Белочка не разгрызла орешка. "Маленький мир" домохозяйки Тихоновской, - Т.Ольхова

00:03 07.03.2021 "Маленький мир" домохозяйки Тихоновской

Белорусская оппозиционерка дала интервью приехавшему к ней специально Дмитрию Гордону

Татьяна Ольхова

05.03.2021



Довольно циничному киевскому журналисту-провокатору Дмитрию Гордону в чем в чем, а в "развязывании языка" у собеседника не откажешь. Кто еще уделил бы более двух часов даме, чтобы дать ей возможность невнятно излить свою женскую душу, поведать миру о собственном нереализованном лидерстве и "блеснуть" некомпетентностью, отсутствием элементарной логики и интеллекта?



После выхода программы часть ее сторонников в Белоруссии, Украине и России, из тех, у кого как раз с логикой и интеллектом проблем нет, наверняка испытали, по меньшей мере, неловкость, а то и стыд. Ведь пропаганда создавала ей совершенно иную репутацию: уверенного в себе сильного лидера, "мать нации". А в сухом остатке все увидели вырвавшуюся из быта домохозяйку, едва связывающую между собой слова и неспособную сформулировать ни одной мысли логично и ясно, что должно быть присуще настоящему лидеру.

Еще неизвестно, спросят ли соратники с Тихановской за ее "ватнические" откровения о достаточно счастливом и безоблачном советском детстве, о котором, она поведала в начале беседы - ни она, ни ее семья отнюдь не бедствовали. Ведь в ее среде принято отзываться о периоде СССР сплошь в негативном ключе.

Но при этом она отметила, что в 12-летнем возрасте ее отправили в Ирландию по программе "Дети Чернобыля". И ее больше всего впечатлило… наличие чипсов и кетчупа. А также изобилие в больших магазинах того, чего она на родине не видела. "Забыла" лишь уточнить, что речь идет даже не о позднем СССР с итогами правления Горбачева, а о позорных 90-х (1994 год), которые либералы называют "святыми".

Светлана отметила также, что впервые услышала, как говорили "Спасибо!" после покупок. Это при том-то, что всех нас с детства в семье и в школе учили быть вежливыми, уступать место старшим, помогать старикам и инвалидам, да и морально-нравственное воспитание было на порядок выше нынешнего.

А когда Гордон задал ей вопрос: "Вам страх присущ был? Вы лично боялись? В какой период жизни?" Тихоновская ответила: "…Хороший вопрос. Когда я была не в политике – нет. Потому что я жила в комфортном для себя мире. Я не делала ничего противоправного. Чего мне бояться? Единственное, я не брала на себя ответственность за будущее своей страны. Кто-то там наверху взял на себя ответственность – и он несет".

И тут бы встречно:

1. Светлана, Вам надоел Ваш комфортный мир?

2. Когда человек не делает ничего противоправного, ему действительно нечего бояться. Жаль, что к немалой части местных и прибывших в Белоруссию потенциальных "воинов света" это не относится.

3. Светлана, вы боретесь за пост президента и до сих пор никогда не чувствовали ответственности за свою страну?



Казалось, можно было бы и "опустить занавес", но рановато.



Гордон, заострив внимание на "большой политике", которой, по словам Тихановской, в Белоруссии якобы нет, заметил, что именно с ее, Тихановской, приходом она появилась.

Не обошлось, конечно, и без обсуждения "узурпатора и тирана".

На вопрос Гордона, почему ее допустили к выборам в то время, как ее муж С. Тихановский уже был арестован, она на полном серьезе заявила, что Лукашенко "решил посмеяться над ней".



"Изощренная тирания, конечно. Они все думали, что за нее никто не пойдет голосовать, за домохозяйку. Я сама не ожидала, что меня зарегистрируют". В комиссии спросили, точно ли это ее решение, выдвигать собственную кандидатуру на президентский пост? На что она ответила, рассказывая об этом Гордону "с издевкой": "Да всю жизнь мечтала!".

Оставим вопрос о "внезапности" появления "огромного количества белорусов", проголосовавших за нее, о которых она дальше говорила, прекрасно зная технологию "цветных революций" и их хронологию. Сейчас же она рассказывает Гордону и всей общественности, что на самом деле она не претендовала на пост президента, а лишь планировала стать "проводником" для прихода к власти В. Бабарико и В. Цепкало.

"Достойные" кандидаты", нечего сказать… Цепкало, имеющий серьезные проблемы с законом за финансовые преступления, бежавший в Польшу через Украину, предварительно посетив Россию. Затем анонсировавший встречу в Варшаве с "серьезными политиками из Вашингтона". И Бабарико, также имеющий еще более существенные проблемы с законом, планировавший, в случае победы на выборах, вывести Белоруссию из ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), союза, заключенного между Россией, Арменией, Белоруссией, Киргизией, Казахстаном и Таджикистаном. Заявляя о стремлении к "нейтральности" страны, он выступал за сближение с ЕС.



Какой логикой связаны между собой слова самой Тихановской: "Я не собиралась становиться президентом, просто хотела поддержать мужа" и – "Я ощущаю себя лидером и президентом"? 10%, с которыми она не согласна (думается, что и эти цифры занижены), и 80% – за Лукашенко, которые искусственно создать невозможно!

И далее из интервью Гордона: "Три дня геноцида в Беларуси" – это что-то новенькое, временнОй рекорд! Как можно назвать геноцидом применение силы правохранителями к отдельным нарушителям правопорядка? Не всей же нации геноцид, что подразумевает это понятие! Неплохо было бы прежде узнать его смысл. При этом Тихановская намеренно умалчивает о количестве приехавших туда "мирных демонстрантов" из числа украинских неонацистов и националистов, агрессивных либералов из России, не упоминает о многочисленных агрессивных противоправных действиях самой белорусской оппозиции.

"Простая домохозяйка", надо отдать ей должное за откровенность, публично "вскрылась" в студии Гордона, рассказав о тесных и продуктивных контактах своего штаба с европейскими лидерами Меркель и Макроном. Но главное – с администрацией президента США Байдена, о чем она заявила с нескрываемой гордостью.

Теперь ее сторонникам придется явно нелегко, когда нужно будет, как всегда, рьяно опровергать обвинения в адрес "мирной домохозяйки" в сотрудничестве с "коллективным Западом": "Мы просто хотим по-честному, мы не связаны с Западом" – уже не пройдет.



"Крым – это Украина, как и Донбасс. Россия совершила ошибку в отношениях с Украиной", – повторила она в очередной раз в интервью Гордону, и заявила, что она хотела бы контактировать с Зеленским. Гордон, конечно, поддержал ее, безапелляционно заявив, что Россия теперь испортила отношения и с Беларусью.



Не менее занимательны ее высказывания и о Путине.

Светлана, как обычно, с долгими паузами при ответах изложила свое мнение о личности российского президента следующим образом:

"Я сужу о людях по поступкам. И тот факт, что Путин поддержал Лукашенко, равен тому, что он поддержал насилие над белорусами. Это просто испортило мое впечатление о нем. Я особо тоже никогда не думала, какой он, так как я жила в своем маленьком мире, как и россияне".

Были еще рассуждения о тернистом, победоносном, но трагичном пути "от домохозяйки до лидера нации международного масштаба", о недостаточно высокой самооценке (по мнению соратников). А в глазах читался вызов самой себе: она сама не верила тому, что произносила.



Словом, жалкое было зрелище – на вопросы домохозяйка отвечала с большими паузами, видно было, как трудно, бедолаге, логически мыслить и рассуждать о вопросах, в которых она ни бельмеса не понимает.



На какие средства, спросите, она сейчас живет в Литве (статус официального гостя с гос. охраной), путешествует с детьми за границу? По ее же собственным словам, деньги выплачивают фонды, используются средства пожертвований. По Европе она путешествует за счет принимающих ее сторон (т.е. стран). Разве она действующий политик, глава государства или занимает какой-либо пост в каких-либо крупных структурах? Или любая "простая домохозяйка" может пользоваться подобными привилегиями?

Вопросы риторические. Кому-то просто очень нужно поставить в Белоруссии марионеточное правительство, чисто номинальное - самый легкий способ быстрой колонизации. Источник - stoletie.ru

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