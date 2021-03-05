 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 05.03.2021
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15:02  Новым ректором Исламского института стал Зокирзода и другие назначения в Таджикистане
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Четверг, 04.03.2021
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Новым ректором Исламского института стал Зокирзода и другие назначения в Таджикистане
15:02 05.03.2021

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 марта 2021 года №62
г. Душанбе

Об освобождении Пирназарзода Д.М. от должности
первого заместителя директора Агентства по стандартизации,
метрологии, сертификации и торговой инспекции
при Правительстве Республики Таджикистан

Правительство Республики Таджикистан постановляет:
Освободить Пирназарзода Диловара Махмадназара от должности первого заместителя директора Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 марта 2021 года №63
г. Душанбе

Об освобождении Курбонзода А. А. от должности начальника
Государственной службы по надзору в области энергетики
Министерства энергетики и водных ресурсов
Республики Таджикистан

Правительство Республики Таджикистан постановляет:
Освободить Курбонзода Абдулло Абдурахима от должности Государственной службы по надзору в области энергетики Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 марта 2021 года №64
г. Душанбе

Об освобождении Убайдуллозода Г.Х. от должности
заместителя председателя Открытой акционерной
холдинговой компании "Барки Точик"

Правительство Республики Таджикистан постановляет:
Освободить Убайдуллозода Голиба Хонджона от должности заместителя председателя Открытой акционерной холдинговой компании "Барки Точик" в связи с переходом на другую работу.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 марта 2021 года №65
г. Душанбе

Об освобождении Асомуддинзода Т.И. от должности
ректора Таджикского исламского института имени Имома
Аъзама-Абуханифа Нуъмон ибни Собита

Правительство Республики Таджикистан постановляет:
Освободить Асомуддинзода Тоджиддина Исломиддина от должности ректора Таджикского исламского института имени Имома Аъзама-Абуханифа Нуъмон ибни Собита.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 марта 2021 года №66
г. Душанбе

Об освобождении Исмоилзода З.Б.
от должности директора государственного учреждения
"Академия средств массовой информации Таджикистана"

Правительство Республики Таджикистан постановляет:

Освободить Исмоилзода Зинатуллоха Бурхона от должности директора государственного учреждения "Академия средств массовой информации Таджикистана" в связи с переходом на другую работу.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 марта 2021 года №67
г. Душанбе

Об освобождении Исмоилзода Б.М. от должности
директора государственного образовательного
учреждения "Президентский лицей-интернат для
одаренных детей Республики Таджикистан"

Правительство Республики Таджикистан постановляет:
Освободить Исмоилзода Бахрома Мансура от должности директора государственного образовательного учреждения "Президентский лицей-интернат для одаренных детей Республики Таджикистан".

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 марта 2021 года №68
г. Душанбе

О назначении Давлатзода Р.
первым заместителем директора Агентства по стандартизации,
метрологии, сертификации и торговой инспекции
при Правительстве Республики Таджикистан

Правительство Республики Таджикистан постановляет:
Назначить Давлатзода Рахмоншо первым заместителем директора Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 марта 2021 года №69
г. Душанбе

О назначении Сафарзода М.Х.
заместителем директора Агентства по стандартизации,
метрологии, сертификации и торговой инспекции
при Правительстве Республики Таджикистан

Правительство Республики Таджикистан постановляет:
Назначить Сафарзода Мансура Хучавали заместителем директора Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 марта 2021 года №70
г. Душанбе

О назначении Убайдуллозода Г.Х. начальником
Государственной службы по надзору в области энергетики
Министерства энергетики и водных ресурсов
Республики Таджикистан

Правительство Республики Таджикистан постановляет:
Назначить Убайдуллозода Голиба Хонджона начальником Государственной службы по надзору в области энергетики Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 марта 2021 года №71
г. Душанбе

О назначении Исматзода С.М.
директором государственного учреждения
"Академия средств массовой информации Таджикистана"

Правительство Республики Таджикистан постановляет:

Назначить Исматзода Саъди Махди директором государственного учреждения "Академия средств массовой информации Таджикистана".

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 марта 2021 года №72
г. Душанбе

О назначении Исмоилзода З.Б.
директором государственного учреждения телевидение
"Наука и природа"

Правительство Республики Таджикистан постановляет:

Назначить Исмоилзода Зинатуллоха Бурхона директором государственного учреждения телевидение "Наука и природа".

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 марта 2021 года №73
г. Душанбе

О назначении Зокирзода Н.М.
ректором Таджикского исламского института имени Имома
Аъзама-Абуханифа Нуъмон ибни Собита

Правительство Республики Таджикистан постановляет:
Назначить Зокирзода Нусратулло Мелика ректором Таджикского исламского института имени Имома Аъзама-Абуханифа Нуъмон ибни Собита.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 марта 2021 года №74
г. Душанбе

О назначении Гайратзода Л.Д. директором
государственного образовательного учреждения
"Президентский лицей-интернат для одаренных детей
Республики Таджикистан"

Правительство Республики Таджикистан постановляет:
Назначить Гайратзода Лайло Диловар директором государственного образовательного учреждения "Президентский лицей - интернат для одаренных детей Республики Таджикистан".

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон

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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Освободить Комилиена Файзали Саъдулло от должности Председателя государственного учреждения "Высшая аттестационная комиссия при Президенте Республики Таджикистан" в связи с уходом на пенсию.

Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе
5 марта 2021 года
№РП-48

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Источник - khovar.tj
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614945720
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