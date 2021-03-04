Несвобода слова. "Глубинный майдан" против "глубинного народа", - К.Кеворкян

15:15 06.03.2021

Константин Кеворкян

04.03.2021,



В 90-х годах прошлого века одним из реальных достижений независимой Украины стала свобода слова. В информационной сфере были активно представлены конкурирующие олигархические группировки, множество политических партий, в бурном море страстей и рекламы как-то выживали мелкие издания и студии

Брутальный раскол на "своих" и "чужих", произошедший после оранжевого майдана, неминуемо отразился на положении оппозиционной на тот момент прессы - давили, закрывали, лишали эфира. Иное дело, якобы проевропейские "оранжевые" были не настолько сильны и монолитны, чтобы сразу придушить неугодную вольницу. Да и сами журналисты еще старались сохранить остатки здравого смысла и самостоятельности.



Однако 2013-14 годах разлом стал резким и необратимым. Было пролито море человеческой крови, и не без участия сочувствующей госперевороту прессы развязана кампания травли всех инакомыслящих, в том числе оппозиционных журналистов. Некоторые, позже сами пострадавшие от действий режима, тоже принимали участие в разжигании ненависти к Антимайдану, Крыму, Донбассу. А гнусные отзывы промайданных коллег после убийства Олеся Бузины проложили неодолимую пропасть между элементарной порядочностью и пропагандистским прислужничеством.



Сейчас режим последовательно взялся за тех, кто балансировал посредине, стараясь учитывать политические реалии постмайданной Украины, требования ужесточающегося законодательства, внутренний "европейский выбор" и объективную реальность. Однако невозможно соблюдать объективность, если информационное поле переформатировано целиком, как невозможно получить истинное изображение в кривом зеркале.

Закрытие трех оппозиционных телеканалов и их дальнейшие конвульсии в виде попытки создания нового вещателя (немедленно прихлопнутого властью) должны окончательно развеять иллюзии о сути современной Украины. Но журналисты закрытых телеканалов упорно пытаются апеллировать к Западу, откуда и приходят указания уничтожить "пророссийскую" оппозицию в информационном пространстве. Вот снова рвались под Верховной Радой вручить петицию приехавшему председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю.



Журналисты пишут в ОБСЕ, Совет Европы, Европарламент в надежде… В надежде на что? "Мы не ставим перед собой цель воевать с нынешней властью. Мы как журналисты всего лишь хотим продолжать работать и доносить людям правду о происходящем в стране и за ее рубежами… Просим вас отреагировать на сложившуюся ситуацию и дать свою оценку происходящему". Не ставите целью "воевать с властью", "всего лишь", покорные, "хотите работать"?



Все понимаю: и стесненность маневра, и сложность выживания, по-человечески сочувствую. Но, может, корень проблем Украины не только в Порошенко или Зеленском, но и в тех учебных заведения, где вас обучали (типа "Могилянки" и всяческих журфаков), и в том Майдане, которому многие из вас сочувствовали, и вообще в вашем внутреннем "европейском выборе"?

Даже сейчас, вынуждено уйдя в интернет, вы стараетесь соблюдать дискриминационное мовное законодательство, хотя зачем? Или в рамках несуществующей "объективности" предоставляете эфир патентованным негодяям - ради чего? Чтобы оставаться "своими" для тех, кто вас своими не считает по определению.



Ваше упорство достойно уважения, но истинные перспективы таятся не в действующей системе, а в выборе нового пути, который радикально отличается от старого, в стратегическом осознании пагубности происходящего вокруг. Борьба за настоящую свободу слова на Украине становится частью борьбы за мир и демайданизацию. Без этого, как говорил Остап-не-Дроздов, "пишите в лигу сексуальных реформ".



"Мы вполне заслужили свою нищету и несвободу, - возвращаясь мыслью к узловым событиям 2014 года пишет обозреватель Михаил Мищишин. - Потому что прокляли и назвали предателями тех, кто, жертвуя собой, оплеванный и опороченный толпой, встал на защиту Конституции Украины, а значит, интересов простого украинца".

И некоторые из вас, коллеги, принимали в травле непосредственное участие.



Блогер Алексей Куракин дает беглый обзор информационного пространства современной Украины: "В Херсоне "казнили" Путина, изготовленного из газет "Партии Шария"… Во Львовском горсовете создадут депутатский хор - для улучшения коммуникации между народными избранниками… Зеленский "подякував" Джо Байдену за сильный месседж: "Крым - это Украина!"… При строевом шаге украинские военные будут поднимать ногу на 5 см ниже… Эстонская разведка предупредила Украину… Я извиняюсь. Мы решили врагов смехом уморить?"



Но ведь вы, дорогие коллеги, подаете эти новости всерьез!



Украина деградирует, и это необратимо. Глубинный майдан подменил глубинный народ, да и само государство. Вся структура государства пронизана "активистами", грантоедами, ворюгами и национал-фанатиками, а на "скамейке запасных" точно такие. Выход один: снос всей конструкции, иначе она будет воспроизводить себя вновь и вновь.



Необходимо переустройство Украины на иных принципах - Руина реконструкции не подлежит. Просто некоторые, уважаемые коллеги, поняли это значительно раньше.