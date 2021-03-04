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Армения заблудилась в трех армянских соснах, - И.Джорбенадзе
00:01 06.03.2021

Требование импичмента президента, "наезды" на армию говорят о намеренном обострении обстановки для сохранения статус-кво нынешней власти.

Градус накала страстей в Армении почти достиг точки кипения. Политический кризис в стране углубился еще больше после отказа президента Армена Саркисяна подписать решение премьер-министра Никола Пашиняна об отставке начальника Генштаба РА Оника Гаспаряна - документ с возражениями возвращен правительству, но снова перенаправлен президенту и отклонен им повторно. Теперь дело передано в Конституционный суд.

Напомним, увольнение начальника Генштаба стало ответом Пашиняна на заявление высокопоставленных армянских военных, включая Гаспаряна, в соответствии с которым премьер должен уйти в отставку. Глава правительства квалифицировал этот призыв как попытку государственного переворота и назвал начальника Генерального штаба "предателем". В Армении в параллельном режиме проходят митинги оппонентов власти и ее поредевших сторонников. Акции последних - под руководством самого Пашиняна и при его участии.

В ходе митинга на площади Республики он выдвинул новую инициативу - перехода Армении к полупрезидентской форме правления, хотя парламентская была введена в стране всего-то в 2018 году. Еще год назад полупрезидентскую форму Пашинян назвал "провальной", а сейчас считает, что парламентская "выявила огромное количество недостатков и таит риски для создания кризисных ситуаций". Однако таковые у Армении наличествовали еще со времен "завоевания" азербайджанских территорий, а затем приобрели самые разнообразные контексты - борьбы за власть, коррупции, социально-экономических проблем, националистических настроений и т. д.

Но все же, почему премьер затеял всю эту историю со сменой формы правления? Очевидно, что с целью продления своей власти, поскольку в парламенте он теряет абсолютную поддержку, соответственно, вскоре может потерять и рычаги управления, а потому - стоит попытаться переписать Конституцию. Между тем форма правления страной не имела бы большого значения, если бы в ней работали законы - как во внутриправовом поле, так и на международном уровне.

Еще одной "развлекаловкой", а фактически расчисткой пути для устновления единоличного правления, стала подкинутая провластной партией "Мой шаг" идея импичмента президента Саркисяна. Причина - его отказ подписать ходатайство премьера о снятии с должности начальника Генштаба. Отметим, что, согласно статье 141-й Основного закона РА, президент может быть отстранен от исполнения обязанностей за государственную измену, иное тяжкое преступление или грубое нарушение Конституции. Напомним, Пашинян уже инкриминировал ему "предательство", то есть подготовил почву для избавления от "ослушника".

Между тем, политолог Ерванд Бозоян отмечает, что президент является единственной фигурой, сохраняющей нейтралитет, но Пашинян "даже его хочет втянуть в конфликт". Эксперт считает, что таким образом поставлена "под сомнение государственность Армении". Что же касается согласия Пашиняна на проведение внеочередных парламентских выборов, Бозоян выступает против этого. "Поражение для … власти станет приговором. Она сделает все для победы, поэтому нельзя допускать ее к организации выборов. Обстановка в стране настолько напряженная, что выборы могут привести к гражданской войне в Армении", - приводит его слова Sputnik. Выход из создавшегося положения он видит в формировании временного правительства, члены которого после выборов не займут никаких постов во власти.

Собственно, такого же мнения придерживаются многие в Армении, поскольку уверенность во всемогуществе административного ресурса и его давлении на электорат в различных формах за последнее время только усилилась. Кстати, оппозиция утверждает, что и к участию в митингах в поддержку премьера людей принуждают - угрозами и подкупом. В справедливость и прозрачность проведения выборов мало кто верит, как и в стремление властей к разрядке внутриполитической напряженности. Как заявил лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян, "страну намеренно ведут к неопределенности и потрясениям, что чревато тяжелыми последствиями".

Впрочем, вполне вероятно, что в нынешних условиях стресса и хаоса Пашинян сумеет сохранить пост первого лица государства. С другой стороны, не исключен и сильный внутриполитический взрыв, поскольку власти все плотнее прижимают крышку "бурлящего котла". И хотя армяне сами довели себя практически до "точки невозврата", есть и те, кто считают, что ее "ставит" Москва. В частности, Lragir пишет: "Русским удается обострять внутреннее противостояние в Армении в условиях бездарности правительства". Иные же мыслят "масштабнее": за всеми армянскими бедами "торчат уши русско-турецкого тандема".

А пока Армения откровенно блуждает в "трех соснах", выявляя "предателей", позабыв о гражданском спокойствии, стагнации экономики, бедности, противоречивой внешней политике, ненавистный ей Азербайджан времени даром не теряет. В частности, президент Алиев заявил о решении создать в АР "малую модель турецкой армии" - второй, по его словам, "по силе армии в НАТО". Он отметил, что новые контракты по закупке самого современного вооружения производства Турции уже подписаны, что "еще больше усилит нашу армию".

Ирина Джорбенадзе
4 марта 2021

Источник - rosbalt.ru
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