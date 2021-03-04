 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Большая перезагрузка и великое пробуждение, - А.Дугин
19:02 06.03.2021

Большая перезагрузка и великое пробуждение 

АЛЕКСАНДР ДУГИН

Что такое "Большая Перезагрузка". Пять пунктов принца Чарльза

В 2020 году на форуме в Давосе его основатель Клаус Шваб и принц Чарльз Уэльский провозгласили новый курс человечества – "Большую Перезагрузку".

План, озвученный принцем Уэльским, состоит из пяти пунктов:

1. Захват воображения человечества.
2. Восстановление экономики после пандемии COVID-19, что должно привести к началу "устойчивого развития".
3. Переход к экономике без использования нефти на глобальном уровне.
4. Наука, технологии и инновации должны получить новый импульс развития.
5. Необходимо изменить структуру баланса инвестиций. Следует увеличить долю зеленых инвестиций.

Фактически эта программа и стала идеологией глобальной либеральной элиты. Приход в Белый дом Джо Байдена и его администрации осуществлялся именно под этими лозунгами.

Если отбросить гуманистическую риторику и акцент на экологии (что является коньком именно принца Чарльза), то программа новой фазы глобализации и план действий международной элиты в эпоху Байдена сводятся к следующему.

1. Необходимо полностью подчинить сознание человечества идеям либералов-глобалистов. Это достигается через их полный контроль над СМИ, социальными сетями, образованием, культурой, искусством, где устанавливаются новые законы – гендерная политика, прославление меньшинств – сексуальных, этнических, биологических (возведение телесного уродства в идеал красоты и гармонии). При этом национальные государства демонизируются, а их наднациональные структуры, напротив, всячески превозносятся.
2. "Устойчивое развитие" (проект Римского клуба) предполагает сокращение численности населения планеты (так как пределы роста достигнуты). Отсюда и связь с пандемией COVID-19, а также предупреждение ВОЗ о вероятности новых пандемий.
3. Отказ от нефти призван нанести удар по экономике России, ряда исламских стран и стран Латинской Америки (прежде всего – Венесуэлы), которые представляют собой оплот многополярного миропорядка. Такую же тактику США применили в последний период СССР, искусственно занизив цену на нефть.
4. Под "технологическим развитием" понимается дальнейшая цифровизация с введением тотального контроля и надзора над гражданами, передача ряда функций "сильному Искусственному Интеллекту", ускорение внедрения биоинженерных технологий, массовый выпуск роботов, продвижение проектов по генетической мутации и скрещиванию видов (а также "скрещиванию" людей и машин).
5. Необходимо продолжить и ускорить деиндустриализацию экономики, переместив накопившиеся финансовые пузыри в расплывчатую и непрозрачную сферу "экологического производства" с параллельной монетизацией самой окружающей среды и превращения ее в капитал.

При этом глобалисты считают, что приход в Белый дом демократов и демонизация Трампа и поддерживавших его консерваторов создают для нового витка глобализации и реализации этой программы идеальные условия. Более того, глобализация в последние десятилетия стала очевидно пробуксовывать, и альтернативный многополярный порядок, основанный на подъеме независимых цивилизаций – русской, китайский, исламской и так далее, – постепенно превращался в необратимую реальность. Поэтому у глобалистов просто нет исторического времени: либо сейчас, либо никогда.

Это и есть "Большая Перезагрузка". И она началась.

Краткая история либерализма

Если мы посмотрим на основные этапы становления либеральной идеологии, мы поймем, что "Большая Перезагрузка" не является чем-то случайным и преходящим. Глобализация есть логический результат мировой истории, как ее понимает либеральная мысль.

Либерализм – это идеология, которая ставит во главу угла освобождение отдельного индивидуума от всех форм коллективной идентичности.

Это началось еще с протестантской Реформации и упразднения средневековых сословий. В результате появилось буржуазное общество, в котором все были равны – правда, только в теории и в отношении стартовых возможностей. Но в глазах либералов это был большой прогресс.

На обломках европейской империи и власти папы римского возникли современные национальные государства – снова индивидуумы (только в форме государств) освободились от коллективной идентичности (католической и имперской). Но на этом либеральный прогресс не остановился.

Философы Локк и Кант описали проект "гражданского общества", в котором и национальные государства должны были быть упразднены. Отдельные индивидуумы могли теоретически обойтись и без них. Так возникла философия космополитизма, предполагающая упразднение национальных государств и (как идеал) создание Мирового Правительства. Это было рождение глобализма – пусть и в теории.

Адам Смит сформулировал основы либерализма в экономике, указав на интернациональный характер рынка. Развитие капитализма предполагало в этой либеральной теории постепенное отмирание государств и в конце концов полную замену политики экономикой, то есть рынком.

В XIX веке появилась критическая теория марксизма, которая противопоставила либеральному индивидуализму теорию классов. Идея прогресса здесь виделась иначе. Хотя и марксисты были согласны с необходимостью отмирания государств (интернационализм).

В ХХ веке родились идеологии крайнего национализма (фашизм), бросившие вызов и либерализму, и коммунизму. Во главе угла они ставили принцип нации (государства у фашистов, расы у национал-социалистов).

Поражение фашизма в 1945 году сняло с повестки дня эту идеологию, и образ будущего оспаривали между собой либералы и коммунисты. Это и было идеологическим смыслом холодной войны.

В 1991 году либеральный Запад победил окончательно. СССР рухнул, а коммунистический Китай встал на путь рыночного развития.

Тогда и был провозглашен "конец истории", то есть окончательная победа либерализма.

Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что либералы еще не упразднили два типа коллективной идентичности – половую (гендерную) и собственно человеческую. Значит, на пути либерального прогресса встали новые преграды. Именно поэтому с 90-х годов ХХ века на первый план выходит гендерная политика. Ее смысл не просто толерантность к извращенцам и радикальный феминизм, восстанавливающий равенство полов. Пол как гендер должен стать, согласно либеральным прогрессистам, делом индивидуального выбора – как ранее религия, профессия, национальная принадлежность и так далее. Иначе "прогресс" затормозится. Отсюда и трансгендеры, и гомосексуальные пары в администрации Байдена. Это нормы политической корректности – знаки победы над консервативным поворотом, едва не случившимся при Трампе.

Теперь демократия стала определяться как власть меньшинств, направленная против большинства (заведомо "криминального" большинства, в любой момент под влиянием популистских настроений способного выбрать Трампа или… Гитлера). Трамп отчаянно пытался отстоять старое понимание демократии, но был низвержен. Он подвергся canceling’у – как и все остальные фигуры, движения и целые страны, стоящие на дороге у "Большой Перезагрузки" – последнего этапа движения либерализма к своему историческому триумфу.

И впереди у либералов последняя задача – упразднение человечества, политика постгуманизма. Освобождение от коллективной идентичности требует отмены рода и вида. Либеральные футурологи уже воспевают новые возможности постлюдей – сращивание с машиной многократно усилит силу тела, памяти и обострит ощущения; генная инженерия позволит покончить с болезнями; память можно будет хранить на облачном сервере; человечество сможет соединиться с машиной и достичь бессмертия.

"Большая Перезагрузка" – это и есть триумф либеральной идеологии в ее высшей стадии, в стадии глобализации.

А все те, кто не согласны с такой повесткой дня, объявляются "врагами открытого общества". Им предлагается добровольно сдаться. В противном случае на них обрушится весь прогрессивный мир – с его безграничными финансами, военно-техническим потенциалом и неисчерпаемой способностью управлять "воображением человечества".

Итак, "Большая Перезагрузка" является последним аккордом человеческого прогресса, как его понимает либеральная мысль. Теперь все человечество свободно – свободно быть либералами.

Но надо заметить, что при этом оно не свободно не быть либералами. Если где-то замечен "нелиберал" или "недостаточный" либерал, то карательная система запускается автоматически.

Великое Пробуждение

В ходе ожесточенной предвыборной кампании в США сторонники Байдена – адепты "Большой Перезагрузки" – использовали против своего противника Трампа все средства, в том числе и запрещенные. Они не побрезговали даже применить внутри США методологии "цветных революций", ранее поставлявшиеся на экспорт. Такая решительность на грани фола говорит о том, насколько высоки ставки. Глобалисты прекрасно понимают, что если их поражения и срывы будут копиться и дальше, рухнет вся пятисотлетняя история либерализма. Многополярный мир – к которому интуитивно тяготел и сам Трамп, прямо критиковавший глобализацию, – не оставлял либералам ни единого шанса. Поэтому они сбросили маски, поступились принципами "старой демократии" и протолкнули Байдена в Белый дом, не считаясь ни с какими приличиями, процедурами и правилами.

Сторонники Трампа уже со времени его первой избирательной кампании догадывались, с какой могущественной и маниакальной силой они имеют дело. Демократы, движимые логикой глобализма, были готовы принести в жертву традиционные американские институты, саму демократию. И об этом трамписты предупреждали с 2016 года.

Конечно, трудно осознать простым гражданам всю зловещую подоплеку либеральной идеологии, последовательно и осознанно ведущей к уничтожению человечества, к его "преодолению". В это сложно поверить, не просто докопаться до истины. Особенно тем, кто сам воспитан под влиянием либеральной демократии, внутри капиталистической системы и под глубоким внедрением глобалистской культуры. И все же прозрение началось.

Так родился тезис "Великого Пробуждения". Этот лозунг выдвинули сторонники Трампа, ставшие первыми жертвами нового наступающего либерального тоталитаризма. Их инициативы немедленно подвергались цензуре, их аккаунты в социальных сетях ликвидировались, даже упоминания о них вычищались из систем технологичеcких гигантов – Twitter, Youtube, Google, Facebook.

Вначале это коснулось лишь самых резких противников глобалистов и сторонников Трампа. Но по мере того, как предвыборная кампания разгоралась, жертвами cancel culture и деплатформирования становились все более и более широкие круги. Пока, наконец, глобалисты не применили свои методы к самому действующему президенту США – Дональду Трампу.

Это и стало моментом "Великого Пробуждения". Теперь истинную природу глобалистов воочию осознали не только самые проницательные и непримиримые, но и огромные слои американского общества.

Те, кто отдал голос за Трампа, в установившейся либеральной диктатуре приравниваются едва ли не к "фашистам". Так действуют законы "Большой Перезагрузки": кто не с нами, тот "фашист", а с "фашистом" можно – и даже нужно! – поступать самым жестоком образом. И на сей раз в эту категорию попали не только настоящие консерваторы, которые всегда имели идеологические претензии к либералам, но и сами либералы, обычные американские граждане, не успевшие, однако, перестроиться под новые критерии "либерального прогресса". Они еще не поняли, что свобода – это свободы меньшинств, и параметры этой свободы – то есть то, что можно говорить и делать, а чего категорически делать нельзя (нормы политкорректности), – строго устанавливаются либеральными элитами.

"Великое Пробуждение" – это осознание того, что современный либерализм в стадии глобализации превратился в настоящую диктатуру, стал тоталитарной идеологией, отказывающей – как и любой тоталитаризм – в праве иметь какую-то отличную от доминирующей точку зрения.

Это очень похоже на начало новой гражданской войны в США. Но на сей раз ее лагеря иные: сторонники "Великого Пробуждения" против сторонников "Большой Перезагрузки".

На пороге великого противостояния

США являются ведущей мировой державой. То, что там происходит, касается всего человечества. Победа Джо Байдена и стоящих за его спиной архитекторов "Большой Перезагрузки" означает, что мир вступил в новую фазу. Глобалисты полны решимости довести до конца то, что у них постоянно срывалось в последние два десятилетия. То 9/11, то Путин, то Китай при Си Цзиньпине, то Иран, то Турция, то Трамп. И если сбои продолжатся, то глобализм рискует окончательно обрушиться. "Большая Перезагрузка" – сейчас или никогда.

И многие ориентированные на либерализм элиты различных стран – как Запада, так и Востока (включая, разумеется, Россию) – будут мобилизованы глобализмом для того, чтобы принять активное участие в проекте "Большой Перезагрузки". Значит, против сторонников многополярности, суверенитета и полицентричного мироустройства одновременно открывается и внешний, и внутренний фронт. Начинаются внешнее давление со стороны демократического Вашингтона и подконтрольного ему НАТО – и внутренний саботаж пятой колонны и либеральных элит внутри административных структур государств.

К этому следует добавить начало серии regimechange-операций, новую волну "цветных революций" и манипуляции региональными конфликтами. Теперь весь маховик глобального саботажа тех, кто не встал на сторону "Большой Перезагрузки", будет работать на полную мощь.

Очевидно, что место России – по крайней мере, России Путина, России суверенной, независимой и свободной – в рядах "Великого Пробуждения".

Для того чтобы это стало необратимым фактом, необходимо предпринять последнее усилие. Наполовину Россия проснулась уже 20 лет назад. И начала трудный, но в целом успешный (хотя и затянувшийся) возврат в историю в качестве субъекта мировой политики, а нее ее объекта (как в 90-е годы ХХ века). Но пространство для компромисса с глобалистами полностью исчерпано. У нас есть только один выход – проснуться окончательно и не просто принять активное участие в "Великом Пробуждении", но – что было бы желательно и достойно масштаба нашей истории и нашего духа – возглавить его.

Источник - aurora.network
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1615046520
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