 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 06.03.2021
10:39  Толкун Камчыбекова - новая глава пресс-службы правительства Киргизии
10:20  Новым министром по экономике и финансовой политике ЕЭК стал казах Бекетаев
10:13  В Узбекистане могут открыть филиалы казахстанских вузов. Плодим неучей
10:00  КирКадры. Уволен Таласский губернатор - уличный "активист", шантажист и лоботряс Бузурманкулов
08:22  Кто-то еще надеется затормозить Китай на пути к мировому лидерству, - М.Морозов
00:43  Большая химия "Новичков" и "Старичков". Почему роспропаганда такая дебильная? - М.Синельников-Оришак
00:38  Как кошмарят бизнес в Киргизии. Невыученные уроки, - Р.Харизов

00:26  Без вести пропащая: как Тыва пытается выбраться из депрессии
00:23  Возвращение бумеранга цветных революций, - Александр Бартош
00:18  Идет волна: почему Украину снова захлестывает коронавирус, - И.Кармазин
00:02  Что нового предложат США Центральной Азии? - Е.Пустовойтова
00:01  Армения заблудилась в трех армянских соснах, - И.Джорбенадзе
00:00  Куда ведут Америку военные интервенции, - А.Каневский
Пятница, 05.03.2021
19:38  Так и шо? Блинкен ввел санкции против Коломойского
19:08  В Таджикистане 80% населения согласны на вакцинацию от коронавируса
18:46  КырБизнес. Канадские хозяева золотого "Кумтора" инспирируют "трудовой коллектив" на свою защиту
18:42  "Мемориал" обратился в ЕСПЧ по делу туркменского блогера Чолиева, выдворяемого из Москвы на родину
18:31  Как выглядела царевна-казашка эпохи Касым-хана? (посвящается празднику 8 марта), - Н.Даутбеккызы
18:01  Украина возобновила войну на Донбассе: десятки раненых, - "МК"
15:23  За что народовольцы казнили царя-"освободителя" Александра II (уроки истории)
15:02  Новым ректором Исламского института стал Зокирзода и другие назначения в Таджикистане
14:48  Тьма египетская: США хотят прихлопнуть весь экспорт русского оружия
13:04  Кровавый принц. Как борются за власть саудиты, - Е.Наумова
13:03  В бочку с нефтью к нам глядит и пиндос, и саудит
12:58  В Туркменистане начали вручать женщинам по $2 к 8 марта
12:12  К вопросу о происхождении локайцев (1952), - Б.Кармышева
11:59  Трофим Денисович Аркадаг приказал сеять посреди зимы. Заяровятся озимые...
11:46  В Киргизии упразднили Финпол. Иначе "присело" бы все жапар-правительство?
11:01  Патриотизм по-казахски: много шума – и ничего..., - Баян Ахмет
11:00  Почему граждане Казахстана не хотят учить казахский язык? - Жулдыз Смагулова
10:05  Задержан начальник УВД кыргызского Кара-Куля. Оказался вором и мошенником
09:56  Садыр Жапаров: "Россия, ну дай миллиард!"
09:53  Первый блин Блинкена: США признались в силовом насаждении демократии
09:35  В Кыргызстан с визитом едет министр просвещения России. Хорошо б там и остался...
08:44  10 неизестных ракет приземлились в американскую базу Айн-аль-Асад в Ираке
08:38  В отношениях с Кыргызстаном Казахстан будет ориентироваться на Россию? - С.Уралов
08:02  Мифы и правда. Кто и как выбирал ханов в казахской степи?
00:46  Китай готовится удвоить ВВП к 2035 году, - "НГ"
00:14  Паралич диктатора. Битва за Кувейт: 30 лет спустя, - Александр Храмчихин
00:12  Как большевики свергали Николая в феврале 1917 (уроки полит-технологии), - И.Друзь
Четверг, 04.03.2021
21:59  Дональд Трамп возвращается в политику, - В.Прохватилов
21:36  Санитарка, звать Тамарка... Слащева с дракой вернула себе редакторство официозным "Словом Кыргызстана"
20:36  Новая Конституция ведет Киргизию к новой революции, - В.Панфилова
20:14  Кремль сдавит горло США титановой хваткой
19:33  На торги аукциона в Москве выставлены редчайшие денежные знаки Чимионского рабкоопа (1924 г.)
18:38  Токаев прекратил борьбу за землю. В Казахстане, опасаясь китайской экспансии, запретили продажу сельхозугодий иностранцам
17:40  В Киргизии будут судить.. действующую главу ВерхСуда мадам Калиеву. Она - против
14:57  А.Дубнов разглядел в С.Жапарове харизму и черные носки
13:46  Националистические беспорядки 1969 года в Ташкенте : почему они произошли (уроки истории)
13:44  Украина доигралась: Донбассу вернули право на ответку
13:41  Ближний Восток - дипломатия перестрелок, - А.Желенин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кто-то еще надеется затормозить Китай на пути к мировому лидерству, - М.Морозов
08:22 06.03.2021

В Пекине рассматривают планы на 14-ю пятилетку и стратегию развития до 2035 года
Михаил Морозов
5 марта 2021

В отличие от всего мира, Китай, полностью контролирующий распространение коронавирусной инфекции, живет практически обычной жизнью. А потому, как это обычно бывает в эти весенние дни после наступления нового года по Лунному календарю, в Пекине проходит главное политическое и экономическое мероприятие - "две сессии". Так китайцы для краткости называют собрание Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) и сессию парламента - Всекитайского собрания народных представителей. В ходе этих сессий обычно подводятся итоги работы страны, обсуждаются и принимаются ежегодные планы развития, а также важнейшие законы и стратегические решения.

Нынешние "две сессии" особые, поскольку они утверждают план на очередную 14-ю пятилетку развития, а также стратегию до 2035 года. В отличие от России китайские планы государственные планы - это закон, а потому они обязательны к исполнению. Если что-то не удалось претворить в жизнь, подлежит анализу, виновные несут ответственность. Но поскольку планы в КНР научно обоснованы, имеют реальную практическую основу, их невыполнение - редкое ЧП. Вот и сейчас депутаты ВСНП рассматривают доклады о работе правительства в 2020 году и плане на 2021 год, а также проект 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития страны на 2021−2025 годы экономические задачи до 2035 года. Участники сессии утверждают также доклады об исполнении центрального и местных бюджетов за 2020 год и проекты бюджетов на 2021 год. На повестке дня ВСНП и ряд законопроектов и поправок к законам, отчеты о работе Постоянного комитета ВСНП, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры КНР.

Несколько лет тому назад Китай перешел к новой стратегии развития, сутью которой является упор на расширение и удовлетворение внутреннего спроса, в том числе за счет увеличения импорта и параллельного сохранения экспортных возможностей. Так называемая модель "двойной циркуляции". Эта стратегия заложена в основу пятилетнего плана и дальнейшего развития страны до 2035 года. Повышение благосостояния населения - приоритетная задача, сквозь призму которой рассматриваются планы и задачи. Отсюда цель - укрепление платежеспособного спроса 400-миллионного среднего китайского среднего класса и расширение его за счет подтягивания небогатых слоев населения.

Как известно, накануне председатель КНР Си Цзиньпин объявил о полной победе над бедностью в стране. Это означает, что наиболее отсталые регионы и бедные слои населения получили источники для улучшения их благосостояния и стимулы для развития. А это послужит дополнительной гарантией расширения количества платежеспособных потребителей. Согласно планам, КНР ставит амбициозную задачу - к 2035 году удвоить объем экономики и доходов на душу населения, что позволит достичь показателя стран со средним уровнем достатка. России, где доходы населения падают уже 8 лет подряд, трудно даже представить о чем идет речь. Сейчас объем китайской экономики примерно в десять раз больше российской и несколько уступает американской. Но планы говорят о том, что уже через несколько лет КНР обгонит США по объему ВВП и приблизится к развитым странам по среднедушевому доходу.

Среди приоритетов развития и основ будущего движения вперед - поощрение инноваций, призванное радикальное снизить зависимость от иностранных технологий. Эта задача, была сформулированная ранее в программе "Сделано в Китае-2025" и будет полностью реализована именно за начавшуюся пятилетку. Кстати, в области кое-что уже сделано. В мировом рейтинге Global Innovation Index КНР за предыдущие 5 лет поднялась на 15 позиций - с 29 места на 14 место. А расходы на НИОКР выросли с 1,42 трлн юаней (около 219,4 млрд долларов) до 2,21 трлн (около 22 трлн рублей - это почти весь бюджет России).

Другой приоритет - ставка на чистые источники энергии, что позволит приблизить решение еще одной стратегической задачи - к 2060 году довести выбросы углекислого газа до нулевого уровня. Для этого будет ускорено строительство новой инфраструктуры: сетей связи пятого поколения, суперкомпьютеров, высокоскоростного общественного транспорта, дорог и общественной инфраструктуры. В энергетике будет сделан упор на отказ от угля в пользу газа, а также ускоренное развитие возобновляемых источников энергии.

В Пекине не скрывают, что в условиях усиливающегося противостояния с США, Китай будет больше опираться на собственные силы и сокращать зависимость от внешних рынков, иностранных технологий и капиталов. Однако Китай не собирается быть инициатором этого процесса экономического противостояния, лишь отвечая на выпады и защищая свои стратегические интересы. Наоборот, КНР всячески демонстрирует свою приверженность стабильным экономическим отношениям с США и ЕС, тем не менее, Пекин принимает превентивные меры против протекционистской политики Запада. Однако это не означает, что Китай закрывается от мира. Наоборот, взят курс на еще большую открытость экономики и финансовой сферы.

Что стоит за строительством "коммерческих городов" в Америке
Упор внешнеэкономической стратегии будет перенесен в более дружественные регионы, такие, как Юго-Восточная Азия, которая уже стала главным торговым партнером КНР. В приоритете также развитие проекта "Один пояс и один путь".

Не в китайских традициях излишне информировать мир о своих планах и тем более давать утечки относительно еще не утвержденных программ. Детально мы узнаем о том, что решено, несколько позже. Тем не менее, от официальных китайских представителей уже известно о некоторых интересных моментах во внутренней политике.

В частности, Китай будет реализовывать государственную стратегию активного реагирования на старение населения в период 14-й пятилетки /2021−2025 гг./, говорится в докладе о работе правительства, представленном на рассмотрение 4-й сессии ВСНП 13-го созыва в пятницу.

Большое внимание будет уделено продовольственной безопасности. Запланировано, что ежегодно в течение 14-й пятилетки в КНР будет производиться не менее 650 млн тонн зерна. Это в 5 раз больше, чем было собрано в России в прошлом году (а это второй по объему урожай за всю историю нашей страны). В ближайшее время в Китае завершится создание национального банка семян и он станет крупнейшим в мире. Кроме того, Китай будет придерживаться самой строгой системы защиты пахотных земель, говорится в проекте "Основных положений 14-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития и перспективных целей развития на период до 2035 года".

Словом, Китай, который, кстати, единственный из крупных экономик мира показал рост ВВП (2,3%)в ковидном 2020 году, продолжает свое поступательное развитие.

Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд".

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615008120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат принял поправки в Закон о науке
- При Мажилисе создан Межпартийный совет
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с руководством Chevron
- 30 иностранных фармпроизводителей локализуют свое производство в РК – А. Мамин
- Кадровые перестановки
- Вице-премьеры Казахстана и Узбекистана обсудили совместные меры по предотвращению распространения COVID-19
- Почему граждане Казахстана не хотят учить казахский язык?
- Оболочка и содержание. Часть вторая
- Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  