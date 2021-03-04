Академия пана Кудри. Путин разрешил Росдемшизе открыть свой "университет" в Питере (за госсчет)

19:23 06.03.2021 Университеты Кудрина: Отбивать молодежь у Навального будет глава Счетной палаты

Зачем либеральному гуру еще и вуз в Питере?

Дмитрий Родионов

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Владимир Лепехин Дмитрий Галкин



В России появится первый Университет свободных искусств и наук, который возглавит глава Счетной палаты, экс-министр финансов Алексей Кудрин.



Сообщается, что новый университет планирует начать прием учащихся уже в текущем году. Об этом заявил сам Кудрин в интервью в газете "Ведомости".



"В течение двух месяцев будет произведена реорганизация СПбГУ с выделением факультета свободных искусств и наук. На базе факультета будет создан Университет свободных искусств и наук. (…) Решение о реорганизации примет правительство России как учредитель СПбГУ. А учредителем нового университета станет Министерство образования и науки. Все договоренности достигнуты. (…) Реорганизационные процедуры могут растянуться на несколько месяцев. Но прием студентов мы проведем уже в этом году", - сообщил он.



Напомним, в прошлом году мы сообщали о том, что Кудрин закрывает занимавшийся поддержкой Комитета гражданских инициатив Фонд "Диалог". Эксперты предположили, что фонд, созданный на фоне массовых протестов 2011-2012 гг. был нужен самому Кудрину для того, чтобы остаться в большой политике, а власти - для коммуникации с либеральным сообществом и "выпуска пара". Он свою роль выполнил.



Как понимать очередную инициативу Кудрина? Новый университет - это элемент некоей большой борьбы за "юные мозги" в преддверие нового электорального цикла или личная "игрушка" для Кудрина?



Государство подводит россиян к мысли, что безбедную старость они должны обеспечивать самостоятельно

- Внедряемая в России модель "нового образования" очень проста, - поясняет директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.



- Мало сказать, что она должна стать копией даже не западной модели. Она должна стать моделью, которая навязывается "третьим странам". Главное ее назначение состоит в том, чтобы максимально способствовать цивилизационной перекодировке аборигенов, не давая при этом последним фундаментальных знаний. Она должна отучить россиян думать, привить им некие примитивные навыки (компетенции) и заставить всю жизнь платить за обретение все новых и новых навыков вслед за изменениями в технологиях.



Эту модель Запад и глобалисты пропихивали в России три десятилетия. Не очень получилось. Некоторые чиновники, а также само общество стали в ступор, разгадав данный замысел и ужаснувшись итогами либеральной "реформы" российской системы образования.



Даже в оплоте либеральных образовательных инноваций - в ВШЭ, притормозили с реализацией откровенно зомбирующих молодежь западных программ. Тогда зарубежные "центры силы" и разного рода апологеты Сороса решили пойти другим путем - выстроить альтернативную государству модель, подняв частные образовательные проекты на тот уровень, который позволит в дальнейшем обрушить государственные вузы.



По сути, классическую модель образования, которую сегодня пока еще олицетворяет МГУ имени М.В. Ломоносова, нужно заменить коммерческой моделью, не дающей особых знаний, но загребающий деньги лопатой для своих владельцев.



Задача многочисленных реформаторов от образования - опустить российские вузы до уровня ПТУ и курсов машинисток-стенографисток, но заставить платить публику как за Оксфорд.



СП": - Кого будет готовить этот университет? Где будут работать эти люди и какое влияние оказывать на страну?



- "Образовательные" проекты, которые сегодня продвигают такие деятели, как Греф, Кудрин и некоторые другие либеральные чиновники, в принципе не нацелены на образование. Они нацелены, во-первых, на монетаристское зомбирование потребителей, а во-вторых - на прибыль. Народ в РФ озабочен падением уровня образования, он мечется в поисках знания, он готов платить. Этим и пользуются разного рода дельцы от образования, подсовывая ему привлекательные, хорошо упакованные, но ядовитые пустышки, например, коучинги, проводимые шоуменами вроде Тонни Роббинса.



СП": - Университет в Санкт-Петербурге - это большая схватка за юные мозги, а заодно ответка Навальному, который тоже делает ставку на молодежь?



- Инициатор проекта - вовсе не Кудрин. Кудрин - "крыша" для очередного проекта группы дельцов, которая системно обрабатывает образовательную поляну страны.



Поиск альтернативы Навальному? Смешно. Это они Путину и Кириенко так объясняют, а на самом деле Кудрин - часть той группировки во власти, которая ставит как раз на Навального, при всей давней "дружбе" Кудрина с главой государства.



СП": - А может, Кудрин просто удовлетворяет некие личные амбиции? Будет готовить поросль "под себя"?



- Кудрин - абсолютно пуст с точки зрения наличия у него какого-либо контента. Он не способен кого-либо готовить для страны. А вот создать статусный плацдарм для отхода (когда его погонят с госдолжности) в виде ректорства в каком-нибудь престижном вузе, это нормально.



Неслучайно сегодня развернулась борьба между различными элитными кланами за захват РАНХиГС, МГУ, МВТУ, "Плешки" и т. д. Образование - это сегодня одно из важнейших направлений и гибридной войны против РФ, и внутрироссийской борьбы за финансовые потоки.



СП": - По-вашему, Кудрин совсем решил уйти из большой политики? Ранее он сообщил о закрытии Фонда развития гражданских инициатив "Диалог", который, по мнению экспертов, позволял самому Кудрину оставаться в большой политике, и которым Кудрин якобы тяготился…



- Окологосударственный фонд - это в России всегда синекура, которая тратит бюджетные средства. В ситуации нарастания в РФ экономического кризиса, подобные лавочки начинают прикрываться. Нужно придумывать новые лавочки. Команда Кудрина и придумала. Никуда больше Кудрина конкурентные кланы уже не пускают. Продажа нефти, газа и металла ему не светит, политическим партиям он не нужен, остается вот продавливать "образовательные программы".



- По всей видимости, создание учебного заведения понадобилось Кудрину для того, чтобы получить социальный статус, позволяющий встречаться с западными экспертами и политиками в качестве независимого ученого, - считает политический обозреватель газеты "2000" Дмитрий Галкин



- Об этом говорит даже название будущего университета: термин "свободные искусства и науки" (liberal arts and sciences) практически не употребляется в России, но он хорошо знаком всем, кто получил образование в странах западного сообщества.



"СП": - В университете будет учиться от 1500 до 2000 студентов. Это же совсем немного.



- Этого вполне достаточно, чтобы предоставить нескольким единомышленникам должности профессоров и деканов, обеспечив им статус, позволяющий принимать участие в международных конференциях, публиковаться в научных изданиях, самим принимать зарубежных коллег. Мне кажется, что главная цель этого проекта заключается не в распространении каких-то идей среди молодежи, а в создании площадки, позволяющей даже в условиях внешнеполитического противостояния сохранять взаимодействие с западным экспертным сообществом.



Учебное заведение Кудрина пришлось выделить из Санкт-Петербургского университета, прежде всего для того, чтобы новая площадка выглядела полностью независимой.



"СП": - "Мы живем особой средой: хотим продвигать в стране модель liberal arts - модель свободных искусств и наук, помогать другим университетам с ней освоиться, стать центром экосистемы этого подхода к образованию", - пояснил Кудрин. Как понимать эти слова?



- "Свободные науки и искусства" относятся практически ко всем сферам знания, кроме технических и узкоспециальных. Предполагается, что студенты, специализирующиеся в данной сфере приобретают широкий кругозор и могут сочетать курсы, относящиеся к гуманитарным и естественным наукам.



Почему нужно использовать данный термин, мне трудно понять, поскольку попытки адаптировать данную модель к нашим условиям делались еще в советское время. Так что ничего принципиально нового Кудрин не предлагает. Но ему, конечно, важно выглядеть носителем новых идей и человеком, который продвигает в России новый подход к высшему образованию, основанный на модели, принятой в лучших американских университетах.



Для российской элиты главный вопрос сегодня заключается в характере дальнейших отношений с Западом. От того, как они будут развиваться, напрямую зависит внутриполитическая ситуация в стране. Для Кудрина важно сохранить возможность примирения с Западом, поскольку в случае эскалации противостояния между Россией и западным сообществом он и другие "системные либералы" неизбежно утратят свое нынешнее влияние.



Поэтому совершенно естественно, что Кудрин принял решение создать площадку, позволяющую сохранять и развивать связи с США и Великобританией (от позиции которых во многом зависит уровень конфликта между Западом и Россией) в области образования и культуры. Источник - svpressa.ru

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