Толкун Камчыбекова - новая глава пресс-службы правительства Киргизии

10:39 06.03.2021

4 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В пресс-службе правительства новый руководитель



Сменился заведующий отделом информационного обеспечения аппарата правительства. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе кабмина.



Распоряжением премьер-министра на должность назначена Толкун Камчыбекова. До ноября 2020 года она почти четыре года руководила пресс-службой ОАО "Кыргызалтын".



На посту Толкун Камчыбекова сменила Бакыта Рысалиева.