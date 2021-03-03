В Кыргызстан с визитом едет министр просвещения России. Хорошо б там и остался...

|21:59 Дональд Трамп возвращается в политику, - В.Прохватилов
21:36 Санитарка, звать Тамарка... Слащева с дракой вернула себе редакторство официозным "Словом Кыргызстана"
20:36 Новая Конституция ведет Киргизию к новой революции, - В.Панфилова
20:14 Кремль сдавит горло США титановой хваткой
19:33 На торги аукциона в Москве выставлены редчайшие денежные знаки Чимионского рабкоопа (1924 г.)
18:38 Токаев прекратил борьбу за землю. В Казахстане, опасаясь китайской экспансии, запретили продажу сельхозугодий иностранцам
17:40 В Киргизии будут судить.. действующую главу ВерхСуда мадам Калиеву. Она - против
14:57 А.Дубнов разглядел в С.Жапарове харизму и черные носки
13:46 Националистические беспорядки 1969 года в Ташкенте : почему они произошли (уроки истории)
13:44 Украина доигралась: Донбассу вернули право на ответку
13:41 Ближний Восток - дипломатия перестрелок, - А.Желенин
13:39 Очень знакомо. Амер-генералы размотали поллярда $ на афере с итальянскими самолетами для Афганистана
13:25 Turkiye: Проблема алфавита - кошмар для тюркского мира
13:13 Афганская армия утратила последний форпост на севере страны. Пал Баламургаб
13:04 Похабень вместо работы. Депутаты Бекешев и Райымкулов обматерили друг друга в КырПарламенте
12:17 В Таджикистане наблюдаются три из пяти признаков транзита власти, - Р.Шамгунов
12:14 Аркадаг вручил особоприближенным новые знаки отличия - "Защитник Родины Туркменистана"
12:12 О статусе учителя и ученого в Казахстане. И что такое вульгарная коммерциализация науки, - Н.Нартазина
12:08 Из грязи в... "Цветная" герцогиня Меган Сассекская тиранит прислугу
12:07 Алтайская гастроль. Явление Мишустина с министрами повергло в шок придорожных буфетчиц, - "МК"
11:33 Фабрика фейков и ее истинные хозяева, - В.Никифорова
11:31 Китай объявил миру о новой катастрофе - Взрыв пузыря!
11:28 Самой привлекательной страной для трудовых мигрантов стала Канада
10:16 Умер слепой поэт из Актобе Валерий Мартыненко
09:34 Про-генацвалили. Как русофобия довела до нищеты и деградации Грузию, - В.Панов
09:33 Малаховщина. Как поставить заслон грязи и пошлости на нашем телевидении, - А.Соколов
08:04 Китай не хочет вступать в военный союз с Россией, - В.Скосырев
08:01 Д.Ашимбаев: На вычеркивании советского прошлого – будущего не построить
01:54 Генетическая ювелирная память. В моду вошли казахские народные украшения
01:53 Планы на ветер: почему комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций по добыче
01:50 За узбекского профессора Оллакулова, пытавшегося создать независимую полит-партию, взялись узб-"правоохранители"
00:23 США решили не ссориться с Турцией, - "НГ"
|В Кыргызстан с визитом едет министр просвещения России. Хорошо б там и остался...
09:35 05.03.2021
В Кыргызстан приедет министр просвещения России
5 марта 2021 - Евгений Денисенко
В Кыргызстан приедет министр просвещения России
Кыргызстан и Россия расширят сотрудничество по различным направлениям образовательной сферы. Вопросы такого взаимодействия будут конкретизированы во время предстоящего рабочего визита в Бишкек министра просвещения РФ Сергея Кравцова, планируемого на вторую половину марта.
Детали этого визита были проработаны во время состоявшейся в Москве встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в РФ Гульнары-Клары Самат с первым заместителем министра просвещения РФ Дмитрием Глушко.
Как сообщили в посольстве КР, собеседники также обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых по результатам визита президента КР Садыра Жапарова в Россию 24-25 февраля. И рассмотрели перспективы сотрудничества в области образования.
Одно из его направлений - продолжение в Кыргызстане проекта "Российский учитель за рубежом". Он реализуется в республике с 2019 года, но в минувшем году по причине пандемии временно приостановился. И вот теперь российские учителя возобновляют очное преподавание в школах КР. В конце февраля 29 педагогов из 14 регионов РФ прибыли в Кыргызстан для обучения местных школьников русскому языку и другим общеобразовательным предметам на русском языке.
Об актуальности этой российской инициативы шла речь, напомним, и в ходе состоявшейся несколькими днями раньше в Москве встречи первого вице-премьера КР Артема Новикова и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука. Была достигнута договоренность об увеличении числа школьных преподавателей, командируемых из России в Кыргызстане по программе "Российский учитель за рубежом".
Гульнара-Клара Самат и Дмитрий Глушко также затронули вопросы строительства российских школ в регионах Кыргызстана, обеспечения общеобразовательных школ республики учебниками, другие актуальные темы. Посол обратилась к заместителю главы российского Минпроса с просьбой оказать содействие в обучении детей трудящихся-мигрантов из Кыргызстана в России в учреждениях среднего профессионального образования.