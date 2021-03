Первый блин Блинкена: США признались в силовом насаждении демократии

09:53 05.03.2021 Эксперты советуют странам, где еще нет демократии по американским меркам, закупать спички, бензин, патроны и тушенку



София Сачивко

4.03.2021



Новая американская администрация не будет продвигать демократию силой, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Мы не будем продвигать ее через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой", - сказал он. По его словам, такую тактику в прошлом уже пробовали, однако желаемых результатов это не принесло. Наоборот, продвижение демократии получило дурную славу, поэтому теперь Вашингтон намерен "делать это иначе". Если верить Блинкену, то делать это США планируют, используя "силу собственного примера".



"Мы будем подталкивать других к проведению ключевых реформ, отмене плохих законов, борьбе с коррупцией, прекращению несправедливой практики действий", - уверяет госсекретарь.



В общем, в Вашингтоне намерены "стимулировать демократическое поведение".



Что такое демократическое поведение в понимании администрации Джо Байдена, сказать сложно. Возможно, это скандальнейшие президентские выборы с блокированием неугодных политиков, вплоть до президента Дональда Трампа, в соцсетях, травлей в СМИ; запутанная процедура голосования и последующие судебные иски; штурм Капитолия, демонстрации и погромы сторонников BLM; коленопреклоненные политики, спортсмены, артисты, обычные люди, не всегда понимающие, в чем должны каяться. Возможно, это бесконечные санкции в отношении стран, ведущих самостоятельную политику, и людей, чьи взгляды не совпадают с установками Вашингтона, а отказ от силовых методов в понимании господина Блинкена, видимо, недавняя бомбежка Сирии.



Впрочем, в России намерения США приветствуют. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя телеканалу "Звезда" заявление американского госсекретаря, отметила, что США, наконец-то, приняли правильное решение, потому что нельзя продвигать демократию силой.



"Нельзя что-либо продвигать, используя другие ресурсы, в суверенные страны без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств", - подчеркнула она.



Мария Захарова посоветовала Госдепу перечитать Устав ООН и руководствоваться им. Впрочем, похоже, наша дипломат не очень верит громким заявлениям и предлагает "сохранять критическое мышление и исходить из реальных поступков".



"Если они об этом заявили, нам нужно просто это запомнить и им об этом постоянно напоминать и сравнивать их дела с их же лозунгами", - заявила она в интервью радио "Говорит Москва".



Напоминать действительно надо, а вот можно ли вообще верить руководству страны, которая постоянно поучает других, навязывает свое понимание демократии, а если кому-то не нравится, то действует по принципу - "значит мы идем к вам". Такие походы часто оборачиваются разбомбленными городами, осиротевшими детьми, разрушенной экономикой и толпами мигрантов.



Политолог, эксперт Центра ПРИСП, к.и.н. Николай Пономарев напоминает, что Энтони Блинкен - бывший специальный помощник президента Клинтона, курировавший, в том числе, вопросы, связанные с урегулированием конфликтов в бывшей Югославии.



- В 2003 г. он выступил в поддержку вторжения войск США в Ирак. В 2009 г. Блинкен, вопреки позиции своего патрона Байдена, активно продвигал идею участия Соединенных Штатов в военной операции против властей Ливии. В 2018 г. он открыто поддержал решение Трампа о ракетных ударах по войскам Асада. Когда человек с такой биографией заявляет о приверженности мирному пути разрешения конфликтов, его противникам можно лишь посоветовать закупать спички, бензин, патроны и тушенку. Вполне очевидно, что публичная риторика нового госсекретаря не имеет никакого отношения к реальной внешнеполитической программе администрации Байдена.



"СП": - А как же все-таки будут внедрять демократию там, где не захотят брать пример с США?



- Говоря об отказе от насильственного насаждения демократии, Блинкен, вероятнее всего, имел ввиду методы администрации Буша-младшего. Т.е. Байден не будет организовывать прямые военные операции по свержению политических режимов в других государствах: это безумно дорого и чревато серьезными имиджевыми убытками. Не случайно новым главой Пентагона стал бывший командующий американским контингентом в Ираке Ллойд Остин: этот человек хорошо помнит о том, чем могут обернуться планы организовать "маленькую победоносную войну".



Возвращение в большую политику Дениса Макдоноу, Эврил Хэйнс и Саманты Пауэр (архитекторов внешнеполитической стратегии Барака Обамы) указывает на то, что Соединенные Штаты будут раздавать своим врагам оплеухи чужими руками, либо "дрессировать" противников в духе "теории подталкивания". Любопытно отметить, что одним из ее разработчиков является другой близкий соратник Обамы - Касс Санстейн, супруг Саманты Пауэр и консультант компании Facebook.



"СП": - Вашингтон постоянно упрекает Россию во вмешательстве в американские выборы, кибератаках и прочих "грехах". У нас выборный год. Так что ждать России после таких заявлений Блинкена?



- США всегда вмешивались, вмешиваются и будут вмешиваться во внутреннюю жизнь других стран, если того требуют их стратегические интересы. В этом плане американцы абсолютно прагматичны. При необходимости Вашингтон сотрудничал и с "красными кхмерами", и с ячейками "Аль-Каиды"* в Йемене, и с латиноамериканскими наркокартелями. Про тайные поставки оружия Ирану в обход собственных санкций и вовсе не стоит вспоминать.



Россия, конечно, не столь интересна для руководства США, как, например, Китай, однако при Байдене текущий конфликт между Москвой и Вашингтоном наверняка не будет заморожен или урегулирован на компромиссной основе. Вероятнее всего, новый президент США создаст еще немало проблем для "партнеров" из Москвы, причем ему в этом будут активно помогать Турция, Украина, а также немалая часть истеблишмента государств ЕС и Ближнего Востока.



Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отмечает, что США утрачивают свое влияние.



- Потенциал сегодняшних США, по сравнению с тем, что было при администрации Джорджа Буша-младшего, ни в какое сравнение не идет. Тогда была имперская политика, они могли позволить себе любую внешнюю политику, ни с кем не консультируясь. А пик могущества США вообще пришелся на послевоенный период. Сегодня США не могут позволить себе прежний подход. Гегемонию, которая у них была, они сами благополучно похоронили, причем сделали это именно неоконсерваторы, сторонники американского доминирования в мире.



Кроме того, тот подход (неоконсервативный, с использованием военной мощи) показал свою несостоятельность, потому что военно-политические инструменты очень дороги и неэффективны. Войны США в Ираке и Афганистане обошлись в 8 трлн долларов. Сегодня США надо отходить от военно-силового подхода и полагаться на инструменты дипломатии, геоэкономики.



Действия в имперском духе будут только больше консолидировать противников США. Кроме того, это больно бьет по карману американских налогоплательщиков. Когда падает жизненный уровень, поддержку со стороны населения на проведение дорогостоящих акций сложно получить. Приходится менять тактику.



По иронии судьбы, Трамп ушел, а его идеи остались. Идея на сдерживание Китая, идея ограниченного изоляционизма. Идет трансформация американской внешней политики. Конечно, Байден не полностью будет следовать идеям Трампа, но есть некая последовательность.



Байден представляет демократическую партию, а значит, не может не сделать акцент на правозащитной тематике - правах человека, демократии. Он будет пытаться проталкивать идею демократических ценностей.



When there’s no time to waste: Самые значимые мировые и российские новости за последние 24 часа в фотографиях

"СП": - Демократические ценности - это хорошо, но мы же видели, что творилось в ходе президентской кампании, демонстрации якобы в защиту прав чернокожих, перерастающие в погромы. Какой же это пример демократии, на котором надо учиться другим?



- Чтобы внедрить демократию, не обязательно солдат отправлять. Во время "оранжевой революции" на Украине там не было американских солдат. США довели до высокого мастерства искусство цветных революций, смен режимов и сегодня будут к этому возвращаться. Америка, кстати, стала великой, потому что избегала глобальных военных конфликтов либо участвовала в них уже под конец. А там, где вторгалась, особо больших успехов не добивались.



Сейчас будут по полной использовать инструменты геоэкономики, в первую очередь, санкций, инструментарий гибридных войн.



Они будут щекотать нам нервы, испытывать на прочность по всему периметру наших границ, на международной арене, нарушать воздушное пространство, морские границы. Это элементы их политики сдерживания, чтобы мы не расслаблялись. На полномасштабную военную кампанию против России или Китая они вряд ли решатся.



"СП": - Но в выборы вмешиваться будут.



- Да. Будет особая ставка на либеральную оппозицию, ориентированную на Запад, чтобы эта оппозиция почувствовала социальный протест, чтобы расшатывать ситуацию изнутри. Это рейгановский подход - гонка вооружений, санкции, роль оппозиции, демонизация России. Из России и Китая будут делать империи зла. Из Китая за распространение коронавируса, а из нас за все остальное.



"СП": - А удар по Сирии - это пример того как не будут силой насаждать демократические ценности?



- Нанести удар - не значит войти в страну. Удар по Сирии - это сигнал даже не для Ирана и Сирии, а для нас, так как мы гаранты территориальной целостности Сирии, позиционируем себя как модератора переговорного процесса. Нас они будут пытаться сдерживать по всем фронтам. Но позволить себе былой масштаб не могут.



Скоро все международные отношения мы будем рассматривать через призму американо-китайской конфронтации, как раньше рассматривали через призму советско-американской. Китай расширяет зону влияния, США будут сталкиваться с интересами Китая, России, своих союзников. На примере Германии мы видим, что США не очень выигрывают.



На шахматной доске много игроков, которые могут сказать категорическое нет и столкнутся с интересами США. Главный акцент США будут теперь делать на России и Китае. США сожалеют, что вошли в 2001 и 2003 годах в Ирак и Афганистан, полностью сконцентрировались на Ближнем Востоке, а не на России и Китае.



* "Аль-Каида" решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года было признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена. Источник - свободная пресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614927180

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенат принял поправки в Закон о науке

- При Мажилисе создан Межпартийный совет

- Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с руководством Chevron

- 30 иностранных фармпроизводителей локализуют свое производство в РК – А. Мамин

- Кадровые перестановки

- Вице-премьеры Казахстана и Узбекистана обсудили совместные меры по предотвращению распространения COVID-19

- Почему граждане Казахстана не хотят учить казахский язык?

- Оболочка и содержание. Часть вторая

- Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+