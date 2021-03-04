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В отношениях с Кыргызстаном Казахстан будет ориентироваться на Россию? - С.Уралов
08:38 05.03.2021

Президент Кыргызстана в конце февраля – начале марта 2021г. поехал с первыми государственными визитами в Россию и Казахстан. Об итогах переговоров Садыра Жапарова с коллегами рассказал российский эксперт Семен Уралов.

"Президент Садыр Жапаров действует в логике своих соратников. Очень многое будет зависеть от дальнейших действий главы Кыргызстана – будет ли это имитация восстановления государственности или планомерная работа по возрождению системы", – рассказал эксперт по международным отношениям, шеф-редактор портала "СОНАР 2050" Семен Уралов в интервью Ia-centr.ru.

– Как вы оцениваете итоги визитов Садыра Жапарова в Россию и Казахстан?

– Визиты президента Кыргызстана в Москву и Нур-Султан были только знакомством. Поэтому давайте сразу отделим "зерна от плевел".

Есть прагматическая составляющая этих визитов. Она заключается в том, что для всех соседей и союзников Кыргызстана новая власть в стране "странно легитимна". Она установилась по итогам внутреннего бунта и естественно, воспринимается партнерами с осторожностью.

Но сам факт того, что в России показали готовность к диалогу, предоставили возможность знакомства на всех уровнях власти – от президента до представителей деловой элиты страны и мигрантов, это наглядная демонстрация доброжелательного отношения.

Что касается информационного сопровождения визитов президента Кыргызстана, то они освещались в конструктивном русле. Лично мне это понравилось. Было много разговоров об экономике и трудностях, которые понимает каждый, кто занимается Кыргызстаном. С этой точки зрения визит в Москву можно оценивать как успешный.

Ожидать чего-то большего в текущей ситуации было бы странно.

– Как будут выстраиваться дальнейшие отношения между Бишкеком–Москвой и Бишкеком–Нур-Султаном ?

– Дальше партнеры Кыргызстана, в первую очередь – Россия и Казахстан будут наблюдать за тем, как восстанавливается управляемость в государстве. Только после – вероятны пошаговые действия в рамках текущих договоренностей.

Прежде всего в Кыргызстане должна быть обеспечена законность происходящих процессов. Соседи Кыргызстана будут внимательно следить за тем, как "боевой товарищ" нынешнего президента Камчибек Ташиев, с которым они вместе проходили "огонь, воду и медные трубы" и который сейчас возглавляет одно из ключевых силовых ведомств в стране, продолжит работать.

С этой точки зрения можно с уверенностью сказать, что президент Жапаров действует в логике своих соратников. Очень многое будет зависеть от дальнейших действий главы Кыргызстана – будет ли это имитация восстановления государственности или планомерная работа по возрождению системы.

– Часть кыргызстанцев оценивает эффективность встреч президента с иностранными коллегами количеством привезенных грантов и договоренностей по кредитам. Так, получается, что Жапаров ничего не привез из Москвы и Нур-Султана?

– Да. Никаких авансовых платежей уже не будет.

– Почему?

– Партерам Кыргызстана до сих пор непонятно – под чью ответственность давать деньги, и кто будет отдавать долг. Это не сиюминутное решение, к нынешнему положению Кыргызстан шел планомерно и долго.

Первый шаг был сделан при первом президенте КР Аскаре Акаеве (бежал из страны после переворота в 2005 году – прим. автора). Тогда произошедшее посчитали Майданом и списали потери.

Ситуация повторилась со вторым президентом Курманбеком Бакиевым (в 2005 году стоял во главе оппозиции, в 2010 году был свернут, бежал из страны - прим. автора). Его неспособность держать слово вызвало недоумение у всех внешних партнеров Кыргызстана.

В третий раз, когда президент Алмазбек Атамбаев досидел свой срок и оказался в тюрьме. В четвертый раз президент Сооронбай Жээнбеков просто сбежал, когда ему только пригрозили Майданом.

Государственная машина действует длинно на протяжении многих лет. Была надежда, что в Кыргызстане восстановится государственная преемственность. Но новый президент первым делом посадил своего предшественника и порочный круг, в котором страна существует более десяти лет разорван не был.

– Нур-Султан будет действовать в такой же логике?

– Да. В Казахстане хорошо понимают реалии Кыргызстана. Тем более, что казахстанские бизнесмены принимали участие в некоторых событиях соседней страны. Достаточно вспомнить встречу кандидата в президенты Омурбека Бабанова с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 2017 году.

Поэтому Нур-Султан тоже будет наблюдать за действиями Бишкека и в своих планах, касающихся Кыргызстана, будет ориентироваться, в том числе, на Россию.

– Что вы имеете в виду?

– Кыргызстан, Казахстан и Россия находятся в ЕАЭС. В контексте экономического союза у Кыргызстана несколько серьезных проблем. Первая – катастрофическая ситуация с фитосанитарными и ветеринарными нормами, беда с контролем товарных потоков и так далее.

Вторая проблема – положение инвестиционной отрасли.

Я бы обозначил ситуацию так: Бишкеку нужно научиться отвечать за свои слова. В данном случае, вся ответственность лежит на президенте Жапарове.

Сейчас в Кыргызстане происходит разложение государственности. Оно проявляется на всех уровнях – от деградации системы правоохранительных органов до экономической составляющей.

Если тренд на разложение государственности сохранится – те неприятные процессы, которые мы наблюдаем в Кыргызстане последние 15 лет будут усиливаться. В Россию уедут уже не полтора миллиона человек, а два и более.

Логика экономических процессов предельно простая. Страна поставляют на внешний рынок либо товары, либо рабочую силу. Третьего не дано.

Евгения КИМ
4.03.2021

Источник - ia-centr.ru
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