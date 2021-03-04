Скандал в КырОперном: местные артисты отказались выступать с российскими звездами

19:03 06.03.2021

Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА



В Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня должен был состояться балет "Лебединое озеро" с участием мировых звезд Марии Бек и Сергея Мануйлова. В назначенный час представление не началось, сообщила 24.kg бишкекчанка, пришедшая с семьей на концерт.



По ее словам, зрители ждали около 30 минут начала представления, но вышли артисты местной труппы и заявили, что балета не будет.



"Никаких объяснений не последовало. Они извинились и покинули сцену. Более года культурная жизнь столицы была приостановлена из-за коронавируса. Мы так ждали этого концерта. Но нам продемонстрировали неуважение к зрителю. Говорят, что наши артисты отказались выступать с российскими звездами из-за каких-то подготовительных проблем", - сказала зрительница.



В театре пока никак не комментируют инцидент.



Мария Бек - ведущая балерина Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, лауреат международных конкурсов. Сергей Мануйлов также представляет этот театр, заслуженный артист России.