета и с разными изображениями.



- Где проходило избрание?



- Это зависело от ситуации, сложившейся в степи. Если шла война, то хана избирали в месте сбора народного ополчения, например, в горах Улытау или Ордабасы. В мирных же условиях избрание происходило, как правило, в столицах - Созаке, Сарайшике, Сыгнаке или у мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, где находилась главная усыпальница казахских ханов.



После принятия российского подданства церемония проводилась вблизи Оренбурга в присутствии пограничных властей. Она длилась три дня, хан становился на колени и произносил торжественную присягу на верность России, целовал Ал-Коран и ставил свою печать на присяжный лист. Затем производился 21 выстрел из орудий, звучали барабанный бой и музыка. На хана надевали соболью шубу и парчовую шапку, вручали золотую саблю и императорскую грамоту, всем присутствующим раздавали подарки. Во время пира пили вино за здоровье императора и нового хана, после обеда давался бал. Эти меры были призваны ослабить суверенную власть казахских аристократов и закрепить их зависимость от царской администрации. Здесь царизм следовал принципам китайской политики: "управлять варварами с помощью варваров", "атаковать варваров с помощью варваров" и "сдерживать варваров с помощью варваров".



После упразднения ханской власти потомки ханов и султанов становились обычными чиновниками оренбургской и сибирской пограничной администрации. Любопытно, что царские власти в противовес древней казахской традиции прямого престолонаследия (от отца к старшему сыну или старшему внуку) иногда выдвигали требование избирать достойных кандидатов, невзирая на происхождение. С другой стороны, существовала практика политического завещания о наследнике. Например, первый правитель Букеевской Орды султан Букей Нуралиев (внук хана Абулхаира) завещал свой трон старшему сыну Жангиру, что и было исполнено пограничными властями.



- Были ли в истории казахов случаи вынесения "вотума недоверия" тому или иному хану?



- Такие факты имели место, причем нередко. Наиболее известный случай связан с именем Бурундука, правившего в 1480-1511 годах. Он был сыном первого казахского хана Керея, но не отличался особыми талантами, не пользовался авторитетом. В итоге все от него отвернулись, он был вынужден добровольно сложить ханские полномочия и удалиться в Самарканд к своей дочери, где и окончил свои дни. А ханом избрали Касыма (сына Жаныбека), которого очень уважали и в армии, и в народе. Современники сравнивали его с легендарным Жошы-ханом.



После усиления колониального гнета, когда назначенные правительством ханы становились марионетками в руках пограничной администрации и забывали о нуждах простых людей, казахи поднимали восстания и боролись как против царизма, так и против своих правителей. Так, батыр Сырым Датов из Младшего жуза потребовал от царской администрации упразднения бесполезной ханской власти, а его сторонники напали на аул хана Есима и убили его, что было неслыханным для степи событием. Во время народного восстания 1836-1838 годов в том же Младшем жузе поэт Махамбет Утемисов обличал хана Букеевской орды Жангира, вынося ему от имени народа своеобразный "вотум недоверия".



Или вот еще пример. В 1817-1819 годах знатные представители Младшего и части Среднего жузов обращались к пограничным властям с просьбой о смещении ненавистного хана Ширгазы Айшуакова и назначении вместо него народного любимца султана Арынгазы. Однако последнего вызвали в Санкт-Петербург и задержали там, а Ширгазы правил вплоть до своей смерти. Но в памяти народа остался не он, а Арынгазы…



Автор статьи: Жандос Асылбеков

2.03.21 Источник - qmonitor.kz

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