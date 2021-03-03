В Киргизии упразднили Финпол. Иначе "присело" бы все жапар-правительство?

11:46 05.03.2021

Финпол ликвидирован - Марипов подписал постановление© Фото / пресс-служба ГСБЭП при ПКР



В кабмине считают, что сегодня ГСБЭП выполняет только карательные функции, не принимая мер по реализации своих задач.



БИШКЕК, 5 мар - Sputnik. Принято решение о ликвидации Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (Финансовая полиция) КР. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Улукбек Марипов.



По официальным данным, уровень теневой экономики в стране составляет 130 миллиардов сомов (23,6 процента к ВВП), тогда как независимые эксперты отмечают, что доля теневой экономики - от 24 до 43 процентов к ВВП, а это свидетельствует о ненадлежащем исполнении ГСБЭП своих функций, подчеркнули в кабмине.



"Кроме того, со стороны независимых экспертов и представителей бизнес-сообщества звучат нарекания по поводу деятельности Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями в части коррумпированности этого органа, а также его незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность", - говорится в релизе.

Глава Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Сыймык Жапыкеев. Архивное фото

© ФОТО / ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА / АЛИШЕР АЛИЕВ

Сыймык Жапыкеев заявил, что власти хотят упразднить Финпол, - его реакция

Согласно статье 3 Закона КР "Об уполномоченном органе в сфере борьбы с экономическими преступлениями", служба, кроме борьбы с указанными преступлениями, должна прогнозировать и обеспечивать внутреннюю экономическую безопасность, а также обеспечивать права и интересы субъектов предпринимательства. Однако в правительстве считают, что сегодня ГСБЭП выполняет только карательные функции, не принимая мер по реализации своих задач.

Отметим, что последние месяцы Финполицией руководил Сыймык Жапыкеев - активный участник октябрьских событий, в результате которых в Кыргызстане сменилась власть.