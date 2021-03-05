Что нового предложат США Центральной Азии? - Е.Пустовойтова

00:02 06.03.2021

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 05.03.2021



Закрепить позиции американского крупного капитала в "мягком подбрюшье" России



Нервные президентские выборы 2020 года в США, несмотря на внешнюю непримиримость сторон, мало что поменяли в том, как Америка воспринимает окружающий мир. Как Трамп в 2018 году, а до него Обама в 2013 году, Байден отметился в ночь на 26 февраля авиаударом по территории Сирии. Бульдозер американской внешней политики движется заданным ходом независимо от того, кто им управляет. Известный американский политик Рон Пол (Ron Paul) пишет: "Президент Байден сделал то, что, к сожалению, стало традицией в Вашингтоне: бомбил Сирию... Байден стал членом клуба американских лидеров, чье вторжение на Ближний Восток, и особенно в Сирию, никак не защитило интересы США, но повлекло смерть многих тысяч гражданских лиц".



В свете этой заданности присмотримся к тому, чем обернется новое американское президентство для Средней Азии и Казахстана. Схема развития отношений с пятью постсоветскими государствами этого региона была заложена Трампом два года назад. Под соусом реформ по "укреплению верховенства права", "уважения прав человека", "укрепления стабильности и безопасности" эта схема предписывала Вашингтону "предоставлять техническую экспертизу государствам Центральной Азии в развитии и применении реформ юридического сектора, которые необходимы для защиты прав человека и улучшения инвестиционного климата и сохранения высококвалифицированной рабочей силы", указывает сайт Государственного департамента США. Если отбросить традиционную демагогию, то главное – "обеспечить прозрачные, открытые, выгодные, привлекательные условия для бизнеса США". Под это дело Трамп создал политическую платформу С5+1 (пять государств Центральной Азии и США). Для чего? А вот для чего: "Каждая страна должна проводить реформы, которые откроют регион для международных инвестиций и укрепят демократические институты... Успешное внедрение США в Центральной Азии будет способствовать интересам нашей собственной национальной безопасности и внесет вклад в защиту нашей родины, граждан и интересов за рубежом", – говорится на сайте Госдепа.



Однако это Трамп. А что Байден? The National Interest сообщает, что новому президенту надо использовать новые возможности в Средней Азии. Общее советское прошлое пяти республик образует и общий американский интерес, который состоит в том, чтобы оторвать эти республики от России. От Трампа к Байдену ничего не изменилось. Однако присутствие с той стороны хребтов Тянь-Шаня Китая все больше меняет траекторию движения пятерки – и эту траекторию администрации Байдена стремится скорректировать.



Возьмем, например, Киргизию. Ее внешний долг в 2020 году составил 4 миллиарда 850 миллионов долларов, или 30 процентов ВВП. 42 процента внешнего долга Киргизии приходится на Китай; Киргизия на пятом месте среди китайских должников. Двадцатый номер в этом списке – Таджикистан. А как считают аналитики пекинского Национального бюро экономических исследований, правительства развивающихся стран, таких как Киргизия и Таджикистан, должны Китаю даже больше, чем они сами думают. Ritm Eurasia пишет: "КНР не сообщает о правительственных кредитах и потому нет исчерпывающих стандартизированных данных по объему кредитов и потокам зарубежных займов, предоставленных Китаем… Сами страны-должники имеют неполную картину того, сколько они взяли в долг у Китая и на каких условиях".



США создали с Казахстаном и Узбекистаном Центральноазиатское инвестиционное партнерство (ЦАИП), обещающее инвестировать не менее 1 миллиарда долларов в течение пяти лет на "поддержку проектов, способствующих росту частного сектора и расширению экономических связей, торговли в Центральной Азии и на ближайших к ней территориях". Однако хватит ли миллиарда для того, чтобы вытеснить из Средней Азии Китай и Россию? Едва ли.



США присутствуют в этом регионе не только платформой C5+1 и ЦАИП. К примеру, Казахстан в сотрудничестве с Пентагоном строит под Алма-Атой учебный центр для тренировок казахских пограничников и антикризисный учебный центр по обучению специалистов по физической защите ядерных объектов в Усть-Каменогорске. И закупил американское оборудование для пунктов пропуска на российско-казахстанской границе. И разрешил открыть американские биолаборатории. А теперь сообщают, что Казахстан хочет купить два американских самолета-разведчика King Air B300ER Scorpion с полным набором разведывательного оборудования...



Входить в Среднюю Азию через взятки местным чиновникам для Вашингтона не впервой. Однако Вашингтон ведет строгий учет тех, кому, например, в Средней Азии пошли 50 миллиардов долларов, выданных MDB (Американский финансовый конгломерат, оказывающий широкий спектр финансовых услуг частным и юридическим лицам; входит в четверку крупнейших банков США, наряду с Citigroup, Wells Fargo и JPMorgan Chase) с момента обретения пятью республиками независимости.



Как сообщает The National Interest, на "новом пути" в Центральную Азию госсекретарь Энтони Блинкен (Anthony Blinken) должен укрепить взаимодействие со всеми пятью министрами иностранных дел региона. И вложить им в головы следующий принцип: Вашингтон намерен взаимодействовать с правительствами республик Центральной Азии не только на коллективной основе, но и с каждым отдельно. Ресурсы Финансовой корпорации развития, Экспортно-Импортного банка и других финансовых учреждений будут использоваться для того, чтобы форсировать инвестиции США в регион, закрепляя позиции американского крупного капитала в "мягком подбрюшье" России. Наверное, это и есть "новый подход" администрации Байдена к Центральной Азии.