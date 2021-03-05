Новым ректором Исламского института стал Зокирзода и другие назначения в Таджикистане

15:02 05.03.2021

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 5 марта 2021 года №62

г. Душанбе



Об освобождении Пирназарзода Д.М. от должности

первого заместителя директора Агентства по стандартизации,

метрологии, сертификации и торговой инспекции

при Правительстве Республики Таджикистан



Правительство Республики Таджикистан постановляет:

Освободить Пирназарзода Диловара Махмадназара от должности первого заместителя директора Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



Председатель

Правительства Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 5 марта 2021 года №63

г. Душанбе



Об освобождении Курбонзода А. А. от должности начальника

Государственной службы по надзору в области энергетики

Министерства энергетики и водных ресурсов

Республики Таджикистан



Правительство Республики Таджикистан постановляет:

Освободить Курбонзода Абдулло Абдурахима от должности Государственной службы по надзору в области энергетики Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



Председатель

Правительства Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 5 марта 2021 года №64

г. Душанбе



Об освобождении Убайдуллозода Г.Х. от должности

заместителя председателя Открытой акционерной

холдинговой компании "Барки Точик"



Правительство Республики Таджикистан постановляет:

Освободить Убайдуллозода Голиба Хонджона от должности заместителя председателя Открытой акционерной холдинговой компании "Барки Точик" в связи с переходом на другую работу.



Председатель

Правительства Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 5 марта 2021 года №65

г. Душанбе



Об освобождении Асомуддинзода Т.И. от должности

ректора Таджикского исламского института имени Имома

Аъзама-Абуханифа Нуъмон ибни Собита



Правительство Республики Таджикистан постановляет:

Освободить Асомуддинзода Тоджиддина Исломиддина от должности ректора Таджикского исламского института имени Имома Аъзама-Абуханифа Нуъмон ибни Собита.



Председатель

Правительства Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 5 марта 2021 года №66

г. Душанбе



Об освобождении Исмоилзода З.Б.

от должности директора государственного учреждения

"Академия средств массовой информации Таджикистана"



Правительство Республики Таджикистан постановляет:



Освободить Исмоилзода Зинатуллоха Бурхона от должности директора государственного учреждения "Академия средств массовой информации Таджикистана" в связи с переходом на другую работу.



Председатель

Правительства Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 5 марта 2021 года №67

г. Душанбе



Об освобождении Исмоилзода Б.М. от должности

директора государственного образовательного

учреждения "Президентский лицей-интернат для

одаренных детей Республики Таджикистан"



Правительство Республики Таджикистан постановляет:

Освободить Исмоилзода Бахрома Мансура от должности директора государственного образовательного учреждения "Президентский лицей-интернат для одаренных детей Республики Таджикистан".



Председатель

Правительства Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 5 марта 2021 года №68

г. Душанбе



О назначении Давлатзода Р.

первым заместителем директора Агентства по стандартизации,

метрологии, сертификации и торговой инспекции

при Правительстве Республики Таджикистан



Правительство Республики Таджикистан постановляет:

Назначить Давлатзода Рахмоншо первым заместителем директора Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан.



Председатель

Правительства Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 5 марта 2021 года №69

г. Душанбе



О назначении Сафарзода М.Х.

заместителем директора Агентства по стандартизации,

метрологии, сертификации и торговой инспекции

при Правительстве Республики Таджикистан



Правительство Республики Таджикистан постановляет:

Назначить Сафарзода Мансура Хучавали заместителем директора Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при Правительстве Республики Таджикистан.



Председатель

Правительства Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 5 марта 2021 года №70

г. Душанбе



О назначении Убайдуллозода Г.Х. начальником

Государственной службы по надзору в области энергетики

Министерства энергетики и водных ресурсов

Республики Таджикистан



Правительство Республики Таджикистан постановляет:

Назначить Убайдуллозода Голиба Хонджона начальником Государственной службы по надзору в области энергетики Министерства энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.



Председатель

Правительства Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 5 марта 2021 года №71

г. Душанбе



О назначении Исматзода С.М.

директором государственного учреждения

"Академия средств массовой информации Таджикистана"



Правительство Республики Таджикистан постановляет:



Назначить Исматзода Саъди Махди директором государственного учреждения "Академия средств массовой информации Таджикистана".



Председатель

Правительства Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 5 марта 2021 года №72

г. Душанбе



О назначении Исмоилзода З.Б.

директором государственного учреждения телевидение

"Наука и природа"



Правительство Республики Таджикистан постановляет:



Назначить Исмоилзода Зинатуллоха Бурхона директором государственного учреждения телевидение "Наука и природа".



Председатель

Правительства Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 5 марта 2021 года №73

г. Душанбе



О назначении Зокирзода Н.М.

ректором Таджикского исламского института имени Имома

Аъзама-Абуханифа Нуъмон ибни Собита



Правительство Республики Таджикистан постановляет:

Назначить Зокирзода Нусратулло Мелика ректором Таджикского исламского института имени Имома Аъзама-Абуханифа Нуъмон ибни Собита.



Председатель

Правительства Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 5 марта 2021 года №74

г. Душанбе



О назначении Гайратзода Л.Д. директором

государственного образовательного учреждения

"Президентский лицей-интернат для одаренных детей

Республики Таджикистан"



Правительство Республики Таджикистан постановляет:

Назначить Гайратзода Лайло Диловар директором государственного образовательного учреждения "Президентский лицей - интернат для одаренных детей Республики Таджикистан".



Председатель

Правительства Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон



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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Освободить Комилиена Файзали Саъдулло от должности Председателя государственного учреждения "Высшая аттестационная комиссия при Президенте Республики Таджикистан" в связи с уходом на пенсию.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

5 марта 2021 года

№РП-48