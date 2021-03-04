В Туркменистане начали вручать женщинам по $2 к 8 марта

12:58 05.03.2021

В Туркменистане начали вручать женщинам по $2 к 8 марта. В Дашогузе школьницы получают лишь треть от этой суммы



После распоряжения президента Гурбангулы Бердымухамедова девочкам и женщинам в Туркменистане начали в торжественной обстановке вручать по 60 манатов ($17 по госкурсу или $1,9 по курсу "черного рынка") в честь Международного женского дня.



Денежный подарок получат работающие в государственных и в частных организациях, получающие пенсии и стипендии, а также школьницы и воспитанницы детских садов.



Финансируются такие подарки из бюджетов организаций, выплачивающих зарплаты, пенсии и стипендии, хотя дарят их от имени президента.



Безработные и индивидуальные предпринимательницы этих денег не получают.







Между тем Turkmen news сообщает, что руководители школ в Дашогузе уже начали удерживать часть подаренных денег. 20 манатов забирают на подарок учителям и еще 20 – на "бантики для девочек". В итоге школьницам достается только треть от всей суммы – около $0,6.



Родители считают, что те 20 манатов, которые пришлось отдать на некие банты на самом деле пойдут на подарки чиновницам из управления образования, потому что банты их уже обязывали покупать в начале года.