Е.Сатановский: Зачем Кремль "подвесил" ситуацию с Украиной?

00:15 07.03.2021

Сатановский задал российской власти неудобные вопросы из-за ситуации на Донбассе



Сатановский задал российской власти неудобные вопросы из-за ситуации на Донбассе



Политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление представителя Украины в Контактной группе Леонида Кравчука, пригрозившего России "радикальными мерами" из-за ситуации в Донбассе. Причем, какими конкретно мерами, Кравчук пока и сам не знает, но "дурень думкой богатеет - тот самый случай". Впрочем, эксперт считает, что в проигрыше остается российская сторона.



"Это же мы в свое время, имея для этого все возможности, поводы и причины, вместо того, чтобы раз и навсегда решить вопрос с местными нациками, пришедшими там при поддержке Запада к власти, завесили ситуацию на Украине до уровня нынешних непоняток. Зачем?!" - написал Сатановский в Telegram. Он задал вопросы, ответы на которые очевидны. Например, хорошо ли экспортируется из Мариуполя продукция предприятий Ахметова, не дорого ли обошелся России Крымский мост, не беспокоят ли население Крыма постоянные провокации с украинской стороны.



Сатановский не исключает, что представители российского руководства ощущают себя "идиотами". "Не надоело ли наблюдать за дерусификацией Украины и превращением ее в плацдарм войны против России?" - задал им очередной вопрос политолог. На фоне всего этого хуже некуда обстоит ситуация с отношениями с США, Европой и Турцией, в Казахстане взлет национализма, а в Белоруссии очевидны попытки Литвы и Польши убрать из власти Лукашенко.



Сатановский считает, что есть государственный подход к делам, а бывают еще "бандитский" и "торгашеский". А страны, которыми руководят "купчики" или ОПГ, долго не существуют. "И, кстати, именно поэтому Кравчук нам не по-детски и хамит. Привык, что с нами все проскакивает", - подчеркнул Сатановский, добавив, что мы сами Украину за несколько лет к этому хамству по отношению к себе самим и приучили.