Президент Венесуэлы Мадуро с женой публично привились российским "Спутником"

08:48 07.03.2021

Президент Венесуэлы Николас Мадуро привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом в субботу, 6 марта, он написал в своем Twitter.



"Мы с Силией Флорес (супруга - прим. "Ленты.ру") получили первые дозы "Спутника V"", - заявил он. Уточняется, что данной вакциной также привита большая часть медицинского персонала в стране.



В феврале президент Венесуэлы назвал российскую вакцину от коронавируса самой безопасной в мире, так как препарат показывает высокий уровень защиты организма. Позже, 17 февраля, Мадуро пообещал привиться "Спутником V" вместе с женой.



18 февраля началась вакцинация российской вакциной в Венесуэле.



На данный момент в мире есть несколько вакцин против коронавирусной инфекции. В России зарегистрированы два препарата: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". 5 декабря в Москве стартовала вакцинация "Спутником V".



В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было разрешено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.