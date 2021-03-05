Воистину Новый Ближний Восток, - Авигдор Эскин

09:43 07.03.2021

5 марта 2021



Когда-то Шимон Перес выдвинул лозунг "Новый Ближний Восток". И это на самом деле новый Ближний Восток. Правда, совсем не такой, как предполагал Перес, ибо облюбованные им в свое время Сирия и все организации палестинцев остались на очень старом Ближнем Востоке.



На днях в Израиль прибыл первый посол Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммад Махмуд Фатах аль-Хайа. Новое напоминание о тектонических сдвигах в отношениях между Израилем и арабским миром. В ходе минувшего года ОАЭ, Марокко, Бахрейн и Судан легализовали свои отношения с Израилем, установив дипломатические узы. Саудовская Аравия уже не первый год слывет союзником Израиля, но на открытие посольства покамест не решается. Тектонические сдвиги в геополитической карте Ближнего Востока.



Все переменилось так, что диву даешься.



После восстановления израильской государственности в 1948 году арабский мир объявил о джихаде до победного конца против еврейского государства. Эта тенденция укрепилась с появлением "прогрессивных" режимом "панарабистской" ориентации в Египте, Ливии, Сирии, Ираке и Йемене, которых поддерживал СССР.



Находясь в кольце враждебно настроенных арабских государств, Израиль пытался с первых дней найти себе партнеров. Так, весенний ветерок подул в ходе секретных переговоров с королем Иордании Абдаллой. За попытку начать процесс нормализации отношений с Израилем он был застелен в 1951 году на Храмовой горе возле Аль-Акса неистовым террористом. (В сегодняшних исторических сводках принято писать, что душегубец был "палестинцем". И это невзирая на то, что поверье о существовании отдельного палестинского народа вышло в свет в шестидесятых, с образованием Организации освобождения Палестины (ООП). Так переписывается история.)



После неудачного опыта с арабским окружением Бен-Гурион выдвигает в 1958-м "стратегию периферии". Курс был взят на установление прочных уз с Ираном, Турцией, Эфиопией, а также с курдами в Ираке и маронитами в Ливане. Иными словами, курс на сотоварищество с неарабскими элементами в регионе.



Как известно, СССР сыграл важнейшую роль в восстановлении независимого еврейского государства. Однако вскоре после его образования Сталин избрал яростное антиеврейское направление. Существует миф о немедленном обращении Бен-Гуриона к проамериканскому маршруту. Но это не соответствует действительности. Был объявлен нейтралитет, а Бен-Гурион пытался добиться встречи со Сталиным в Москве, но тщетно. СССР не сразу сумел захватить позиции в арабском мире, но неприязнь к Израилю стала основой региональной политики. Прямо как в фильме "Мимино": "Личная неприязнь".



Уверившись в бесперспективности советского направления для Израиля, Бен-Гурион вышел на грандиозный уровень сотрудничества с Францией, пиком которого стал секретный проект по ядерному реактору в Димоне. Союз с США стал реальностью для Израиля только после победоносной войны 1967 года, но путь к нему начался в конце пятидесятых.



Обозначив возможных неарабских партнеров в регионе в 1958 году, Израиль начал действовать по тайным каналам с инициативой по объединенному воспрепятствованию расширению советского влияния. В те времена Москва активно помогала новым светским режимам антитрадиционалистского характера, которые именовались прогрессивными. Отметим, что именно в тех арабских странах, где при помощи СССР были ликвидированы племенные и религиозные основы управления обществом, там мы наблюдаем в наше время самую высокую турбулентность: Ливия, Сирия, Ирак, Египет и Йемен.



Стратегический план Бен-Гуриона сработал. К концу шестидесятых Израиль успешно сотрудничал с неарабскими странами региона и с некоторыми меньшинствами в арабских странах. Военное сотрудничество с Турцией в те времена было существенным фактором в региональном балансе сил, а дружба с Ираном так ретиво развивалась, что незадолго до свержения шаха были сделаны первые шаги на пути к совместной ядерной программе. Это ирония судьбы, не так ли?



А сейчас все переменилось и перевернулось. Тегеран стал главным врагом Израиля и спонсором всех действующих против него террористических группировок. Анкара пыталась последние пятнадцать лет соперничать в "личной неприязни" с Ираном. А арабский мир, где традиционный ислам доминирует, идет на дружбу с Израилем, не скрывая уже сотрудничества в военной и разведывательной сфере.



Когда-то Шимон Перес выдвинул лозунг "Новый Ближний Восток". И это на самом деле новый Ближний Восток. Правда, совсем не такой, как предполагал Перес, ибо облюбованные им в свое время Сирия и все организации палестинцев остались на очень старом Ближнем Востоке.



5 марта 2021