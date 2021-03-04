 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Затулин: Украина готовит блицкриг в Донбассе
15:28 06.03.2021

Затулин: Украина готовит капитуляцию России в Донбассе
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Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал заявление главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, что Украина предпримет "решительные шаги", если Росси не признает себя стороной конфликта в Донбассе.

"Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть", - считает Затулин.

По его словам, Киев надеется, что эта политика будет поддержана США, а затем Вашингтон заставит и других участников "нормандского формата" Францию и Германию одобрить подобные планы.

"Речь идет о ревизии минских соглашений", - отметил Затулин, добавив, что попытки ревизии начались еще первое время после подписания документа.

"Все происходящее надо рассматривать комплексно с наступлением на Украине на русский язык, ударами по оппозиции, преследованием инакомыслящих, закрытием телеканалов", - считает депутат.

Затулин также не исключил, что это является дипломатической подготовкой военной провокации, чтобы добиться принуждения Донецка, Луганска и России к капитуляции.

"План страдает многими изъянами... Я думаю, Россия наложит вето на эти рассуждения, вот и все", - подытожил российский политик.

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Стрелков: "Украина танки к Донбассу везет составами"

Экс-министр обороны ДНР Игорь стрелков опубликовал сводку боевых действий за 5 марта и сообщил о переброске украинской армией танков железнодорожным составом. Ранее он высказывал предположения о том, когда и по каким направлениям может начаться наступление ВСУ на Донбасс.

"В ночь и утром с 4 на 5 марта погибли и получили тяжелые (смертельные) ранения 3 человека", - написал Стрелков на своей странице в сети "ВКонтакте", добавив, что у всех погибших были пулевые ранения в голову, что говорит о работе украинского снайпера.

"По оперативным данным, со стороны Харькова через Изюм проследовал железнодорожный состав, на ЖД платформах которого находились танки и БМП", - также сообщил Стрелков.

При этом ранее в эфире программы "Донбасская Цусима" на Youtube Стрелков отмечал, что если украинская армия ударит по наименее защищенному участку от Докучаевска до Мариуполя и одновременно зайдет с юга, то может легко продвинуться. "Украина будет наступать со стороны Дебальцево, чтобы разрубить [армию Донбасса] с Севера", - считает Стрелков. Бывший министр обороны непризнанной республики также отметил, что если Донецк будет взят, то ополчение сдаст Донбасс.

"Я полагаю, что это может начаться после периода распутицы, примерно в первой декаде апреля", - также отмечал Стрелков.

Остап Жуков

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615033680
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