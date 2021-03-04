 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 04.03.2021
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Новым министром по экономике и финансовой политике ЕЭК стал казах Бекетаев
10:20 06.03.2021

В ЕЭК назначен новый министр по экономике и финансовой политике

Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев
Tazabek - Новым министром по экономике и финансовой политике ЕЭК назначен Руслан Бекетаев, говорится в материалах ЕЭК.

Решением Высшего Евразийского экономического совета с 5 марта новым членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан назначен Руслан Бекетаев. В его компетенцию войдут вопросы развития предпринимательской деятельности, финансовой политики, трудовой миграции и социальной защиты в Евразийском экономическом союзе.

Руслан Бекетаев сменил на этом посту в Комиссии Тимура Жаксылыкова, который назначен на должность первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

Ранее Руслан Бекетаев занимал должности заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана, председателя Комитета казначейства Министерства финансов Казахстана. Перед назначением на должность министра по экономике и финансовой политике ЕЭК около семи лет занимал пост вице-министра финансов Казахстана.
Подробнее: www.tazabek.kg/news:1686392/?f=cp

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Источник - tazabek.kg
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