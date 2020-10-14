 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КирКадры. Уволен Таласский губернатор - уличный "активист", шантажист и лоботряс Бузурманкулов
10:00 06.03.2021

6 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Уволен полпред правительства в Таласской области

Айбек Бузурманкулов освобожден от занимаемой должности полномочного представителя правительства в Таласской области. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов. Решение принято в связи с переходом Айбека Бузурманкулова на другую работу.

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БУСУРМАНКУЛОВ (БУЗУРМАНКУЛОВ) Айбек Мырзакеримович
/ /
[..1983 - ..]
родился в селе Кок-Токой Таласской области. Кыргыз.

В 2005 году окончил Академию государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, факультет экономики и менеджмента.

2006 г. - Аудитор TIP-программы в ОАО "Реемтсма Кыргызстан";
2006 - 2010 гг. - "БТА Банк", специалист отдела микрокредитования;
2010 - 2011 гг. - "БТА Банк", главный специалист управления микрокредитования;
2011 - 2013 гг. - "БТА Банк", главный специалист сектора микрокредитования;
2013 г. - Банк "Кыргызстан", начальник кредитного отдела;
2013 - 2015 гг. - начальник кредитного отдела Учкунского филиала Банка Кыргызстана;
2015 - 2017 гг. - начальник кредитного отдела Бишкекского паркового отделения Банка Кыргызстана.

в 2010–2015 годах работал в коммерческих банках.

гражданский активист, сопредседатель партии "Эркин эл", герой апрельской революции. В 2017 году являлся уполномоченным представителем кандидата в президенты Азимбека Бекназарова, 37 лет.

Известен также тем, что неоднократно выступал за пересмотр решений государства по месторождению Джеруй.

Пресса писала, что в июне этого года его доставили в ОВД Таласского района для профилактической беседы.

По неподтвержденным данным, он намеревался организовать встречу с населением, хотя массовые мероприятия были под запретом из-за эпидемии коронавируса.

с 14.10.2020 - 6.03.2021 - полномочный представитель правительства КР в Таласской области /назначен указом президента С.Жээнбекова/

Женат, имеет трех дочерей и двух сыновей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615014000
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