На кой?! Заграничные хакеры взломали "личную страничку" Жапар-хана

14:03 06.03.2021

ГКНБ: Страницу Садыра Жапарова взломали из-за рубежа



По факту взлома личной страницы президента Садыра Жапарова в социальной сети Facebook ведется проверка, сообщили в ГКНБ.



Уже установлено, что взлом был осуществлен из-за рубежа.



"В настоящее время ведется сооответствующая работа по данному инциденту", - заявили в ведомстве.



Напомним, сегодня пресс-секретарь президента Галина Байтерек сообщила о взломе страницы неизвестными. По ее словам, от имени президента хакеры писали негативные комментарии под публикациями пользователей, в том числе под видео с заявлением депутата Дастана Бекешева. Парламентарий, к слову, ответил взломщикам.