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У Узбекистана появился "энергокозырь" - он повлияет на Центральную Азию
08:43 07.03.2021

Евгений Биятов

Завершен второй этап модернизации крупнейшей электростанции Центральной Азии. Ожидается, что с окончанием третьего этапа Узбекистан сможет сократить дефицит электричества.

БИШКЕК, 7 мар - Sputnik. На крупнейшей электростанции Центральной Азии - Сырдарьинской ТЭС - возобновилась работа энергоблоков № 5 и 6, сообщает Sputnik Узбекистан.

Электростанцию сейчас модернизируют при помощи российской энергомашиностроительной компании "Силовые машины". По договору модернизация пройдет в три этапа, основная цель - увеличить общую мощность шести энергоблоков станции с 1 800 до 1 950 мегаватт.

Участники конференции. Архивное фото
© ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА / САБЫР АИЛЬЧИЕВ
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Первым этап завершился в 2019-м, когда ввели в эксплуатацию энергоблоки № 3 и 4. Сейчас с запуском пятого и шестого энергоблоков завершается вторая стадия. Ожидается, что работы по обновлению ТЭС завершатся уже в этом году, когда заработают энергоблоки № 9 и 10.
Оборудование произвели несколько российских предприятий: Ленинградский металлический завод, завод "Электросила", ТКЗ "Красный котельщик", Калужский турбинный завод.

"Объем работ, завершенных "Силовыми машинами", включает комплексную модернизацию турбинного, генераторного, котельного и вспомогательного оборудования, внедрение автоматических систем управления технологическими процессами, реконструкцию системы автоматического регулирования, а также полный комплекс строительно-монтажных, пусконаладочных и шеф-монтажных работ", - говорится в релизе компании.
Власти Узбекистана делают большую ставку на модернизацию Сырдарьинской ТЭС. Ожидается, что ремонт позволит сократить дефицит электричества в стране и создать устойчивую работу энергосистемы, что повлияет на развитие всей Центральной Азии.

Источник - ru.sputnik.kg
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