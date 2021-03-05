 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Куда ведут Америку военные интервенции, - А.Каневский
00:00 06.03.2021

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 05.03.2021 |

Прежние цели, новые средства, или На войне как на войне

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен сделал любопытное заявление: "Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой. Мы пробовали эту тактику в прошлом. Какими бы благими намерениями она ни сопровождалась, это не сработало. Это принесло дурную славу продвижению демократии и привело к потере доверия американского народа".

То, что "дорогостоящие военные интервенции" и "попытки свержения авторитарных режимов силой" принесли их американским инициаторам дурную славу, это верно, хотя признание данного факта Вашингтоном звучит неожиданно.

Без дорогостоящих военных интервенций пытался обходиться Дональд Трамп, но он потерпел поражение в столкновении с "глубинным государством", силы которого сформировали ныне действующую администрацию США. Тот же Энтони Блинкен в 2003 году поддерживал вторжение американских войск в Ирак, в 2009 году ратовал за вторжение войск США в Ливию, был заместителем советника президента США по национальной безопасности при Бараке Обаме, когда его администрация готовила на Ближнем Востоке "арабскую весну" и стимулировала государственный переворот на Украине 2014 года. Предполагать, что, став 71-м государственным секретарем США Блинкен будет проводить курс, отличный от того, какому он следовал в прошлом, было бы и наивно, и опрометчиво.

Куда ведут Америку военные интервенции

О чем идет речь?

Практически одновременно с выступлением Блинкена Белый дом опубликовал переходные положения Национальной стратегии безопасности: "Соединенные Штаты не должны и не будут участвовать в "вечных" войнах, которые стоят тысячи жизней и триллионы долларов. Мы будем ответственно работать над тем, чтобы покончить с самой долгой войной США в Афганистане… Вопрос не в том, будем ли мы поддерживать демократию, но в том, как мы будем это делать… Мы будем использовать силу собственного примера. Мы будем подталкивать других к проведению ключевых реформ, отмене плохих законов, борьбе с коррупцией (вспоминается, как боролись с коррупцией Хантер Байден и украинская компания "Бурисма" при участии Байдена-папы. – А.К.), прекращению несправедливой практики действий. Мы будем стимулировать демократическое поведение".

Куда ведут Америку военные интервенции

Замечательно! Американцы всегда были готовы "поддерживать демократию" и "стимулировать демократическое поведение". У них даже военные интервенции – "гуманитарные", как в 1999 году при бомбардировках Югославии или в 2001 году при вторжении в Афганистан. И когда не можешь победить, надо хотя бы на словах пообещать "покончить с самой долгой войной".

Клаузевиц говорил, что "война есть не что иное, как продолжение политики с привлечением иных средств". Вот и США продолжают свою политику, привлекая "иные средства". Джо Байден прояснил это вполне определенно, заявив на днях: "По моему приказу 25 февраля 2021 года Вооруженные силы США нанесли точечный удар по инфраструктуре в Восточной Сирии, которую использовали поддерживаемые Ираном негосударственные группы ополчения". Примерно так же могли высказаться о своей политике и Дональд Трамп, и Барак Обама.

В то же время, говоря об "иных средствах", используемых администрацией Байдена, которая исполняет свои обязанности всего-то полтора месяца, надо заметить, что эта команда повышает в своей внешней политике значение информационной, идеологической борьбы (из цитированного заявления Блинкена это хорошо видно).

Все большее значение приобретает так называемая гибридная война, где основной битвой является сражение за сердца и умы людей, где пропаганда, становясь главным оружием, отодвигает на второй план ракеты. А Интернет и социальные сети дают в руки участникам конфликтов совершенно немыслимые ранее средства ведения войны. Да это и дешевле, чем классические интервенции, как правило, вызывающие недовольство собственных граждан. Агитационные (информационные, психологические, гибридные) войны все чаще ведутся не единичными блогерами, а специальными воинскими частями.

И на войне как на войне. Есть все основания полагать, что администрация Байдена будет интенсифицировать "поддержку демократии". Взят курс на установление тотальной цензуры и в американских СМИ, и во всемирной Сети.

При этом и классические методы ведения войн не сбрасываются со счета. Оснований для благодушия нет. К ударам из-за океана надо быть готовым с самой неожиданной стороны.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614978000
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