Задержан начальник УВД кыргызского Кара-Куля. Оказался вором и мошенником

10:05 05.03.2021

Интерпол и "Тойота Ленд Крузер": Подробности о задержании ГКНБ начальника ОВД города Кара-Куль

АКС ГКНБ задержала начальника ОВД города Кара-Куль Жалал-Абадской области.



Об этом Turmush сообщили в ГКНБ КР.



По данным ведомства, вчера, 4 марта, АКС совместно с СВР МВД КР в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по факту злоупотребления должностным положением, задержан начальник ОВД города Кара-Куль, полковник милиции "Н. А. А.".



"Установлено, что "Н. А. А." в декабре 2020 года незаконно передал заинтересованным лицам ранее задержанную сотрудниками УОБДД УВД Жалал-Абадской области автомашину марки "Тойота Ленд Крузер 200", 2019 года выпуска, с поддельными регистрационными документами (т.н. "автомашина-двойник"), которая по линии Интерпола числилась, как угнанная с территории России", - говорится в сообщении.



Задержанный водворен в ИВС ОВД города Жалал-Абад.



Ведется следствие.



Согласно имеющимся данным, начальником ОВД города Кара-Куль является Аркыт Нусубалиев.



Ранее Turmush писал, что в июле 2019 года личному составу ОВД города Кара-Куль представили нового начальника. Информацию подтвердили в пресс-службе УВД Жалал-Абадской области.



Городскую милицию вновь возглавил Аркыт Нусубалиев. Он восстановлен в должности решением коллегии Верховного суда от 1 июля 2019 года. После назначения на должность А.Нусубалиев спустя некоторое был освобожден от занимаемой должности. Нусубалиев посчитал решение комиссии неправильным и обратился в суд.



Ранее Нусубалиев уже возглавлял ОВД города Кара-Куль, в июне 2016 года в результате кадровых перестановок был назначен на должность начальника ОВД города Талас.



Напомним, в декабре 2020 года на дороге Бишкек–Ош остановлен автомобиль "Тойота Лэнд Крузер" с поддельными номерами.

По данным ООБДД по УВД Жалал-Абадской области, 12 декабря примерно в 22:00 инспектор ООБДД по ОВД города Кара-Куль Т.Темирбаев неподалеку от поста ДЭП №30 на дороге Бишкек–Ош остановил автомобиль с российскими номерами "О 439 ОМ98". Авто направлялось в сторону города Ош.



В ходе проверки было установлено, что номерные знаки являются подложными. На данный автомобиль зарегистрирован государственный номерной знак "01 KG 411 AAH". Кроме того, как сообщает ООБДД, водитель автомобиля отказался предоставлять документы, удостоверяющие личность.