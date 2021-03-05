Тьма египетская: США хотят прихлопнуть весь экспорт русского оружия

14:48 05.03.2021 Вашингтон надавит на Каир с невиданной ранее силой, чтобы тот отказался от Су-35

Александр Ситников



Арабские СМИ сообщили, что в ходе недавнего телефонного разговора нового госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри обсуждалась сделка по закупке Каиром наших передовых истребителей Су-35 поколения 4++. О чем конкретно шла речь, стороны умалчивают, причем Египет явно старается преуменьшить тональность американских требований.



В релизе для прессы в МИД Египта отделались общими словами: "Блинкен выразил озабоченность США по поводу возможной закупки Египтом российских истребителей Су-35". Между тем, накануне этого звонка администрация Байдена жестко заявила Египту, что права человека будут "центральными" в его политике в отношении ключевого арабского государства, которое также названо "главным американским партнером на Ближнем Востоке".



Когда американцы говорят о "правах человека", ничего хорошего ждать не приходится. Формулировку же "главный американский партнер", как пишут египетские блогеры, логично рассматривать в контексте "главной жены арабского гарема". Причем, есть все основания полагать, что давление на Каир в лучших традициях звездно-полосатой политики кнута и пряника только начинается.



С одной стороны, Вашингтон требует от Каира отпустить на волю всех заключенных, имеющих статус политзаключенных в соответствии с американским списком. Байден в этом плане действует предельно жестко, о чем косвенно свидетельствует освобождение, например, Махмуда Хусейна, журналиста катарской газеты "Аль-Джазира" и гражданина Египта, после четырех лет тюрьмы.



Он был арестован 20 декабря 2016 года, как враг государства и террорист № 1 за призыв к свержению правительства Ас-Сиси. По утверждению международных правоохранительных организаций, таких как International Press Institute, каирские власти буквально ненавидели Махмуда Хусейна за "ложные новости и подстрекательство к бунтам".



В данном случае речь идет не о профессиональной деятельности катарского журналиста, а о том, что Вашингтон уже наведался к "главной жене арабского гарема", заставив ее сделать то, чего та категорически не хотела. Для Каира Махмуд Хусейн хуже и намного опаснее, чем, к слову, Навальный для Москвы. За первым поддержка практически половины населения Египта, тогда как за "берлинским пациентом" - не более 3%-5% россиян. Сравнение показывает, насколько влиятельными могут быть американцы, если им очень нужно.



С другой стороны, новая администрация США уже одобрила продажу Египту 168 тактических ракет на $ 200 млн., с припиской: "Несмотря на опасения по поводу нарушения прав человека". Что интересно: в самих США эта сделка была поднята на смех. На форумах заокеанские юзеры пишут: "Подождите, мы говорим о нарушениях прав человека в США или Египте?". Или: "Вы, ребята, не предвидели этого, когда Байден взял члена правления Raytheon (производителя проданных Каиру ракет) в свою администрацию".



То, что Каир продолжает настаивать на покупке Су-35, означает, что ключик от проданного американцами оружия остался в США. Такой вывод можно сделать хотя бы потому, что из соседнего Израиля не раздался вопль с требованием не продавать египтянам ракеты.



Единственное, на что годятся американские ракеты - это на бомбежку египетских городов (если те взбунтуются). Здесь ограничений нет, мол, для учений на своей территории разрешения от Вашингтона не требуется.



Поэтому польза от американской сделки на $ 200 млн. для египетской армии очень сомнительна, хотя деньги для страны потрачены огромные. Сама по себе переориентация на российское оружие произошла после того, как США перестали поддерживать запчастями и ракетами примерно 200 истребителей F-16, находящихся в ВВС Египта.



Эта история более чем поучительна и, наверняка, войдет в анналы египетской истории, как время национального унижения. Как известно, Страна пирамид, которая долгое время была ведущим покупателем нашей оборонки - от ракет "Скад Б" до истребителей МиГ-23, после смерти просоветского президента Гамаля Абделя Насера стала крупнейшим заказчиком американского вооружения.



Первую пощечину египтяне получили сразу, как только переметнулись к американцам - при президенте Мухаммеде Анваре ас-Садате (правил с 1970 по 1981 годы). Янки категорически отказались продать Каиру тяжелые истребители F-15, тем самым сохранили бесспорное военное преимущество Израиля.



Потом стало хуже: огромный египетский флот F-16 внезапно оказался бессмысленным с военной точки зрения. В то время, как американские ближневосточные клиенты оружия, включая Израиль и Саудовскую Аравию, получили ракету "воздух-воздух" AIM-120C с дальностью полета 105 км, Египту, как стране второго сорта, было показательно и унизительно отказано даже в стареньких боеприпасах для основного истребителя.



США, естественно, в курсе арабских обид, тем не менее, Байден, повторимся, в отличие от Трампа увязал "права человека, нарушаемые Каиром" и "сделку по Су-35". Это означает, что при всех своих минусах 45-й президент придерживался хоть каких-то правил деловой этики, несмотря на давление истеблишмента. Теперь даже видимость справедливости отброшена в сторону.



Вот и ломают голову в правительстве Ас-Сиси, освобождая своих "навальных": Что это? Очередной заскок старенького американского президента или новый тренд в политике США в отношении экспорта российского оружия?



А, может, все гораздо хуже? Египту не повезло, что сделка по Су-35 не только противоречит интересам соседнего Израиля, но идет в разрез с личными амбициозными планами Байдена "победить Путина". Это означает, что Вашингтон с очень большой долей вероятности, скоро навалится на Каир с новой силой, чтобы сорвать поставку "сушек".



Не исключено, что США пообещают даже "тьму египетскую" правительству Ас-Сиси, чтобы другим было неповадно. Повод всегда найдется - взять то же "нарушение прав человека", да и сделать это не так уж и сложно, поскольку Страна пирамид однозначно не справится с экономической блокадой иранского образца.



Самое главное, по мнению многочисленных заокеанских экспертов, в нынешнем Вашингтоне прекрасно понимают, что давление прежней администрации на покупателей русского оружия провалилось потому, что оно было размазано по многим странам, в том числе и по тем, с кем США не очень-то хотели ссориться. Например, с Турцией или Индией. Мол, бить нужно было одного и очень больно, тогда бы и другие испугались.



Как пишет заокеанский аналитический журнал Military Watch, сегодня "США стремятся сократить долю России на международных рынках вооружений с помощью более агрессивных мер с 2017 года, когда был подписан закон „О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA)", предусматривающий, что клиенты российского оружия должны оказаться под американскими санкциями".



Таким образом, можно смело предположить, что если "Северный поток-2", вокруг которого идет нешуточная борьба, все-таки заработает, то целью № 1 для американской администрации станет экспорт русского оружия.

5/03/21 Источник - свободная пресса

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