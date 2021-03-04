В Таджикистане 80% населения согласны на вакцинацию от коронавируса

19:08 05.03.2021

В Таджикистане подавляющая часть населения хочет привиться от коронавируса, свое согласие выразили свыше 80%



ДУШАНБЕ, 5 мар - Sputnik. Более 80% граждан Таджикистана выразили согласие на проведение вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.



"Со стороны Минздрава проведен опрос среди населения республики, по итогам которого 81% граждан Таджикистана согласны на проведение вакцинации", - говорится в сообщении.



В пресс-службе напомнили, что в первую очередь получат вакцину медработники, а затем лица старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями, в частности, диабетом и гепатитом.



В настоящий момент Минздрав принял все необходимые меры для приема и хранения вакцины AstraZeneсa ("Астразенека"), поступление которой ожидается в марте-апреле 2021 года.



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"В медучреждениях республики уже оборудованы холодильные помещения для хранения вакцин и специальные комнаты для вакцинации", - уточнили в ведомстве.



Ранее Минздрав сообщал, что в рамках международного механизма COVAX ("Ковакс") Таджикистан безвозмездно получит вакцину AstraZeneсa в объеме 1,8 миллиона доз. В ближайшее время ожидается поступление свыше 170 тысяч доз.



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Первые 15 заразившихся были выявлены в стране 30 апреля. По данным Минздрава, общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии составляет 13 308, выздоровевших - 13 218, или 99,3%, от осложнений после заражения умерли 90 человек.