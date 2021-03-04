Толкун Камчыбекова - новая глава пресс-службы правительства Киргизии

|19:38 Так и шо? Блинкен ввел санкции против Коломойского
19:08 В Таджикистане 80% населения согласны на вакцинацию от коронавируса
18:46 КырБизнес. Канадские хозяева золотого "Кумтора" инспирируют "трудовой коллектив" на свою защиту
18:42 "Мемориал" обратился в ЕСПЧ по делу туркменского блогера Чолиева, выдворяемого из Москвы на родину
18:31 Как выглядела царевна-казашка эпохи Касым-хана? (посвящается празднику 8 марта), - Н.Даутбеккызы
18:01 Украина возобновила войну на Донбассе: десятки раненых, - "МК"
15:23 За что народовольцы казнили царя-"освободителя" Александра II (уроки истории)
15:02 Новым ректором Исламского института стал Зокирзода и другие назначения в Таджикистане
14:48 Тьма египетская: США хотят прихлопнуть весь экспорт русского оружия
13:04 Кровавый принц. Как борются за власть саудиты, - Е.Наумова
13:03 В бочку с нефтью к нам глядит и пиндос, и саудит
12:58 В Туркменистане начали вручать женщинам по $2 к 8 марта
12:12 К вопросу о происхождении локайцев (1952), - Б.Кармышева
11:59 Трофим Денисович Аркадаг приказал сеять посреди зимы. Заяровятся озимые...
11:46 В Киргизии упразднили Финпол. Иначе "присело" бы все жапар-правительство?
11:01 Патриотизм по-казахски: много шума – и ничего..., - Баян Ахмет
11:00 Почему граждане Казахстана не хотят учить казахский язык? - Жулдыз Смагулова
10:05 Задержан начальник УВД кыргызского Кара-Куля. Оказался вором и мошенником
09:56 Садыр Жапаров: "Россия, ну дай миллиард!"
09:53 Первый блин Блинкена: США признались в силовом насаждении демократии
09:35 В Кыргызстан с визитом едет министр просвещения России. Хорошо б там и остался...
08:44 10 неизестных ракет приземлились в американскую базу Айн-аль-Асад в Ираке
08:38 В отношениях с Кыргызстаном Казахстан будет ориентироваться на Россию? - С.Уралов
08:02 Мифы и правда. Кто и как выбирал ханов в казахской степи?
00:46 Китай готовится удвоить ВВП к 2035 году, - "НГ"
00:14 Паралич диктатора. Битва за Кувейт: 30 лет спустя, - Александр Храмчихин
00:12 Как большевики свергали Николая в феврале 1917 (уроки полит-технологии), - И.Друзь
|Толкун Камчыбекова - новая глава пресс-службы правительства Киргизии
10:39 06.03.2021
4 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
В пресс-службе правительства новый руководитель
Сменился заведующий отделом информационного обеспечения аппарата правительства. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе кабмина.
Распоряжением премьер-министра на должность назначена Толкун Камчыбекова. До ноября 2020 года она почти четыре года руководила пресс-службой ОАО "Кыргызалтын".
На посту Толкун Камчыбекова сменила Бакыта Рысалиева.