|В отношениях с Кыргызстаном Казахстан будет ориентироваться на Россию? - С.Уралов
08:38 05.03.2021
Президент Кыргызстана в конце февраля – начале марта 2021г. поехал с первыми государственными визитами в Россию и Казахстан. Об итогах переговоров Садыра Жапарова с коллегами рассказал российский эксперт Семен Уралов.
"Президент Садыр Жапаров действует в логике своих соратников. Очень многое будет зависеть от дальнейших действий главы Кыргызстана – будет ли это имитация восстановления государственности или планомерная работа по возрождению системы", – рассказал эксперт по международным отношениям, шеф-редактор портала "СОНАР 2050" Семен Уралов в интервью Ia-centr.ru.
– Как вы оцениваете итоги визитов Садыра Жапарова в Россию и Казахстан?
– Визиты президента Кыргызстана в Москву и Нур-Султан были только знакомством. Поэтому давайте сразу отделим "зерна от плевел".
Есть прагматическая составляющая этих визитов. Она заключается в том, что для всех соседей и союзников Кыргызстана новая власть в стране "странно легитимна". Она установилась по итогам внутреннего бунта и естественно, воспринимается партнерами с осторожностью.
Но сам факт того, что в России показали готовность к диалогу, предоставили возможность знакомства на всех уровнях власти – от президента до представителей деловой элиты страны и мигрантов, это наглядная демонстрация доброжелательного отношения.
Что касается информационного сопровождения визитов президента Кыргызстана, то они освещались в конструктивном русле. Лично мне это понравилось. Было много разговоров об экономике и трудностях, которые понимает каждый, кто занимается Кыргызстаном. С этой точки зрения визит в Москву можно оценивать как успешный.
Ожидать чего-то большего в текущей ситуации было бы странно.
– Как будут выстраиваться дальнейшие отношения между Бишкеком–Москвой и Бишкеком–Нур-Султаном ?
– Дальше партнеры Кыргызстана, в первую очередь – Россия и Казахстан будут наблюдать за тем, как восстанавливается управляемость в государстве. Только после – вероятны пошаговые действия в рамках текущих договоренностей.
Прежде всего в Кыргызстане должна быть обеспечена законность происходящих процессов. Соседи Кыргызстана будут внимательно следить за тем, как "боевой товарищ" нынешнего президента Камчибек Ташиев, с которым они вместе проходили "огонь, воду и медные трубы" и который сейчас возглавляет одно из ключевых силовых ведомств в стране, продолжит работать.
С этой точки зрения можно с уверенностью сказать, что президент Жапаров действует в логике своих соратников. Очень многое будет зависеть от дальнейших действий главы Кыргызстана – будет ли это имитация восстановления государственности или планомерная работа по возрождению системы.
– Часть кыргызстанцев оценивает эффективность встреч президента с иностранными коллегами количеством привезенных грантов и договоренностей по кредитам. Так, получается, что Жапаров ничего не привез из Москвы и Нур-Султана?
– Да. Никаких авансовых платежей уже не будет.
– Почему?
– Партерам Кыргызстана до сих пор непонятно – под чью ответственность давать деньги, и кто будет отдавать долг. Это не сиюминутное решение, к нынешнему положению Кыргызстан шел планомерно и долго.
Первый шаг был сделан при первом президенте КР Аскаре Акаеве (бежал из страны после переворота в 2005 году – прим. автора). Тогда произошедшее посчитали Майданом и списали потери.
Ситуация повторилась со вторым президентом Курманбеком Бакиевым (в 2005 году стоял во главе оппозиции, в 2010 году был свернут, бежал из страны - прим. автора). Его неспособность держать слово вызвало недоумение у всех внешних партнеров Кыргызстана.
В третий раз, когда президент Алмазбек Атамбаев досидел свой срок и оказался в тюрьме. В четвертый раз президент Сооронбай Жээнбеков просто сбежал, когда ему только пригрозили Майданом.
Государственная машина действует длинно на протяжении многих лет. Была надежда, что в Кыргызстане восстановится государственная преемственность. Но новый президент первым делом посадил своего предшественника и порочный круг, в котором страна существует более десяти лет разорван не был.
– Нур-Султан будет действовать в такой же логике?
– Да. В Казахстане хорошо понимают реалии Кыргызстана. Тем более, что казахстанские бизнесмены принимали участие в некоторых событиях соседней страны. Достаточно вспомнить встречу кандидата в президенты Омурбека Бабанова с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 2017 году.
Поэтому Нур-Султан тоже будет наблюдать за действиями Бишкека и в своих планах, касающихся Кыргызстана, будет ориентироваться, в том числе, на Россию.
– Что вы имеете в виду?
– Кыргызстан, Казахстан и Россия находятся в ЕАЭС. В контексте экономического союза у Кыргызстана несколько серьезных проблем. Первая – катастрофическая ситуация с фитосанитарными и ветеринарными нормами, беда с контролем товарных потоков и так далее.
Вторая проблема – положение инвестиционной отрасли.
Я бы обозначил ситуацию так: Бишкеку нужно научиться отвечать за свои слова. В данном случае, вся ответственность лежит на президенте Жапарове.
Сейчас в Кыргызстане происходит разложение государственности. Оно проявляется на всех уровнях – от деградации системы правоохранительных органов до экономической составляющей.
Если тренд на разложение государственности сохранится – те неприятные процессы, которые мы наблюдаем в Кыргызстане последние 15 лет будут усиливаться. В Россию уедут уже не полтора миллиона человек, а два и более.
Логика экономических процессов предельно простая. Страна поставляют на внешний рынок либо товары, либо рабочую силу. Третьего не дано.
Евгения КИМ
4.03.2021