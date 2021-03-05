Кто-то еще надеется затормозить Китай на пути к мировому лидерству, - М.Морозов

08:22 06.03.2021 В Пекине рассматривают планы на 14-ю пятилетку и стратегию развития до 2035 года

Михаил Морозов

5 марта 2021



В отличие от всего мира, Китай, полностью контролирующий распространение коронавирусной инфекции, живет практически обычной жизнью. А потому, как это обычно бывает в эти весенние дни после наступления нового года по Лунному календарю, в Пекине проходит главное политическое и экономическое мероприятие - "две сессии". Так китайцы для краткости называют собрание Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) и сессию парламента - Всекитайского собрания народных представителей. В ходе этих сессий обычно подводятся итоги работы страны, обсуждаются и принимаются ежегодные планы развития, а также важнейшие законы и стратегические решения.



Нынешние "две сессии" особые, поскольку они утверждают план на очередную 14-ю пятилетку развития, а также стратегию до 2035 года. В отличие от России китайские планы государственные планы - это закон, а потому они обязательны к исполнению. Если что-то не удалось претворить в жизнь, подлежит анализу, виновные несут ответственность. Но поскольку планы в КНР научно обоснованы, имеют реальную практическую основу, их невыполнение - редкое ЧП. Вот и сейчас депутаты ВСНП рассматривают доклады о работе правительства в 2020 году и плане на 2021 год, а также проект 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития страны на 2021−2025 годы экономические задачи до 2035 года. Участники сессии утверждают также доклады об исполнении центрального и местных бюджетов за 2020 год и проекты бюджетов на 2021 год. На повестке дня ВСНП и ряд законопроектов и поправок к законам, отчеты о работе Постоянного комитета ВСНП, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры КНР.



Несколько лет тому назад Китай перешел к новой стратегии развития, сутью которой является упор на расширение и удовлетворение внутреннего спроса, в том числе за счет увеличения импорта и параллельного сохранения экспортных возможностей. Так называемая модель "двойной циркуляции". Эта стратегия заложена в основу пятилетнего плана и дальнейшего развития страны до 2035 года. Повышение благосостояния населения - приоритетная задача, сквозь призму которой рассматриваются планы и задачи. Отсюда цель - укрепление платежеспособного спроса 400-миллионного среднего китайского среднего класса и расширение его за счет подтягивания небогатых слоев населения.



Как известно, накануне председатель КНР Си Цзиньпин объявил о полной победе над бедностью в стране. Это означает, что наиболее отсталые регионы и бедные слои населения получили источники для улучшения их благосостояния и стимулы для развития. А это послужит дополнительной гарантией расширения количества платежеспособных потребителей. Согласно планам, КНР ставит амбициозную задачу - к 2035 году удвоить объем экономики и доходов на душу населения, что позволит достичь показателя стран со средним уровнем достатка. России, где доходы населения падают уже 8 лет подряд, трудно даже представить о чем идет речь. Сейчас объем китайской экономики примерно в десять раз больше российской и несколько уступает американской. Но планы говорят о том, что уже через несколько лет КНР обгонит США по объему ВВП и приблизится к развитым странам по среднедушевому доходу.



Среди приоритетов развития и основ будущего движения вперед - поощрение инноваций, призванное радикальное снизить зависимость от иностранных технологий. Эта задача, была сформулированная ранее в программе "Сделано в Китае-2025" и будет полностью реализована именно за начавшуюся пятилетку. Кстати, в области кое-что уже сделано. В мировом рейтинге Global Innovation Index КНР за предыдущие 5 лет поднялась на 15 позиций - с 29 места на 14 место. А расходы на НИОКР выросли с 1,42 трлн юаней (около 219,4 млрд долларов) до 2,21 трлн (около 22 трлн рублей - это почти весь бюджет России).



Другой приоритет - ставка на чистые источники энергии, что позволит приблизить решение еще одной стратегической задачи - к 2060 году довести выбросы углекислого газа до нулевого уровня. Для этого будет ускорено строительство новой инфраструктуры: сетей связи пятого поколения, суперкомпьютеров, высокоскоростного общественного транспорта, дорог и общественной инфраструктуры. В энергетике будет сделан упор на отказ от угля в пользу газа, а также ускоренное развитие возобновляемых источников энергии.



В Пекине не скрывают, что в условиях усиливающегося противостояния с США, Китай будет больше опираться на собственные силы и сокращать зависимость от внешних рынков, иностранных технологий и капиталов. Однако Китай не собирается быть инициатором этого процесса экономического противостояния, лишь отвечая на выпады и защищая свои стратегические интересы. Наоборот, КНР всячески демонстрирует свою приверженность стабильным экономическим отношениям с США и ЕС, тем не менее, Пекин принимает превентивные меры против протекционистской политики Запада. Однако это не означает, что Китай закрывается от мира. Наоборот, взят курс на еще большую открытость экономики и финансовой сферы.



Что стоит за строительством "коммерческих городов" в Америке

Упор внешнеэкономической стратегии будет перенесен в более дружественные регионы, такие, как Юго-Восточная Азия, которая уже стала главным торговым партнером КНР. В приоритете также развитие проекта "Один пояс и один путь".



Не в китайских традициях излишне информировать мир о своих планах и тем более давать утечки относительно еще не утвержденных программ. Детально мы узнаем о том, что решено, несколько позже. Тем не менее, от официальных китайских представителей уже известно о некоторых интересных моментах во внутренней политике.



В частности, Китай будет реализовывать государственную стратегию активного реагирования на старение населения в период 14-й пятилетки /2021−2025 гг./, говорится в докладе о работе правительства, представленном на рассмотрение 4-й сессии ВСНП 13-го созыва в пятницу.



Большое внимание будет уделено продовольственной безопасности. Запланировано, что ежегодно в течение 14-й пятилетки в КНР будет производиться не менее 650 млн тонн зерна. Это в 5 раз больше, чем было собрано в России в прошлом году (а это второй по объему урожай за всю историю нашей страны). В ближайшее время в Китае завершится создание национального банка семян и он станет крупнейшим в мире. Кроме того, Китай будет придерживаться самой строгой системы защиты пахотных земель, говорится в проекте "Основных положений 14-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития и перспективных целей развития на период до 2035 года".



Словом, Китай, который, кстати, единственный из крупных экономик мира показал рост ВВП (2,3%)в ковидном 2020 году, продолжает свое поступательное развитие.



Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд". Источник - svpressa.ru

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