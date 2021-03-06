 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как узурпировать власть в Америке. США на пути к диктатуре одной партии, - В.Прохватилов
16:02 06.03.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 06.03.2021

Палата представителей Конгресса США большинством голосов 220 против 210 проголосовала за проект закона, направленного на установление в стране де-факто однопартийной системы.

Подготовленный демократами законопроект H.R.1 , названный "Актом для народа" (For the People Act of 2021) отменяет заложенный отцами-основателями избирательный федерализм и навязывает Америке новую модель выборов.

Законопроект предусматривает автоматическую регистрацию избирателей, отменяя проверки на избирательных участках. Разрешается голосовать без удостоверения личности. Это даст возможность одним и тем же людям голосовать по многу раз, устраивать "карусели", облегчит участие в голосовании незаконных мигрантов. При этом избиратели смогут напечатать любое количество бюллетеней на домашних принтерах.

"Акт для народа" позволяет третьим лицам собирать бюллетени у других избирателей и отправлять их по почте. Согласно законопроекту, "наблюдатели на выборах не смогут оспорить законность бюллетеней". Обнаружение нарушений в ходе голосования станет невозможным. Демократия в Америке окончательно превратится в бутафорию.

Впервые в истории США предполагается ввести государственное финансирование кандидатов на выборах в конгресс. Им будут перечисляться по 1200 долларов из бюджета на каждые 200 долларов, собранные в виде пожертвований. Избирательные округа будут нарезаться федеральными властями, тогда как раньше это было прерогативой штатов, а пересмотр границ избирательных округов должен дать преимущество демократам.

Объявляется федеральным преступлением "сообщение или обеспечение передачи заведомо ложной информации о выборах". Тем самым любой, кто оппонирует властям, может быть признан уголовным преступником.

Бывший генеральный прокурор Канзаса Фил Кляйн предупреждает, что принятие этого законопроекта в палате представителей означает, что "демократы пытаются ввести в Соединенных Штатах однопартийное правление".

То, что американская политическая система начала движение к диктатуре одной партии, очевидно. Тем не менее председатель палаты представителей Нэнси Пелоси убеждает, что законопроект H.R.1 нацелен на борьбу "с большими, мутными деньгами, предназначенными для отстаивания сомнительных политических интересов, и усиливает голос американского народа". Ей вторит The Intercept: мол, "Акт для людей" сделает политическую систему США "более демократичной".

Эту демагогию воспринимают далеко не все. Выдать стремление демократов установить монополию на власть за политику "расширения влияния простых людей" не так просто. В нижней палате конгресса за законопроект не проголосовал ни один республиканец.

"Палата представителей проголосовала за законопроект, который попирает свободу слова и права на свободу ассоциаций американских граждан", – заявил старший советник Alliance Defending Freedom Зак Прюитт. – …HR 1 выдвигает агрессивные правила в отношении возможности отдельных американцев и групп граждан обсуждать жизненно важные политические вопросы… и осуществлять конституционно защищенные свободы. Законопроект вторгается в личные финансовые решения, принимаемые обычными гражданами, подвергая их преследованиям и запугиванию просто за то, что они занимались делами, которые им небезразличны".

В 2022 году в США должны состояться выборы в конгресс, и CNN приводит данные Центра правосудия Бреннана при Нью-Йоркском университете, согласно которым в последнее время в 43 штатах были внесены более 250 законопроектов по вопросам голосования, где, в частности, требуются предъявление удостоверения личности избирателем, а также ограничение доступа к досрочному голосованию и голосованию по почте.

"Акт для народа", пишет CNN, должен преодолеть эти ограничения. Вместе с перекройкой границ законодательных округов и расширением возможностей голосования для национальных меньшинств (иммигрантов последней волны) это принесет демократам победу на промежуточных выборах 2022 года и "обеспечит им контроль над Конгрессом США на долгие годы".

Протестуя против этого, генеральные прокуроры 20 штатов направили лидерам конгресса коллективное письмо, в котором утверждают, что законопроект "узурпирует власть государства над выборами". Прокуроры обещают прибегнуть к средствам правовой защиты, если законопроект станет законом. Однако, чтобы он стал законом, демократам нужно взять верх при голосовании в сенате, а для этого заручиться поддержкой 10 сенаторов-республиканцев. "Все поставлено на карту. Мы должны выиграть эту борьбу", – заявила своим соратникам-демократам Нэнси Пелоси.

Сторонники республиканцев могут остаться без партии.

Если "Акт для народа" станет законом, "Великая старая партия Авраама Линкольна может быть распущена, – предупреждает бывший генеральный прокурор Канзаса Фил Кляйн, – поскольку в соответствии с правилами, которые введет H.R. 1, республиканцы будут лишены всякой надежды на восстановление большинства в конгрессе или установление контроля над Белым домом".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615035720
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