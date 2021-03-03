10 неизестных ракет приземлились в американскую базу Айн-аль-Асад в Ираке

08:44 05.03.2021

Не менее 10 ракет выпущено по военной базе США в Ираке

3 марта 2021



Подтвердилась информация о ракетном ударе, который был нанесен по американской базе в Ираке. Речь идет о военном объекте Айн-аль-Асад в западной части страны – в провинции Анбар.



По уточненным данным, по военной базе было выпущено не менее 10 ракет.



Официальный представитель коалиции полковник Уэйн Маротто заявил, что атака была осуществлена примерно в 7:20 по местному времени. При этом никто не взял на себя ответственность за обстрел.



Сообщается, что в момент ракетного обстрела на базе Айн-аль-Асад помимо американских военнослужащих находились представители вооруженных сил Ирака. По некоторым данным, там также остаются военнослужащие из стран НАТО и так называемых "стран-партнеров". Конкретную государственную принадлежность при этом не озвучивают.



По словам представителя иракского военного командования, "атака не привела к крупному ущербу".



Нужно отметить, что этот ракетный удар наносился по военному объекту США в Ираке спустя всего несколько дней после бомбардировки восточной части Сирии, осуществленной ВВС США. После той бомбардировки против лиц, сотрудничающих с американскими военными в САР, были устроены несколько диверсий. Так, накануне в провинции Хасеке был ликвидирован выходец из Ирака, который оказывал американцам помощь логистического характера. Примечательно, что расстреляли его рядом с базой, на которой американские инструкторы обучают военному делу представителей курдских отрядов.



Стоит напомнить, что при Трампе численность американских войск в Ираке была существенно сокращена. На сегодняшний день основные силы США в этой стране сосредоточены на той самой базе Айн-аль-Асад, а также в Багдаде.



По словам полковника Маротто, "проводится тщательное расследование для установления тех, кто обстрелял военный объект".