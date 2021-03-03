В Кыргызстан с визитом едет министр просвещения России. Хорошо б там и остался...

09:35 05.03.2021

В Кыргызстан приедет министр просвещения России

5 марта 2021 - Евгений Денисенко



В Кыргызстан приедет министр просвещения России



Кыргызстан и Россия расширят сотрудничество по различным направлениям образовательной сферы. Вопросы такого взаимодействия будут конкретизированы во время предстоящего рабочего визита в Бишкек министра просвещения РФ Сергея Кравцова, планируемого на вторую половину марта.



Детали этого визита были проработаны во время состоявшейся в Москве встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат с первым заместителем министра просвещения РФ Дмитрием Глушко.



Как сообщили в посольстве КР, собеседники также обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых по результатам визита президента КР Садыра Жапарова в Россию 24-25 февраля. И рассмотрели перспективы сотрудничества в области образования.



Одно из его направлений - продолжение в Кыргызстане проекта "Российский учитель за рубежом". Он реализуется в республике с 2019 года, но в минувшем году по причине пандемии временно приостановился. И вот теперь российские учителя возобновляют очное преподавание в школах КР. В конце февраля 29 педагогов из 14 регионов РФ прибыли в Кыргызстан для обучения местных школьников русскому языку и другим общеобразовательным предметам на русском языке.



Об актуальности этой российской инициативы шла речь, напомним, и в ходе состоявшейся несколькими днями раньше в Москве встречи первого вице-премьера КР Артема Новикова и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука. Была достигнута договоренность об увеличении числа школьных преподавателей, командируемых из России в Кыргызстане по программе "Российский учитель за рубежом".



Гульнара-Клара Самат и Дмитрий Глушко также затронули вопросы строительства российских школ в регионах Кыргызстана, обеспечения общеобразовательных школ республики учебниками, другие актуальные темы. Посол обратилась к заместителю главы российского Минпроса с просьбой оказать содействие в обучении детей трудящихся-мигрантов из Кыргызстана в России в учреждениях среднего профессионального образования.