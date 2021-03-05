 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Большая химия "Новичков" и "Старичков". Почему роспропаганда такая дебильная? - М.Синельников-Оришак
00:43 06.03.2021

Большая химия "Новичков" и "Старичков"
Не будь российская пропаганда такой твердолобой, она могла бы запихнуть "химическое оружие" Западу по самые гланды

Михаил Синельников-Оришак
5 марта 2021

Не задумывались, почему помереть от химического оружия - это по "международным канонам" полнейший беспредел, а превратиться в "радиоактивный пепел" вроде как более-менее? Все просто: из-за низкой эффективности первого и "убойности" второго. Парадокс, чем смертоноснее оружие, тем оно "добрее", если судить исключительно по "конвенциям".

Акцентирую сразу: надо различать "способ убийства" и "оружие", которым воюют. По преданию, применение началось аж с Наполеона при подавлении восстания аборигенов в тогдашней французской колонии Сан-Доминго (Гаити). Вроде бы из кратеров вулканов добывалась сера, сжигалась для получения оксида, которым "окуривались" бунтовщики. Не помогло: колония стала бывшей, провозгласив независимость.

За всю свою историю, химическое оружие ни разу не зарекомендовало себя "безупречным". Слишком уж непредсказуемое и хлопотное. Собственно, поэтому оно особо и не использовалось уже на фронтах (не путать с концлагерями) Второй мировой войны, хотя в Первую на него возлагались большие надежды. Одним из главных идеологов и разработчиков являлся нобелевский лауреат (1918 год), еврей Фриц Габер - национальность упомянута не случайно.

"Когда мир - ученый принадлежит миру, когда война - своей стране", - говорил Габер, вычерчивая формулы, запуская "промышленные образцы" и лично выезжая на передовую для испытаний. Получил высокое по тем меркам звание "капитана", хотя формально к армии отношения не имел.

Это его институт, под его руководством "подарил" миру "цианистый водород", известный под брендом "Циклон Б". Сам Габер бежал из Германии после прихода к власти Гитлера, а газ испытали на советских военнопленных практически сразу - 3 сентября 1941 года, после чего "подключили" Освенцим и Майданек. Среди казненных евреев, оказались и родственники Габера…

Справедливости ради - не в Германии придумали казнить газом. Любители котиков простите за натурализм, но в 1924 году в Неваде (США) впервые оборудовали газовую камеру, испытав передовое оборудование на кошках. Последний раз Америка применила "химическое оружие" против приговоренного преступника относительно недавно - в 1999 году. Газ не идентичный германскому, но похожий. Что же, касается "старичка" - "Циклона Б", то купить и воспользоваться можно по-прежнему.

Да-да, ближайший к нам адресок в Чехии. Но не только. Конечно же, был ребрендинг - не "циклон", а "ураган" (не единственная марка). И конторка, выпускавшая химию для нацистов уже не "Degesch" (аббревиатура, расшифровывающаяся - "Немецкое общество борьбы с вредителями"), а солидная международная корпорация. Раньше под "вредителями" подразумевались "недочеловеки", теперь - насекомые и грызуны. И опять же "недочеловеки подразумевались" не одними немцами: "Я не понимаю эту щепетильность в связи с использованием газа. Я твердо выступаю за использование ядовитого газа против нецивилизованных племен", - говорил министр по управлению Британскими колониями Уинстон Черчилль.

Франция, Германия, Великобритания, Америка… Какое же место по "химическому оружию" в этом списке занимает Россия (СССР)? Ну, как же - Тухачевский "травил газом крестьян". Ага, целых 3 раза, "хлорпикрином" ("раздражающий" газ), пытаясь "прослезить" и "выкурить" антоновцев из лесов, а не мирных землепашцев с пашни. Снаряды и шрапнельные гранаты - трофейные с царских складов, некоторые иностранного происхождения. Эффект - никакой (чисто "газовых жертв" обнаружить не удалось), поэтому "химические обстрелы" и прекратились. Для равновесия надо упомянуть - "газку" поддавали и белогвардейцы, и интервенты, что поделать - "мода" была такая.

Удивительно, но при всей "ужасности" ГУЛАГа, никто так и не заявил о применении "химического оружия" против зеков. А для "внешнего контура" Советский Союз со всем трудовым энтузиазмом, конечно же, создал "запасы", но уже к 80-м годам пришло понимание их бесперспективности на войне и дороговизны в быту.

Кстати, именно для снижения затрат на безопасность, транспортировку и обслуживание разрабатывались "бинарные заряды". Суть - два компонента безвредны, пока не смешиваются. Однако при этом увеличивается вес и снижается "фактор результативности". То есть, понадобится больше снарядов и "дорогое" не станет "дешевым".

В общем, подумали-подумали про отдельный подвид "массового истребления" и решили дружно - на фиг нужно! Сэкономим, дабы сосредоточиться на более перспективном. А чтоб никому неповадно было продолжать клепать "арбалеты" в эпоху "винтовок" (не у всех же "передовые технологии"), запустим "политический маркетинг" - какая гадость эта "химия"!

"Нарушение" Россией "конвенции по запрещению" умиляет: из всех, кто изобретал, внедрял и использовал химическое оружие, выбрали "самую-самую". Будь российская пропаганда хоть чуточку умнее, она могла бы в ответ напихать условному Западу по самые гланды - начиная от исторических примеров и заканчивая по-прежнему выпускаемым "старичком". Плевать, что "против вредителей", откуда нам знать, кого вы потом ими назовете?

Вместо этого, отечественные попугаи успешно продвигают "Новичок" - вещество без конкретной формулы. Переизобретать и производить "тупиковое" оружие для того, чтобы "угостить" Навального (пусть и за компанию со Скрипалями) - не слишком ли "тупиково"?

Это не значит, что кого-то не могли отравить. Это значит, что какой-то там "яд" и "боевое отравляющее вещество", как "оружие массового поражения" - две огромные разницы. Ртуть из градусника тоже может быть "боевой".

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1614980580
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