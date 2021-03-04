 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У Рунета заканчивается срок годности
18:26 06.03.2021

Отечественные провайдеры могут лишиться радиочастот для распространения домашнего беспроводного интернета

Владимир Волошин

Как сообщает РБК, у некоторых россиян может пропасть беспроводной интернет. Это связано с истекшим сроком действия разрешения на определенные частоты, используемые при раздаче домашнего интернета. Разрешение длилось десять лет, начиная с марта 2011 года.

Провайдеры ждут первого заседания Госкомиссии по радиочастотам в этом году. На этом заседании должен будет обсуждаться вопрос продления договора на использование вышеупомянутых частот. Вопрос был поднят еще в прошлом году.

Среди операторов, попадающих под истечение срока возможного применения частот для распространения интернета - Freshtel, Golden Telecom, "Неоспринт" и "Престиж-Интернет". Мегафон, компания, которой принадлежит "Неоспринт", пока пребывает в недоумении, что произойдет после 10 марта, когда истечет срок действия разрешения от ГКРЧ.

У определенной части россиян нет доступа к проводному интернету и они вынуждены пользоваться беспроводным. Если же им перекроют путь к бескабельной сети, им придется пользоваться мобильным интернетом, который значительно хуже в плане соединения. Хотя некоторые эксперты заявляют, что большая часть объектов на территории РФ имеют проводное соединение, что поможет избежать катастрофы при отключении беспроводного интернета.

Тем временем, директор департамента государственной политики в сфере связи Минцифры Андрей Канцуров успокоил россиян, сказав, что доступ в интернет будет обеспечен. Он ссылается на ближайшее заседание ГКРЧ, на котором рассмотрят продление разрешения на использование конкретных радиочастот для интернет-провайдеров.

Также Канцуров сказал, что провайдеры могут воспользоваться другими диапазонами радиочастот, но для этого придется менять оборудование. Директор Минцифры добавил, что сбои в соединении могут произойти лишь у небольшого количества россиян.

Пока у нас заканчиваются соглашения фактически на использование интернета, в США вопрос с доступом к всемирной сети обстоит иначе. Так, Илон Маск в Техасе строит завод по созданию оборудования для приема Starlink - новый тип интернета, который станет доступным для всего земного шара за счет спутников. Компания SpaceX, которая тоже принадлежит Илону Маску, уже запустила ракету Falcon 9 со спутниками системы Starlink. Канада и США уже испытывают этот тип соединения с интернетом.

Мимо нас же эта система пройдет мимо, потому что в России пытаются продвигать свой проект по названию "Сфера". К тому же, спутниковые системы, работающие над территорией РФ, должны передавать данные через наземную станцию оператора связи, связанную с системой технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий, или сокращенно СОРМ. Между прочим, Европейский суд по правам человека высказался насчет СОРМ о том, что эта система не лишена полицейского произвола.

Будет ли успешной собственная система спутников по имени "Сфера" успешной, неясно. Вдобавок, мы не можем знать, вдруг и проводной интернет имеет свой "срок годности", по истечению которого доступ в интернет на территории России перекроют. Как бы то ни было, существует уверенность в том, что в таком случае появится некая "подпольная" форма интернета, которой будут пользоваться за неимением официального источника.

Своим мнением насчет потенциального отключения у части россиян интернета поделился с "Свободной Прессой" интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

"СП": - 11 марта в России закончится действие разрешений на ряд частот для оказания услуг доступа в интернет. Повлияет ли это как-либо на рядовых пользователей интернета?

- Это на самом деле касается тех абонентов, которые по радиоканалу подключены к интернету операторами связи. Это основные наши операторы - "Ростелеком", "Мегафон", "Вымпелком", они все имеют такой класс абонентов. Им сейчас приходиться переводить абонентов на новые каналы связи и изменять им подключение, либо это становится головной болью самих абонентов, если альтернативных каналов подключения у них нет. И действительно операторы должны по закону прекратить использовать данный частотный диапазон, хотя они заблаговременно, как положено, за четыре месяца подали заявку на продление. Но пока решения по этому вопросу нет.

Следующее заседание комиссии будет либо в конце этого месяца, либо в начале следующего, где будет принято решение об отказе либо о продлении. Но пока операторы в этот промежуток времени попали в эту патовую ситуацию, когда по закону им нужно прекратить вещать, а в принципе точка в вопросе не поставлена. Поэтому мы надеемся что, может быть, Роскомнадзор решит эту проблему в ручном режиме, пока не будет применять санкции и продлит выданные раннее разрешения до момента заседания комиссии.

"СП": - Много говорят о повышении цен за доступ в интернет. Стоит ли действительно ждать подорожания?

- Подорожание случается по нескольким причинам, как мы понимаем. Первое и основное заключается в том, что оборудование на сети практически всегда иностранного происхождения, либо из иностранных компонентов, и изменение курса доллара уже автоматически меняет стоимость подключения к сети, то есть стоимость доступа в интернет. Плюс законодательная база, которая обязывает операторов формировать избыточные ресурсные мощности, например, для хранения трафика по пакету Яровой - это также в конечном итоге перекладывается на плечи потребителя, то есть клиента, абонента. И естественно также изменяет подключение к сети. Именно это влияет в большинстве своем на подключение интернета.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615044360
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