В отношениях с Кыргызстаном Казахстан будет ориентироваться на Россию? - С.Уралов

08:38 05.03.2021

Президент Кыргызстана в конце февраля – начале марта 2021г. поехал с первыми государственными визитами в Россию и Казахстан. Об итогах переговоров Садыра Жапарова с коллегами рассказал российский эксперт Семен Уралов.



"Президент Садыр Жапаров действует в логике своих соратников. Очень многое будет зависеть от дальнейших действий главы Кыргызстана – будет ли это имитация восстановления государственности или планомерная работа по возрождению системы", – рассказал эксперт по международным отношениям, шеф-редактор портала "СОНАР 2050" Семен Уралов в интервью Ia-centr.ru.



– Как вы оцениваете итоги визитов Садыра Жапарова в Россию и Казахстан?



– Визиты президента Кыргызстана в Москву и Нур-Султан были только знакомством. Поэтому давайте сразу отделим "зерна от плевел".



Есть прагматическая составляющая этих визитов. Она заключается в том, что для всех соседей и союзников Кыргызстана новая власть в стране "странно легитимна". Она установилась по итогам внутреннего бунта и естественно, воспринимается партнерами с осторожностью.



Но сам факт того, что в России показали готовность к диалогу, предоставили возможность знакомства на всех уровнях власти – от президента до представителей деловой элиты страны и мигрантов, это наглядная демонстрация доброжелательного отношения.



Что касается информационного сопровождения визитов президента Кыргызстана, то они освещались в конструктивном русле. Лично мне это понравилось. Было много разговоров об экономике и трудностях, которые понимает каждый, кто занимается Кыргызстаном. С этой точки зрения визит в Москву можно оценивать как успешный.



Ожидать чего-то большего в текущей ситуации было бы странно.



– Как будут выстраиваться дальнейшие отношения между Бишкеком–Москвой и Бишкеком–Нур-Султаном ?



– Дальше партнеры Кыргызстана, в первую очередь – Россия и Казахстан будут наблюдать за тем, как восстанавливается управляемость в государстве. Только после – вероятны пошаговые действия в рамках текущих договоренностей.



Прежде всего в Кыргызстане должна быть обеспечена законность происходящих процессов. Соседи Кыргызстана будут внимательно следить за тем, как "боевой товарищ" нынешнего президента Камчибек Ташиев, с которым они вместе проходили "огонь, воду и медные трубы" и который сейчас возглавляет одно из ключевых силовых ведомств в стране, продолжит работать.



С этой точки зрения можно с уверенностью сказать, что президент Жапаров действует в логике своих соратников. Очень многое будет зависеть от дальнейших действий главы Кыргызстана – будет ли это имитация восстановления государственности или планомерная работа по возрождению системы.



– Часть кыргызстанцев оценивает эффективность встреч президента с иностранными коллегами количеством привезенных грантов и договоренностей по кредитам. Так, получается, что Жапаров ничего не привез из Москвы и Нур-Султана?



– Да. Никаких авансовых платежей уже не будет.



– Почему?



– Партерам Кыргызстана до сих пор непонятно – под чью ответственность давать деньги, и кто будет отдавать долг. Это не сиюминутное решение, к нынешнему положению Кыргызстан шел планомерно и долго.



Первый шаг был сделан при первом президенте КР Аскаре Акаеве (бежал из страны после переворота в 2005 году – прим. автора). Тогда произошедшее посчитали Майданом и списали потери.



Ситуация повторилась со вторым президентом Курманбеком Бакиевым (в 2005 году стоял во главе оппозиции, в 2010 году был свернут, бежал из страны - прим. автора). Его неспособность держать слово вызвало недоумение у всех внешних партнеров Кыргызстана.



В третий раз, когда президент Алмазбек Атамбаев досидел свой срок и оказался в тюрьме. В четвертый раз президент Сооронбай Жээнбеков просто сбежал, когда ему только пригрозили Майданом.



Государственная машина действует длинно на протяжении многих лет. Была надежда, что в Кыргызстане восстановится государственная преемственность. Но новый президент первым делом посадил своего предшественника и порочный круг, в котором страна существует более десяти лет разорван не был.



– Нур-Султан будет действовать в такой же логике?



– Да. В Казахстане хорошо понимают реалии Кыргызстана. Тем более, что казахстанские бизнесмены принимали участие в некоторых событиях соседней страны. Достаточно вспомнить встречу кандидата в президенты Омурбека Бабанова с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 2017 году.



Поэтому Нур-Султан тоже будет наблюдать за действиями Бишкека и в своих планах, касающихся Кыргызстана, будет ориентироваться, в том числе, на Россию.



– Что вы имеете в виду?



– Кыргызстан, Казахстан и Россия находятся в ЕАЭС. В контексте экономического союза у Кыргызстана несколько серьезных проблем. Первая – катастрофическая ситуация с фитосанитарными и ветеринарными нормами, беда с контролем товарных потоков и так далее.



Вторая проблема – положение инвестиционной отрасли.



Я бы обозначил ситуацию так: Бишкеку нужно научиться отвечать за свои слова. В данном случае, вся ответственность лежит на президенте Жапарове.



Сейчас в Кыргызстане происходит разложение государственности. Оно проявляется на всех уровнях – от деградации системы правоохранительных органов до экономической составляющей.



Если тренд на разложение государственности сохранится – те неприятные процессы, которые мы наблюдаем в Кыргызстане последние 15 лет будут усиливаться. В Россию уедут уже не полтора миллиона человек, а два и более.



Логика экономических процессов предельно простая. Страна поставляют на внешний рынок либо товары, либо рабочую силу. Третьего не дано.



Евгения КИМ

4.03.2021