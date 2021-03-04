Украина возобновила войну на Донбассе: десятки раненых, - "МК"

18:01 05.03.2021

Эксперт предсказал частям ВСУ "сюрпризы" от ополченцев



В Сети появились кадры переброски военной техники и войск украинской армии на Донбасс. На линии фронта крайне обострилась обстановка, поступают сообщения о десятках погибших с обеих сторон конфликта. Впервые за долгое время участники конфликта применяют тяжелое вооружение. Эксперты предрекают начало полномасштабной войны в ближайшие несколько недель.



Эксперт предсказал частям ВСУ "сюрпризы" от ополченцев



Власти Украины готовятся к возобновлению полномасштабной войны на Донбассе. Об этом свидетельствует резко возросшая интенсивность обстрелов вдоль всей линии разграничения на Донбассе. По Донецку, Горловке и ряду прифронтовых населенных пунктов работает украинская тяжелая артиллерия, в том числе реактивные системы залпового огня "Град". Фотографии обломков ракет публикуются местными жителями. Оружие такого калибра не применялось на Донбассе последние несколько лет.



Официальные лица непризнанных Донецкой и Луганских народных республик отмечают, что противник активно наращивает группировку войск у линии разграничения и минирует танкоопасные направления. В Киеве готовят закон об экстренном призыве в армию резервистов. Специалисты полагают, что украинские власти рассчитывают в короткий срок увеличить численность войск за счет ускоренной мобилизации. Еще один тревожный сигнал - заявление командующего украинской армии Руслана Хомчака о подготовке войск к городским боям.



Обострение обстановки на фронте привело к большим жертвам с обеих сторон. Как сообщила в Facebook волонтер Наталья Юсупова, раненых солдат самолетами доставляют в Киев. "В Киев прилетел борт с ранеными воинами. За несколько дней на фронте - более 20 раненых и травмированных, есть в тяжелом состоянии и есть погибшие. Война продолжается", - написала она.



В качестве подкрепления Киев перебрасывает на Донбасс дополнительные армейские соединения. В Днепре (бывший Днепропетровск. – "МК") жители сфотографировали следующий на восток состав с военной техникой. По оценке экспертов, техника принадлежит 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде украинской армии.



В составе колонны замечены десантные дальнобойные самоходные артиллерийские установки 2С9 "Нона" и другая бронетехника. Фотографии техники появились в Сети. Также сообщается о прибытии к линии фронта артиллерийских систем большой дальности, танков и другой тяжелой бронетехники.



Как отметил в беседе с "МК" военный эксперт Александр Михайловский, все косвенные сведения говорят о том, что Донбасс находится на грани полномасштабного военного конфликта. Однако, как отмечает специалист, информационный шум вокруг ситуации на фронте крайне выгоден украинским властям.



- Они сознательно разгоняют шумиху вокруг конфликта, чтобы привлечь внимание мировых СМИ. Мол, нас бьют, мы ничего поделать не можем. Но в то же время, на основании появившихся в Сети фото и видео можно сказать, что они стянули к фронту большие силы. И теперь просто готовят информационную почву для возобновления конфликта.



- Какой план может быть у вооруженных сил Украины?



- Думаю, они просто очень вдохновились карабахскими событиями. Вперед пошлют купленные в Турции беспилотники, будут искать комплексы ПВО и пытаться их уничтожать. Если удастся, направят в зону конфликта всю свою авиацию и будут давить числом на нескольких участках фронта. В первую очередь будут пытаться отрезать республики от границы с Россией, давить танковыми клиньями и артиллерией. Впрочем, я думаю, что в Донецке это прекрасно понимают и готовят противнику сюрпризы.



ФЕДОР ДАНИЛЬЧЕНКО